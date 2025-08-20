Ο Εμμανουήλ Καραλής θριάμβευσε, αλλά σίγουρα δεν περίμενε αυτό το δώρο από τους διοργανωτές!

Ο 25χρονος Έλληνας άλτης ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα και αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League της Λωζάνης.

Με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6,02 μέτρα, κατέκτησε την πρώτη θέση και έπειτα, κατά τη διάρκεια της τελετής έλαβε ένα δώρο για τη συμμετοχή του, που μόνο… συνηθισμένο δεν θεωρείται!

Η Ελβετία είναι γνωστή για τα τυριά της και έτσι, οι επικοντιστές που αγωνίστηκαν, πήραν ως βραβείο ένα μεγάλο κομμάτι τυρί από το χωριό Γκρυγιέρ.

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για μία αρκετά έξυπνη κίνηση από τους διοργανωτές, καθώς βρήκαν έναν ευφάνταστο τρόπο, για να διαφημίσουν τα τοπικά τους προϊόντα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Υπενθυμίζουμε πως ο Καραλής, παρά τη βροχόπτωση, πήρε την πρώτη θέση στο μίτινγκ, ενώ ο Ντουπλάντις δεν κατάφερε να δώσει το «παρών».