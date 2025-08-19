Ο Εμμανουήλ Καραλής βγήκε ξανά νικητής, αυτή τη φορά στο Diamond League της Λωζάνης, κάνοντας νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε τη νίκη στο Diamond League της Λωζάνης, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, με τη βροχή που υπήρχε.

Ο 25χρονος Έλληνας άλτης ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα έξι μέτρα, κερδίζοντας και αυτόν τον αγώνα.

Ξεκίνησε στα 5,72 μέτρα, τα οποία πέρασε με άνεση, ενώ άφησε τα 5,82. Στη συνέχεια, πέρασε επιτυχώς τα 5,92 μέτρα και διασφάλισε τη νίκη του όταν ο Σασμά δεν κατάφερε να περάσει τα 6,02 μέτρα.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς πέρασε τα 6,02 μέτρα στην τρίτη του προσπάθεια, για να αναδειχθεί νικητής και να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος, για 11η φορά.

Ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε για ακόμα μία φορά, έστω κι αν ο καιρός δεν ήταν με το… μέρος του!