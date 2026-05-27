Το Μουντιάλ του 2026 σχεδόν έφτασε και ένα πραγματικό κομψοτέχνημα ολοκληρώθηκε στο Μεξικό, τα αποκαλυπτήρια του οποίου συνδυάστηκαν με μία θέση στο βιβλίο γκίνες.

Ο δυισμός του (πρωτ)αθλητισμού και της θέσης που λαμβάνει κάποιος/κάποια ομάδα στην ιστορία, χωρίζεται στο αποτέλεσμα υπό τη στενή του έννοια και τις εικόνες/συναισθήματα που προκαλεί. Ή τις ιστορίες που γεννά.

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού, Μουντιάλ αποτελεί μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία στον πλανήτη της στρογγυλής θεάς για ξεχωριστά αφηγήματα και γεγονότα, όπως αυτή η τοιχοφραφία στην Πόλη του Μεξικό.

Σε μια γειτονιά της λοιπόν μαζεύτηκε μπόλικος κόσμος – εκ των οποίων και κάποιες εμβληματικές μορφές της Εθνικής ομάδας της χώρας – για τα απικαλυπτήρια μιας εντυπωσιακής τοιχογραφίας 200τ.μ

Μία ωδή στην ποδοσφαιρική κουλτούρα της χώρας – η οποία θα συνδιοργανώσει μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά το Μουντιάλ του 2026, το οποίο ενώνει δύο εποχές, δύο γεννιές – με σημαντικά πρόσωπα και στιγμές από την ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας και όχι μόνο.

Μία φοβερή δουλειά που έλαβε και βραβείο Γκίνες ως η μεγαλύτερη ζωγραφιά αφού συντελέστηκε με πινέλα-μπογιές και όχι σπρέι, κομμάτι κομμάτι.