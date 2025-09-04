Σάλο έχουν προκαλέσει τα γεγονότα μετά το Γαλλία-Σλοβενία, στα οποία ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρέθηκε στο επίκεντρο.

Συγκεκριμένα, ο Φρανσίσκο χαιρέτησε τον Λούκα Ντόντσιτς και γύρισε την πλάτη στον σούπερ σταρ του NBA, όταν έφτασε τους 32 πόντους με λέι απ.

Η κίνησή του προκάλεσε εκνευρισμό στους Σλοβένους, «έφερε» σύρραξη και τα δυσάρεστα, ακολούθησαν και μετά το ματς.

Όπως αποκάλυψε ο Γάλλος, δέχθηκε πάνω από 3.000 μηνύματα, ρατσιστικού περιεχομένου, στα social media του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο:

«Είμαι κάποιος που θα μιλάει και θα μιλάει μέχρι τέλους. Είχα υποστήριξη από αρκετούς ανθρώπους και αυτό είναι το καλό. Αυτά πρέπει να συζητούνται, όχι μόνο όταν αφορούν σε διάσημους. Μπορεί ακόμη και να κάνω μήνυση. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν μπορώ καν να τα μετρήσω. Δέχθηκα 3.000 μηνύματα, τουλάχιστον. Σχολιάζουν παλιές μου αναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν μπορώ να αφαιρέσω, επειδή είναι συνεργασίες με άλλους λογαριασμούς. Έχω κλείσει όλα τα προσωπικά μου μηνύματα. Τα 3.000 μηνύματα ήταν όλα σε DM. Προέρχονταν από παντού. Ανατολική Ευρώπη, ΗΠΑ, ακόμη και από τη Γαλλία

Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι παράλογο. Ειδικά όταν προέρχεται από ενήλικες, πατέρες, μητέρες, ή παιδιά, τα οποία δεν θα έπρεπε καν να είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείς να με προσβάλεις για το μπασκετικό επίπεδό μου, αλλά μόλις αυτό αγγίξει την φυλή, ή το χρώμα δέρματός μου, δεν θα το δεχτώ. Δεν το περίμενα, αλλά με επηρέασε πραγματικά. Έπαιξε πραγματικά με την ψυχική μου κατάσταση. Είμαι άνθρωπος. Με άγγιξε. Τις περισσότερες φορές νομίζεις ότι δεν θα σε επηρεάσει, αλλά συμβαίνει. Προσπαθώ να προχωρήσω, γιατί το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε αυτούς τους αγώνες και ξέρω ότι οι συμπαίκτες μου, με χρειάζονται.

Όταν ο Σρέντερ αντιμετώπισε κραυγές πιθήκου, το θέμα αντιμετωπίστηκε αμέσως. Για μένα, πήρε πολύ χρόνο. Αν δεν είσαι διασημότητα όπως ο Βινίσιους, ή ένας παίκτης του NBA, η διαδικασία δεν είναι τόσο γρήγορη. Αυτό που συνέβη, είναι πραγματικά απαράδεκτο».