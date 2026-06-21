Ήρθε η ώρα για την παγκόσμια πρωταθλήτρια στο μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr. Ο Χαβιέρ Κάμπορα θα είναι το επόμενο κομμάτι του «παζλ». Σε μία συζήτηση που ξεκίνησε από την εθνική Αργεντινής, τον Λιονέλ Μέσι, και έφτασε στον Άρη και την πρόταση του ΠΑΟΚ!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr για το Μουντιάλ συνεχίζεται και πηγαίνει στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η Αργεντινή έχει πάει στη Βόρεια Αμερική με στόχο να κάνει το back-to-back στη διοργάνωση, μετά την κατάκτηση του 2022. Ο άνθρωπος που θα την «αντιπροσωπεύσει» ξετυλίγοντας το… κουβάρι των αναμνήσεων είναι ο Χαβιέρ Κάμπορα!

Ένας παίκτης που στην καριέρα του έκανε μονάχα δύο φορές το υπερατλαντικό ταξίδι και αμφότερες ήταν για την Ελλάδα.

Credits: Eurokinissi

Αρχικά, για να φορέσει τη φανέλα του Άρη 46 φορές σκοράροντας 20 γκολ, ενώ αποφάσισε να τελειώσει την καριέρα του στη Βέροια!

Πλέον, στα 46 του μπορεί να βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τα μέρη μας, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει με τίποτα τα όσα έζησε στην Ελλάδα. Από τη συνεργασία του με τον Έκτορ Κούπερ, μέχρι και τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που δεν θα μπορούσε να λείπουν από την απολαυστική συζήτηση μαζί του.

Όμως, δεν μένει μονάχα εκεί, καθώς θα ήταν αδύνατον να μην υπάρχουν αρκετές λέξεις για την εθνική Αργεντινής, τον Λιονέλ Μέσι, την αγάπη του για τον Άρη, αλλά και τον Λορέν Μορόν!

Credits: Eurokinissi

«Οι ομάδες που ‘απειλούν’ την Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέσι»

Ποιες ομάδες «απειλούν» την Αργεντινή και τι είναι αυτό που την «ξεχωρίσει»;

«Υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν το Μουντιάλ: η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Πορτογαλία και φυσικά η Αργεντινή.

Η Εθνική Αργεντινής έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό με όλους τους Αργεντινούς νιώθουμε ότι μας εκπροσωπεί.

Ο Λιονέλ Μέσι για εμάς είναι η υπερηφάνεια μας, σεβασμός και ένα παγκόσμιο σύμβολο, που αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Του εύχομαι να κάνει ένα εξαιρετικό Μουντιάλ».

«Ο Άρης είναι το αγαπημένο μέρος μου στον κόσμο»

-Τι «γεύση» σου αφήνει η πορεία σου στον Άρη;

«Ο Άρης είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο. Μαζί με την οικογένειά μου παρακολουθούμε πάντα τον αγαπημένο μας Άρη. Τα παιδιά μου θέλουν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάου.

Θα είμαι πάντα ευγνώμων στους φιλάθλους του Άρη. Φέρθηκαν εξαιρετικά τόσο σε εμένα όσο και στην οικογένειά μου. Αγαπώ την Ελλάδα, τον πολιτισμό της, τη γλώσσα της, τα υπέροχα τοπία της. Είμαστε ερωτευμένοι με όλη την Ελλάδα και με τον Άρη».

«Ο χαμένος τελικός του 2010 και ο Έκτορ Κούπερ»

-Στον Άρη είχες για προπονητή τον Έκτορ Κούπερ, φτάσατε και κοντά στην κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

«Είχα την τύχη να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του Έκτορ Κούπερ, ενός εξαιρετικού προπονητή και πολύ καλού ανθρώπου. Μας πίεζε πολύ στις προπονήσεις και στους αγώνες. Φτάσαμε πολύ κοντά στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο χαμένος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι κάτι δύσκολο να ξεπεράσω. Θέλαμε πολύ να χαρίσουμε χαρά σε όλους τους φιλάθλους. Ήταν ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι και κρίθηκε από το καταπληκτικό γκολ του Λέτο. Μέχρι και σήμερα το θυμάμαι και το μετανιώνω πολύ».

Credits: Eurokinissi

«Η επιλογή της Βέροιας»

-Ξαναγύρισες στα μέρη μας για τη Βέροια, ήθελες να τελειώσεις την καριέρα σου στην Ελλάδα;

«Το να ολοκληρώσω την καριέρα μου στην αγαπημένη μου Ελλάδα ήταν κάτι υπέροχο. Ο κόσμος της Βέροιας με υποδέχθηκε πολύ θερμά, μου άρεσε πολύ η πόλη. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα και έχω πολλούς φίλους από εκεί».

«Το ‘γιατί’ είπε όχι στην πρόταση του ΠΑΟΚ»

-Σε προσέγγισε κάποια άλλη ελληνική ομάδα;

«Ο ΠΑΟΚ με προσέγγισε, αλλά τους είπα ευγενικά όχι. Στο σπίτι μου με έμαθαν να είμαι ευγνώμων. Ο Άρης μού άνοιξε τις πόρτες για να παίξω στην Ευρώπη και να πραγματοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο».

Credits: Eurokinissi

«Ο Μορόν είναι παικταράς, ο καλύτερος επιθετικός στην Ελλάδα»

-Παρακολουθείς τον Άρη, υπάρχει κάποιος παίκτης που σου αρέσει;

«Πάντα παρακολουθώ τον Άρη και είμαι πολύ ενημερωμένος. Έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει κάτι σημαντικό. Μερικές φορές στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και λίγη τύχη. Ελπίζω να έρθει ένα τρόπαιο, ώστε να πανηγυρίσουμε όπως αξίζει η καλύτερη κερκίδα της Ελλάδας.

Ο Λορέν Μορόν είναι παικταράς, ένας απίστευτος σκόρερ… Ο καλύτερος επιθετικός στην Ελλάδα».

«Ευχαριστώ για όλα»

Το Υ.Γ του Χαβιέρ Κάμπορα για τους φίλους του Άρη.

«Θέλω να στείλω έναν μεγάλο χαιρετισμό σε όλους τους φιλάθλους του Άρη. Είναι απίστευτοι και δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά όλης της οικογένειάς μου. Σύντομα θα σας επισκεφθώ. Καλή επιτυχία στη νέα σεζόν και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα».