Ο Γιώργος Νταλάρας βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες για συναυλία και τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης, με μία ιστορική φανέλα!

Ο Γιώργος Νταλάρας με το ιστορικό «10» της Αργεντινής; Κι όμως, ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε με τη συγκεκριμένη φανέλα στα χέρια του, κατά την παρουσία του στο Μπουένος Άιρες!

Ο Έλληνας καλλιτέχνης έχει ταξιδέψει στην πόλη της Λατινικής Αμερικής, καθώς έχει προγραμματισμένη συναυλία για τις 12 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την εμφάνισή του στη σκηνή, είδε το όνομά του να τυπώνεται σε μία θρυλική εμφάνιση, με έναν αριθμό που έχουν φορέσει οι Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι.

Αυτό έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Μπουένος Άιρες, όπου ο Γιώργος Νταλάρας τιμήθηκε με τον τίτλο του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης.

Έτσι, κράτησε στα χέρια τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το όνομά του και το νούμερο «10».

Ο ίδιος ανέφερε στην ανάρτηση που έκανε, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:

«Τελετή απονομής που λαμβάνει χώρα στο Δημαρχείο του Μπουένος Άιρες: Ο τίτλος του Διακεκριμένου Πολίτη της πόλης του Μπουένος Άιρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη τιμή!».

Δείτε την ανάρτηση: