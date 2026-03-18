Ο Χουάνκαρ, λίγο πριν τη ρεβάνς του Europa League ανάμεσα σε Μπέτις και Παναθηναϊκό (19/03, 22:00), μίλησε στο Ole.gr, τονίζοντας το ιδιαίτερο δέσιμο και τις καλύτερες στιγμές τις καριέρας του με τους «πράσινους».

Συνέντευξη στη σπουδάστρια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Ιωάννα Μιχαηλίδου

Πέρασε πέντε ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Τα τέσσερα από αυτά στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάνκαρ μπορεί να έχει αποχωρήσει από τους «πράσινους» από το καλοκαίρι του 2024, αλλά δεν έχει ξεχάσει τίποτα.

Όπως τόνισε ο ίδιος «έζησε» τι καλύτερες στιγμές της καριέρας του, έπαιξε πάνω από 120 ματς, ενώ κατέκτησε και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Πλέον στα 35 του είναι ελεύθερος στην αγορά, αλλά έχοντας παίξει και στη Ρεάλ Μπέτις είναι ο «εκλεκτός» για να μας μιλήσει για τη ρεβάνς των δύο ομάδων!

Ο Χουάνκαρ μίλησε με έντονο συναισθηματικό φορτίο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον ίδιο.

Όπως ανέφερε, διατηρεί όμορφες αναμνήσεις και από τα δύο κλαμπ, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, αφού εκεί έζησε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του και ένιωσε απόλυτη ευτυχία.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής στάθηκε επίσης στη σχέση του με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε σαν πατέρα του, ενώ δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους για την αγάπη που συνεχίζει να λαμβάνει.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, σημείωσε ότι το 1-0 του πρώτου ματς είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν εξασφαλίζει την πρόκριση, με τη ρεβάνς να αναμένεται δύσκολη και «ανοιχτή» σε κάθε αποτέλεσμα.

Παρά το γεγονός ότι απέφυγε να δώσει ξεκάθαρο φαβορί, παραδέχθηκε πως συναισθηματικά θα ήθελε να δει τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται.

Το ιδιαίτερο συναίσθημα και οι αναμνήσεις

Έχοντας φορέσει και τις δύο φανέλες, πώς νιώθεις βλέποντας Παναθηναϊκό και Μπέτις να αγωνίζονται μεταξύ τους; Είναι περίεργο συναίσθημα;

«Για μένα είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας γιατί έχω παίξει και για τις δύο ομάδες και έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις και από τα δύο κλαμπ. Είναι περίεργο συναίσθημα, γιατί θα ήθελα να είχα παίξει σε αυτόν τον αγώνα».

Ποιο ματς από την καριέρα σου, είτε στον Παναθηναϊκό είτε στην Μπέτις, σου έχει μείνει περισσότερο στη μνήμη και γιατί;

«Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλές αναμνήσεις από αγώνες και όμορφες στιγμές, οπότε δεν μπορώ να διαλέξω μόνο μία».

Τι σου λείπει περισσότερο από τις δύο ομάδες τώρα που δεν παίζεις πια; Το γήπεδο, οι συμπαίκτες ή οι στιγμές μέσα στο παιχνίδι;

«Είναι αστείο γιατί είναι δύο πολύ παρόμοια κλαμπ. Αυτό που μου λείπει περισσότερο, πιο πρόσφατα, είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα κλαμπ όπου έπαιξα στο καλύτερό μου επίπεδο, ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο και είχα μια ιδιαίτερη σύνδεση με όλους. Όπου κι αν βρίσκομαι, θα αγαπώ πάντα τον Παναθηναϊκό».

Το δέσιμο και οι άνθρωποι που τον σημάδεψαν

Με ποια ομάδα από τις δύο νιώθεις ότι έχεις το μεγαλύτερο δεσμό μέχρι σήμερα και γιατί;

«Νιώθω σύνδεση και με τις δύο, αλλά ήμουν στον Παναθηναϊκό για τέσσερα χρόνια και έζησα τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας σου σε Παναθηναϊκό και Μπέτις, υπήρξε κάποιος παίκτης ή προπονητής με τον οποίο ανέπτυξες ιδιαίτερη σχέση; Κρατάς ακόμα επαφές με κάποιον από τις δύο ομάδες;

«Χωρίς αμφιβολία, με τον Ίβαν Γιοβάνοβιτς, ήταν σαν πατέρας για μένα. Είχαμε μια ιδιαίτερη σύνδεση».

Η ρεβάνς και η πρόκριση

Βλέποντας τη ρεβάνς στην Ισπανία, ποια είναι η πρώτη σου σκέψη για το παιχνίδι;

«Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα της Αθήνας, αλλά υπάρχει ακόμα η ρεβάνς, ο οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη».

Ποιον θεωρείς πιο επικίνδυνο αντίπαλο στη ρεβάνς και γιατί;

«Δεν μπορώ να μιλήσω για φαβορί γιατί οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Απλώς ελπίζω να είναι ένας καλός αγώνας, να τον απολαύσουν οι άνθρωποι, με δύο σπουδαίες ομάδες».

Αν έπρεπε να διαλέξεις, σε ποια ομάδα πέρασες τις καλύτερες στιγμές της καριέρας σου και γιατί;

«Θα διάλεγα τον Παναθηναϊκό για όλα όσα είπα πριν».

Αν έπρεπε να περιγράψεις με μια λέξη την εμπειρία σου στον Pαναθηναϊκό και με μια τη Μπέτις, ποιες λέξεις θα διάλεγες;

«Παναθηναϊκός – ΕΥΤΥΧΙΑ . Μπέτις – ΕΠΙΘΥΜΙΑ».

Το ξεκάθαρο μήνυμα για τον Παναθηναϊκό

Τελευταία ερώτηση. Αν είχες την δυνατότητα να στείλεις ένα μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού, τι θα τους έλεγες ;

«Τους εύχομαι τα καλύτερα και ποτέ δεν θα τους ξεχάσω. Διαβάζω όλα τα μηνύματα που μου στέλνουν στο Instagram και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο τυχερός για την αγάπη που μου δείχνουν. Μια φορά “πράσινος”, για πάντα “πράσινος”».