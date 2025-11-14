Μία συνέντευξη Τύπου, που κανείς δεν θα έχει στη μνήμη του, καθώς στην ουσία ποτέ δεν υπήρξε!
Η Παρί μπόρεσε να «επιβιώσει» και έκανε μία επική ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια (13/11, 90-86), για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Ωστόσο, η στιγμή που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε μετά το παιχνίδι. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά τη λήξη του ματς, πήγε στη συνέντευξη Τύπου, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.
Όμως, προς έκπληξή του, κανένας δημοσιογράφος δεν υπήρχε εκεί! Κι όμως, ούτε ένας άνθρωπος δεν υπήρχε και η αίθουσα ήταν άδεια.
Όταν το αντιλήφθηκε αυτό ο Ισπανός τεχνικός ρώτησε τον υπεύθυνο, για το αν η συνέντευξη Τύπου, θα γίνει χωρίς την παρουσία κανενός.
Μόλις ήρθε η επιβεβαίωση αποφάσισε να πει μόνο το τελικό σκορ και να αποχωρήσει.
Ένα γεγονός, που μόνο σπάνια βλέπουμε, καθώς οι συνεντεύξεις Τύπου, είναι μία πολύ καλή ευκαιρία, για να «λυθούν» απορίες.
Ωστόσο, στο Παρίσι ο Πέδρο Μαρτίνεθ βρέθηκε αντιμέτωπος με μία στιγμή, που μόνο ασυνήθιστη μπορεί να την πει κανείς!