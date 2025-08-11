Οι πανηγυρισμοί της Κρίσταλ Πάλας για την κατάκτηση του Community Shield, είχαν και λίγο ελληνικό… άρωμα!

Η Κρίσταλ Πάλας συνεχίζει να διανύει τις καλύτερες μέρες της, καθώς λίγους μήνες μετά από την κατάκτηση του FA Cup, κατάφερε να κάνει δικό της και το Community Shield!

Μπορεί να έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ από τη Λίβερπουλ, όμως είχε απάντηση και κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση.

Εκεί, ο Ντιν Χέντερσον ανέλαβε δράση, μαζί με το… παγούρι του, για να χαρίσει ακόμα μία διάκριση στην ομάδα του.

Όπως είναι λογικό, οι πανηγυρισμοί μετά το φινάλε ήταν έντονοι για τους παίκτες, αλλά και για τους οπαδούς της Κρίσταλ Πάλας. Ποιος, όμως, παρατήρησε πως στην εξέδρα των φιλάθλων της βρισκόταν και κάτι από… Ελλάδα;

Φυσικά, αυτό ήταν μία σημαία με το σήμα του Πανιωνίου, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα, στο background μίας ομαδικής φωτογραφίας της παρέας του Όλιβερ Γκλάσνερ, μαζί με το τρόπαιο.

Το συγκεκριμένο γεγονός δεν προκαλεί εντύπωση. Άλλωστε, η σύνδεση μεταξύ των δύο συλλόγων και οι αδελφοποιημένες σχέσεις που έχουν οι οπαδοί τους είναι ευρέως γνωστά.

Αμφότερες οι δύο πλευρές, λοιπόν, φροντίζουν να διατηρούν τη «φλόγα» αναμμένη, με την ύπαρξη διακριτικών του έτερου συλλόγου, στην εξέδρα τους.

Έτσι λοιπόν, ο Πανιώνιος «μεταφέρθηκε» αυτή τη φορά στο Wembley, έστω και αν ελάχιστοι το παρατήρησαν!

Δείτε τη χαρακτηριστική φωτογραφία: