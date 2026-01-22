Ο Βίκτορ Βιτόλο, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και γνώστης του ελληνικού και του ισπανικού ποδοσφαίρου, μίλησε στο Ole.gr πριν το σπουδαίο ματς με την Μπέτις (22/01, 19:45).

Συνέντευξη στη σπουδάστρια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Νίκη Λαδιά

Η Τούμπα θα φορέσει τα «καλά» της για το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις (22/01, 19:45) και τα βλέμματα όλων στρέφονται στο τι μπορεί να κάνει την διαφορά για την ελληνική ομάδα.

Ο Βίκτορ Βιτόλο, ως ένας από αυτούς που γνωρίζουν καλά το ελληνικό, αλλά και το ισπανικό ποδόσφαιρο, έχοντας περάσει πέντε χρόνια στη Super League αγωνιζόμενος σε Άρη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, μίλησε στο Ole.gr για την αναμέτρηση.

Στον ΠΑΟΚ υπέγραψε το 2009, ερχόμενος από τον Άρη, και έμεινε μέχρι το 2011, αφήνοντας το στίγμα του. Συνέχισε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2013, όταν και αποχώρησε οριστικά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 41 ετών, αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό δράση, ολοκληρώνοντας την επαγγελματική του καριέρα και αφήνοντας πίσω του μια πορεία πλούσια σε εμπειρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο σήμερα, ο Βιτόλο έχει επιστρέψει στην Ισπανία και δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο και ως προπονητής. Στη συνέντευξή του μας μιλά για το μεγάλο επερχόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις (22/01, 19:45), για την ατμόσφαιρα και την σημασία των φιλάθλων στην Τούμπα, αλλά και για τη δική του καθημερινότητα.

Η απάντηση του Λουτσέσκου στο αν θα ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας στο ΠΑΟΚ-Μπέτις Τι ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, στην ερώτηση για το αν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα ξεκινήσει ως βασικός απέναντι στην Μπέτις.

Ποια πτυχή του ΠΑΟΚ μπορεί πραγματικά να αποσυντονίσει την Μπέτις;

«Το πιο σημαντικό στοιχείο του ΠΑΟΚ είναι ο κόσμος του, οι φίλαθλοί του. Κάνουν κάθε ομάδα να αποκτά ένα επιπλέον κίνητρο, που μπορεί να τη οδηγήσει στη νίκη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Σε εκείνο το γήπεδο, με αυτή την κερκίδα και την ατμόσφαιρα, ξεκινάς ήδη νικητής. Ο ΠΑΟΚ έχει κάτι που έχουν ελάχιστες ομάδες στον κόσμο.

Η Τούμπα είναι μία και μοναδική. Εκεί νιώθεις πραγματικός ποδοσφαιριστής».

«Αν ο ΠΑΟΚ παίξει στα ίσα, έχει πολλές πιθανότητες»

Τι περιμένεις από τον ΠΑΟΚ;

«Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σεβαστός σύλλογος, σε συνεχή ανάπτυξη, με νεανικό ταλέντο και έμπειρους παίκτες που παίζουν με την καρδιά τους. Όταν συνδυάζονται σωστά αυτά τα στοιχεία, δημιουργούν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει τους μεγάλους της Ευρώπης».

Ποιο είναι το πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμο στοιχείο της Μπέτις;

«Η Μπέτις είναι παρόμοια με τον ΠΑΟΚ: αναπτυγμένη, με σεβασμό στην Ευρώπη και παίκτες παγκόσμιου επιπέδου. Παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο και η ατμόσφαιρα στην πόλη τους είναι εκπληκτική. Το δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις την ποιότητα και τη συνοχή τους σε όλα τα επίπεδα».

O #TheGeneral Λουτσέσκου και ο Αντώνης Τσιφτσής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. #PAOKBET #UEL #OurWay pic.twitter.com/dbTIFzFt2K — PAOK FC (@PAOK_FC) January 21, 2026

Αν έπρεπε να δώσεις μία μόνο συμβουλή στον ΠΑΟΚ για να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι, ποια θα ήταν;

«Αν παίξει στα ίσα, θα έχει πολλές πιθανότητες».

Κλείνοντας, σε τι έχεις επικεντρώσει σήμερα το ενδιαφέρον σου και πώς είναι η καθημερινότητά σου αυτή την περίοδο;

«Συνεχίζω να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, εξακολουθώ να παίζω και να περνάω όμορφα. Είμαι πτυχιούχος προπονητής και περνάω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ με την οικογένειά μου και τις επιχειρήσεις μου».