Ο Λούκα Ντόντσιτς σκοράρει όπως θέλει, απ’ όπου θέλει και έκανε έναν συμπαίκτη του, να το… πληρώσει ακριβά!

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει να εκπλήσσει με τις ικανότητές του στο μπάσκετ, αυτή τη φορά δοκιμάζοντας ένα από τα αγαπημένα του trick shots, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, αύξησε τον βαθμό δυσκολίας, εκτελώντας το σουτ ενώ είχε ένα σακίδιο στον ώμο του και βρισκόταν δίπλα από την έξοδο του γηπέδου.

Παρά την μεγάλη πρόκληση, ο Ντόντσιτς κατάφερε να ευστοχήσει στο σουτ, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την εκπληκτική του επιδεξιότητα.

Το αποτέλεσμα, φυσικά, «πλήγωσε» έναν συμπαίκτη του! Και αυτό, διότι κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα με τον Άλεν Όμιτς, ο οποίος υποχρεώθηκε να κάνει 50 κάμψεις!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: