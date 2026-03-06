Σπουδαία στιγμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά, αφού θα «ενώσει» τις δυνάμεις του με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Indian Wells!

Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι μαζί στο Indian Wells!

Παρά την πρόωρη αποχώρησή του από το μονό μετά την ήττα του από τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο Έλληνας τενίστας παραμένει στη διοργάνωση, καθώς θα αγωνιστεί στο διπλό.

Εκεί, η κλήρωση του έφερε μία σπουδαία έκπληξη, αφού θα έχει στο πλευρό του τον θρυλικό Σέρβο τενίστα.

This doubles draw is STACKED 🔥



🎾 Djokovic/Tsitsipas (vs. defending champions Arevalo/Pavic)

🎾 Sinner/Opelka (vs. top seeds Granollers/Zeballos)

🎾 Medvedev/Tien

🎾 Zverev/Melo

🎾Shelton/Nava

🎾Auger-Aliassime/Korda



Full Draw ➡️ https://t.co/SkdmlYmVSh #TennisParadise pic.twitter.com/KbDEaL2VmS — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2026

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης για το ταμπλό του διπλού, ο Τσιτσιπάς θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον κορυφαίο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη, καθώς στην πρεμιέρα τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με το πολύ δυνατό δίδυμο των Μαρσέλο Αρέβαλο και Μάτε Πάβιτς.

Σε ό,τι αφορά τις ατομικές υποχρεώσεις του Τζόκοβιτς, ο Σέρβος σταρ αναμένεται να ξεκινήσει τις προσπάθειές του το Σάββατο (7/3) με αντίπαλο τον Μάιχζακ.