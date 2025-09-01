O Σίριελ Ντέσερς «πάτησε» Ελλάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αποκαλύπτοντας πως τα ματς με τη Ρέιντζερς «έπαιξαν» σημαντικό ρόλο για την απόφασή του, να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Η «υπόθεση Σίριελ Ντέσερς» όλα δείχνουν ότι θα «κλείσει» θετικά για τον Παναθηναϊκό. Μετά την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, οι «πράσινοι» είχαν κενό στην κορυφή της επίθεσή τους.

Ωστόσο, βρήκαν τον ιδανικό αντικαταστάτη στο πρόσωπο του επιθετικού της Ρέιντζερςκαι «έτρεξαν» τις διαδικασίες, καθώς η κλεψύδρα «αδειάζει» και πρέπει να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα.

Ο Ντέσερς «έκλεισε» στον Παναθηναϊκό! Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον αντι-Ιωαννίδη στο πρόσωπο του Σίριελ Ντέσερς. Άμεσα στην Αθήνα ο έμπειρος επιθετικός!

O Σίριελ Ντέσερς τα ξημερώματα της Δευτέρας «πάτησε» Ελλάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, λίγο πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής μίλησε για τους στόχους του εν όψεις της σεζόν, αλλά και αποκάλυψε πως τα ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρέιντζερς τον «βοήθησαν», ώστε να πάρει την τελική του απόφαση!

Συγκεκριμένα, τόνισε πως είδε με τα μάτια του, όλα όσα μπορεί να του «προσφέρει» ο κόσμος, αλλά και το πώς μπορεί να βοηθήσει το «τριφύλλι».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Σίριελ Ντέσερς:

Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό:

«Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς η ομάδα έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει».

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού λατρεύουν τους παίκτες που σκοράρουν κατά του Ολυμπιακού, όπως έκανε πέρυσι με τη Ρέιντζερς στο Καραϊσκάκης:

«Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη».

Για το πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και τους προσωπικούς του στόχους:

«Είδα στα ματς που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ότι έκαναν πολλές ευκαιρίες και έφεραν πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή. Εκεί είναι η δική μου ποιότητα. Να βρίσκω τις καλές θέσεις στην περιοχή, να απελευθερώνομαι και να σκοράρω. Για εμένα, προσωπικός μου στόχος είναι να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και τρόπαια. Αυτό μετράει στο τέλος. Βέβαια για να κερδίζεις πρέπει να σκοράρεις και ελπίζω να το κάνω πολύ».