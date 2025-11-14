Μπορεί να είδαμε και την πιο «γρήγορη» συνέντευξη Τύπου, μετά το Παρί – Βαλένθια (13/11, 90-86), καθώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ είπε μόνο το τελικό σκορ!

Μία συνέντευξη Τύπου, που κανείς δεν θα έχει στη μνήμη του, καθώς στην ουσία ποτέ δεν υπήρξε!

Η Παρί μπόρεσε να «επιβιώσει» και έκανε μία επική ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια (13/11, 90-86), για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, η στιγμή που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε μετά το παιχνίδι. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά τη λήξη του ματς, πήγε στη συνέντευξη Τύπου, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.

CE SOIR C’EST TOUT PARIS QUI GAGNE ‼️



On avait besoin d’une deuxième mi-temps comme ça en osmose avec notre public. C’est toujours pour Paris, merci pour la force 🫡 pic.twitter.com/BATIQ0wi0Q — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 13, 2025

Όμως, προς έκπληξή του, κανένας δημοσιογράφος δεν υπήρχε εκεί! Κι όμως, ούτε ένας άνθρωπος δεν υπήρχε και η αίθουσα ήταν άδεια.

Όταν το αντιλήφθηκε αυτό ο Ισπανός τεχνικός ρώτησε τον υπεύθυνο, για το αν η συνέντευξη Τύπου, θα γίνει χωρίς την παρουσία κανενός.

Μόλις ήρθε η επιβεβαίωση αποφάσισε να πει μόνο το τελικό σκορ και να αποχωρήσει.

📰🗣️ Crónica, declas y fotos



🏆 J11 @EuroLeague

⚫ @ParisBasketball 90

🟠 @valenciabasket 86

🤝 @hummelspain



Cas 👉 Derrota al límite en Parishttps://t.co/aoejwt5MWF



Val 👉 Derrota al límit en Parishttps://t.co/3q2eSPKOdp



Eng 👉 A nail-biting defeat in Paris… pic.twitter.com/LoRGfqWb1q — Valencia Basket Club (@valenciabasket) November 13, 2025

Ένα γεγονός, που μόνο σπάνια βλέπουμε, καθώς οι συνεντεύξεις Τύπου, είναι μία πολύ καλή ευκαιρία, για να «λυθούν» απορίες.

Ωστόσο, στο Παρίσι ο Πέδρο Μαρτίνεθ βρέθηκε αντιμέτωπος με μία στιγμή, που μόνο ασυνήθιστη μπορεί να την πει κανείς!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου του Πέδρο Μαρτίνεθ: