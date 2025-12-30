Ένας τελικός μεταξύ Μπαρτσελόνα και Μπιλμπάο το 1984, μόνο… ποδόσφαιρο δεν είχε και ήταν η αιτία, ώστε η φανέλα που φόρεσε τότε ο Ντιέγκο Μαραντόνα να «πιάσει» τιμή-ρεκόρ!

Μία ξεχωριστή εμφάνιση του Ντιέγκο Μαραντόνα, ήρθε να αφήσει το στίγμα της στην ποδοσφαιρική ιστορία, καθώς «έπιασε» τιμή-ρεκόρ σε δημοπρασία!

Ωστόσο, η συγκεκριμένη φανέλα δεν είναι συνδεδεμένη με ένα ματς, που άφησε «εποχή» για το θέαμα που προσέφερε. Αντίθετα, εκείνο που το διέκρινε, ήταν τα επεισόδια που έλαβαν χώρα σε αυτό!

Πρόκειται για τον τελικό του Κυπέλλο Ισπανίας, πίσω στο 1984, ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ήταν ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, με τους «μπλαουγκράνα» να δέχονται την ήττα από τους Βάσκους, με 1-0.

Ωστόσο, αυτό που έχει παραμείνει έντοντας «χαραγμένο» στις μνήμες, είναι όλα εκείνα τα απίστευτα επεισόδια που ακολούθησαν και ήταν η αιτία που ο τελικός έμεινε στην ιστορία ως «η μάχη του Μπερναμπέου»! Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, έπειτα από κάποιες προκλήσεις που δέχθηκε, είχε μία αρκετά έντονη αντίδραση και από εκεί και πέρα, επικράτησε το… χάος. Η κατάσταση ηρέμησε, μόνο μετά την παρέμβαση της αστυνομίας.

Το γεγονός αυτό έφερε και μία πολύ «βαριά» τιμωρία και επί της ουσίας, ήταν το «φινάλε» του από την Μπαρτσελόνα.

Η φανέλα που φόρεσε, λοιπόν, στον εν λόγω τελικό, πωλήθηκε στη δημοπρασία για 145.648 δολάρια, ενώ εάν συνυπολογιστούν τα έξοδα και οι προμήθειες, η τιμή θα φτάσει στα 179.207 δολάρια!