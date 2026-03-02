Μάλλον ο Ντανιέλ Κόρτι δεν θα θέλει να… βλέπει τον πατέρα του στον αντίπαλο πάγκο, αφού οι τελευταίες «συναντήσεις» του ήταν «καταστροφικές»!

Αν ποτέ έχουμε δει «τρελά» γεγονότα να συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, για μία οικογένεια, στο Ελ Σαλβαδόρ έχει γίνει κάτι εξωπραγματικό. Ο Ντανιέλ Κόρτι, είναι ένας 43χρονος προπονητής, που οι μοναδικές του δουλειές είναι στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής.

Ωστόσο, στο ακριβώς ίδιο πρωτάθλημα, θα βρούμε τον πατέρα του, Ερνέστο, που είναι προπονητής στην Αλιάνζα.

Όπως είναι λογικό οι δύο τους έχουν συναντηθεί, ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη ever, που έγινε κάτι τέτοιο είχε νικητή τον γιο.

Όμως, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού ο Ντανιέλ Κόρτι θα θέλει να «ξεχάσει», τις ημέρες που βρήκε απέναντί του τον πατέρα του.

🇸🇻 There is a father v son head coach match-up in El Salvador's Primera División today as 62-year-old Ernesto Corti's Alianza visit Daniel Corti's Hercules on what will be the latter's 43rd birthday!



They are – to the best of our knowledge – the only father and son in charge of… pic.twitter.com/F1VRwtOGVo — The Sweeper (@SweeperPod) February 8, 2026

Η πρώτη ομάδα, που είχε προπονήσει, ήταν η Κακαχουατίκε. Στον πάγκο της πρόλαβε να μείνει για 36 παιχνίδια, πριν πει «αντίο» τον Μάρτη του 2025.

Ποιος ήταν «υπεύθυνος» για την απόλυσή του; Ο ίδιος του ο πατέρας, αφού το «διαζύγιο» είχε έρθει, μετά τη «βαριά» ήττα με 0-4 απέναντι στην Αλιάνζα.

Επόμενος σταθμός του του Ντανιέλ Κόρτι ήταν η Φουέρτε. Η πορεία του σε εκείνο το κλαμπ, αρκετά μικρή, καθώς έμεινε μονάχα για 11 αγώνες.

Πότε είπε «αντίο»; Και πάλι, μετά από ήττα, απέναντι στον πατέρα του! Κι όμως, αφού το τελευταίο του παιχνίδι ήταν ξανά κόντρα στην Αλιάνζα, χάνοντας με 1-0.

Αυτή τη στιγμή, ο 43χρονος προπονητής είναι στη Χέρκουλες. Τα γενέθλιά του τον βρήκαν στο γήπεδο, αφού στις 8 Φλεβάρη, έπαιζε για το πρωτάθλημα του Ελ Σαλβαδόρ.

Αντίπαλος; Ξανά ο πατέρας του! Το αποτέλεσμα; Ο Ερνέστο Κόρτι τον «διέλυσε» με την Αλιάνζα, αφού τον κέρδισε με 1-4!

Μία οικογενειακή ιστορία, που σίγουρα παρόμοιά της δύσκολα θα ξαναβρούμε.