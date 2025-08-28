Ο Νίκος Λυμπερόπουλος εξέφρασε έμπρακτα τη στήριξή του προς την ομάδα που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Νίκος Λυμπερόπουλος αποτελεί ένα τεράστιο μέγεθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι της καριέρας του.

Ο άλλοτε σέντερ φορ από την Καλαμάτα, κατέγραψε περισσότερες από 400 συμμετοχές στην Α’ Εθνική & τη Super League, φορώντας τη φανέλα της τοπικής ομάδας, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Παράλληλα, εκπροσώπησε 76 φορές την Εθνική Ελλάδας σε επίπεδο ανδρών, ενώ στο εξωτερικό, αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην Bundesliga και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Όλα στη σπουδαία καριέρα του, όμως, ξεκίνησαν από μία άγνωστη στο ευρύ κοινό ομάδα: την Εράνη Φιλιατρών.

Εκεί «έφτιαξε» το όνομά του και έκανε την Καλαμάτα να κινηθεί για την απόκτησή του το 1994, πριν «κλείσει» τα 20 του χρόνια.

Σε μία σπουδαία κίνηση, που τον τιμά, καθώς δεν ξέχασε τον σύλλογο που αποτέλεσε την αφετηρία της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Νίκος Λυμπερόπουλος εξασφάλισε στον σύλλογο σετ προπόνησης, ρούχα αποστολής και ρούχα αγώνων.

Μάλιστα, ο σύλλογος προχώρησε και σε ευχαριστήρια ανακοίνωση, προς τον θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου:

«Ευχαριστήρια ανακοίνωση

Η ποδοσφαιρική οικογένεια της Εράνης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον παλιό ποδοσφαιριστή της ομάδας, Νίκο Λυμπερόπουλο, για την ευγενική χορηγία του στον ιματισμό της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Φιλιατρινός διεθνής ποδοσφαιριστής προσέφερε στον σύλλογο σετ προπόνησης, ρούχα αποστολής και ρούχα αγώνων από την κορυφαία εταιρεία ένδυσης Capelli.

Με την ενέργεια του αυτή απέδειξε για πολλοστή φόρα ότι βρίσκεται κοντά στο ιστορικό σωματείο μας που αποτέλεσε την αφετηρία στο λαμπρό ποδοσφαιρικό του ταξίδι».