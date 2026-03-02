Ο Λιονέλ Μέσι, αφού οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε ανατροπή απέναντι στην Ορλάντο, επέλεξε να «τρολάρει» τον αντίπαλο πάγκο!

Η Ίντερ Μαϊάμι, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο MLS, επικρατώντας με 4-2 του Ορλάντο.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 από το 23ο λεπτό, ανέτρεψε την κατάσταση, με τον Μέσι να πετυχαίνει τα πρώτα του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Η κορυφαία στιγμή της βραδιάς σημειώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο 38χρονος επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 4-2 με απευθείας εκτέλεση φάουλ από κοντινή απόσταση.

Μετά την ολοκλήρωση της ανατροπής, ο Αργεντινός πανηγύρισε κατευθυνόμενος προς τον αντίπαλο πάγκο, κάνοντας μια προκλητική χειρονομία και ρωτώντας αν θέλουν ένα αυτόγραφο. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των αντιπάλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα δύο αυτά τέρματα, ο Μέσι έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ σε 22 διαδοχικά ημερολογιακά έτη, από το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2005.