Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαήλ Παγώνης, σε κοινή προπόνηση! Τι έγραψε ο «Νόλε», που έδειξε πως πιστεύει πολύ στον ταλαντούχο νεαρό;

Δίχως καμία αμφιβολία, ο Ραφαήλ Παγώνης έζησε μία μέρα, που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, άλλωστε, αφού την περασμένη Κυριακή (14/12) προπονήθηκε στο πλευρό του Νόβακ Τζόκοβιτς!

Όπως είναι λογικό, ο 14χρονος τενίστας δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση που έκανε, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σήμερα είδα ένα όνειρο ότι με κάλεσαν να παίξω τένις με τον Τζόκοβιτς. Ήταν τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος, και μου αποκάλυψε τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ, μην με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο!

Ευχαριστώ, Τζόκοβιτς, για αυτή την εμπειρία που είναι πέρα από αυτόν τον κόσμο! Τα λέμε σύντομα», είχε γράψει ο Παγώνης λίγο μετά τη θρυλική του συνάντηση με τον Τζόκοβιτς.

Ωστόσο, όπως φάνηκε, αυτή η προπόνηση χαροποίησε αρκετά και τον Σέρβο θρύλο! Με ένα story στον λογαριασμό του, δημοσίευσε ένα βίντεο από εκείνη την ημέρα, ενώ θέλησε να δώσει και μία… ατάκα, γεμάτη νόημα για το μέλλον του Παγώνη, δείχνοντας πόσο πολύ πιστεύει σε εκείνον.

«Ήταν υπέροχο που πέρασα χρόνο με τον νεαρό Έλληνα παίκτη Ραφαήλ Παγώνη. Ένα μελλοντικό αστέρι του αθλήματός μας (σε παρακαλώ θυμήσου αυτό το προπονητικό session όταν κερδίσεις το πρώτο σου σλαμ)», έγραψε χαρακτηριστικά ο «Νόλε».