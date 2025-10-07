Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Να σπάει ρεκόρ μέχρι και σε… κήπο.

Όταν έχεις συνηθίσει να διακρίνεσαι σε ένα σπορ, το πράττεις ακόμα και στις παραλλαγές του. Όποιες κι αν είναι αυτές. Έτσι δεν είναι Μίλτο Τεντόγλου;

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης άλτης από τα Γρεβενά, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη τη χώρα όχι μόνο για τα σπουδαία του κατορθώματα αλλά και την ιδιαίτερη του και αυθόρμητη φύση, αντιστάρ σε όλα του, συμμετείχε σε έναν… Παγκήπιο αγώνα. Ναι καλά διαβάσατε, Παγκήπιο. Και έκανε μάλιστα και ρεκόρ αγώνων.

Ένα ιδιότυπο και ξεχωριστό γκαλά το οποίο συμβαίνει για 11η φορά στον κήπο του κυρίου Γιώργου Δεμέναγα. Βετεράνου αθλητή και λάτρη του κλασσικού αθλητισμού, ο οποίος στον κήπο του σπιτιού του έχει φτιάξει διάδρομο, σκάμμα με άμμο ενώ έχει τοποθετήσει και καρέκλες για τους θεατές.

Ένας πολύ ξεχωριστός αγώνας όπως γίνεται αντιληπτό με (επίσημους, λέμε τώρα) προσκεκλημμένους τους κορυφαίους άλτες σε μήκος των τελευταίων ετών. Παρόντες δηλαδή ήταν οι Μίλτος Τεντόγλου, Δημήτρης Τσιάμης, Νίκος Σταματονικολός και ο Νίκος Ανδρικόπουλος.

Άλμα άνευ φοράς φυσικά σε έναν κήπο στην Παλλήνη. Αγώνισμα στο οποίο ο Τσικλητήρας είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης το πολύ μακρινό 1912. Και φυσικά Μίλτος Τεντόγλου σημαίνει… νίκη.

Ο κορυφαίος του είδους του βελτίωσε το ρεκόρ του στη φετινή διοργάνωση αφού «πέταξε» στα 3 μέτρα και 15 εκατοστά, ξεπερνώντας τα 3,11 που είχε από το 2013. Όπως έλεγαν λοιπόν και οι παρευρισκόμενοι σε αυτόν τον ξεχωριστό αγώνα, έκανε νέο Παγκήπιο ρεκόρ. Μετά τον αγώνα, ακολούθησε και το καθιερωμένο… τσιμπούσι με φαγητό και κρασί.