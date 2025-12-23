Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται πως βλέπει ακόμα και… τένις, ενώ εξύμνησε τη νοοτροπία των Σέρβων.

Μεγάλος φαν του Νόβακ Τζόκοβιτς αποδείχθηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα!

Ο Καταλανός τεχνικός αποθέωσε τον Σέρβο τενίστα, θυμίζοντας μάλιστα και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου επικράτησε του Κάρλος Αλκαράθ στον μεγάλο τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκουαρδιόλα δεν στάθηκε μόνο στις αγωνιστικές ικανότητες του Τζόκοβιτς, αλλά ανέδειξε και τη νοοτροπία του, την οποία χαρακτήρισε ως παράδειγμα επιμονής και ψυχικής ανθεκτικότητας.

🗣️Pep Guardiola on Novak Djokovic:



“I have no words to describe the greatness of Djokovic. What he did at the Olympics against Alcaraz was incredible. His mentality is really impressive.”pic.twitter.com/VVl79pefL3 — Danny (@DjokovicFan_) December 22, 2025

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συλλογική φιλοσοφία που διακρίνει τους Σέρβους, γενικότερα, τονίζοντας πως έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανοι για την πλούσια αθλητική τους παράδοση.

Τόνισε ακόμα, πως θα ήθελε να αποκομίσει και ο ίδιος πράγματα από τη συγκεκριμένη νοοτροπία.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω το μεγαλείο του Τζόκοβιτς. Αυτό που έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες απέναντι στον Αλκαράθ ήταν απίστευτο. Η νοοτροπία με την οποία έπαιξε τον τελικό είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Πρέπει να είστε τόσο περήφανοι στη Σερβία. Όχι μόνο για τον Τζόκοβιτς, δείτε στο μπάσκετ, πόσο κοντά έφτασαν να νικήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να τσακώνονται στην προπόνηση, να συγκρούονται, αλλά τη στιγμή που μπαίνουν στο γήπεδο ή στο παρκέ, γίνονται αδέλφια. Πολεμούν για τα πάντα. Αυτή τη νοοτροπία θα ήθελα να τη μάθω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός.