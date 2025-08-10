Η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε το Community Shield απέναντι στη Λίβερπουλ (10/08, 2-2, 3-2 πεν.), με το παγούρι του Ντιν Χέντερσον να κάνει τη… δουλειά του!

Η Κρίσταλ Πάλας, μετά το FA Cup έκανε δικό της και το Community Shield!

Τι και αν έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, απέναντι στη Λίβερπουλ; Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και το τελικό 2-2 (10/08) «έστειλε» τις δύο ομάδες στα πέναλτι!

Στη «ρώσικη ρουλέτα» τα δύο κλαμπ ήταν πολύ άστοχα, μιας και σκόραραν μόλις τα 5/10 πέναλτι που εκτέλεσαν. Στο τέλος οι ποδοσφαιριστές του Όλιβερ Γκλάσνερ ήταν πιο ψύχραιμοι και έφεραν τον δεύτερο επίσημο τίτλο στην ιστορία της ομάδας!

Σε ένα γήπεδο, που αν μην τι άλλο όλα δείχνουν πως τους… πάει. Άλλωστε, στο Wembley είχαν πετύχει ξανά τον θρίαμβο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (17/05, 1-0), πριν λίγους μήνες.

Ωστόσο, τη διαφορά την έκαναν ο Ντιν Χέντερσον και το παγούρι του!

Το μπουκάλι που «πρόδωσε» τη Λίβερπουλ

Όπως είναι γνωστό, οι τερματοφύλακες προσπαθήσουν συχνά-πυκνά να «διαβάσουν» τους αντιπάλους τους.

Αυτό γίνεται, κυρίως στις προπονήσεις, πριν από ματς τα οποία μπορούν να οδηγηθούν στην ψυχοφθόρα διαδικασία.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

Ο πορτιέρε της Κρίσταλ Πάλας πήρε… άριστα σε αυτό το κομμάτι, καθώς έπιασε δύο πέναλτι, ενώ η εκτέλεση του Μοχάμεντ Σαλάχ κατέληξε άουτ!

Ωστόσο, τίποτα μπορεί να μην ήταν ίδιο αν δεν είχε συμβουλευτεί το μπουκάλι του! Είναι ένα «πείραμα» που έχουμε δει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πολλοί τερματοφύλακες έχουν γραμμένες στα παγούρια τους, τις προηγούμενες εκτελέσεις πέναλτι των αντιπάλων τους.

🤩🦅 Crystal Palace beat Liverpool and win the Community Shield trophy at Wembley! ❤️💙 pic.twitter.com/wT7LW69wab — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Το ίδιο έκανε και ο Ντιν Χέντερσον, καθώς τον «πρόδωσε» η κάμερα.

Συγκεκριμένα, μετά την απόκρουσή του στο σουτ του Χάρβεϊ Έλιοτ ο τηλεοπτικός «φακός» τον έδειξε να ανοίγει το μπουκάλι του, που ήταν «κρυμμένο» σε μία πετσέτα, ώστε να το… συμβουλευτεί!

Μία κίνηση, που το τελικό αποτέλεσμα έδειξε πως βοήθησε στην κατάκτηση του τροπαίου!