Ο Ράσμους Χόιλουντ διαμόρφωσε το 0-3 (08/09) στο Ελλάδα-Δανία και ο πανηγυρισμός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πώς «γεννήθηκε».

Η Δανία υπήρξε επιβλητική απέναντι στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας (08/09) και το τελικό 0-3, διαμορφωμένο από το γκολ του Ράσμους Χόιλουντ στο 81′, λέει όλη την αλήθεια για την εικόνα του ματς.

Η «γαλανόλευκη» ήταν στη χειρότερη βραδιά της επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, οι Δανοί κυριάρχησαν μετά το πέρας των πρώτων είκοσι λεπτών και χάρις τα γκολ των Ντάμσγκααρντ (32′), Κρίστενσεν (62′) και Χόιλουντ (81′), πήραν ένα εμφατικό «διπλό».

Το τελευταίο γκολ, όμως, παρότι όλα είχαν κριθεί, προκάλεσε αντιδράσεις και στην κερκίδα και στα social media. Όχι για τον τρόπο της επίτευξής του ή όσον αφορά την «κανονικότητά» του, αλλά για τον πανηγυρισμό του σκόρερ, Ράσμους Χόιλουντ.

Ο 22χρονος Δανός επιθετικός, δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Νάπολι, πλέον, στάθηκε μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς, αρχικά «σήκωσε» τον αντίχειρά του κι έπειτα τον κατέβασε, σε μία κίνηση που θύμιζε την… αρένα του Κολοσσαίου!

Ο κόσμος στις εξέδρες του Γεώργιος Καραϊσκάκης θεώρησε προσβλητικό τον πανηγυρισμό του Χόιλουντ και τον αποδοκίμασε έντονα. Η αλήθεια, όμως, είναι πως το έχει ξανακάνει και προέρχεται από την «έβδομη τέχνη»: τον κινηματογράφο.

Συγκεκριμένα, στις 28 Νοεμβρίου του 2024, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχθηκε την Μπόντο Γκλιμτ στο Ολντ Τράφορντ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό, αλλά έως το 23′, οι Νορβηγοί προηγούνταν! Εν τέλει, δύο γκολ του Ράσμους Χόιλουντ, στο 45′ και στο 50′, έκριναν το ματς.

Σε εκείνο το ματς, «εγκαινίασε» τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό. Πώς «γεννήθηκε», όμως; Το εξήγησε ο ίδιος on camera.

Deadly finish 🥶

Deadly Celebration 💀



Rasmus Hojlund🔴pic.twitter.com/gYhug4pFXw — Red Devil’s Advocate🔴 (@TheSagarNaik07) November 28, 2024

«Θα μπορούσες να μας πεις δυο λόγια για τον πανηγυρισμό σου; Μάλλον είδες μία ταινία αυτήν την εβδομάδα» ανέφερε ο δημοσιογράφος στον Χόιλουντ, που απάντησε.

«Ναι! Είδα το ‘The Gladiator’. Ήταν ωραίο. Το είδα όσο ήμουν με την εθνική ομάδα. Θεώρησα πως είναι ένας ωραίος πανηγυρισμός και γι’ αυτό τον έκανα».

Οι αντιδράσεις, πάντως, και τότε ήταν ανάμεικτες. Κάποιοι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενθουσιάστηκαν, ενώ άλλοι τον θεώρησαν ανόητο και επικίνδυνο για να τιμωρηθεί. Κάτι το οποίο, πάντως, δεν συνέβη.