Τι ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, στην ερώτηση για το αν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα ξεκινήσει ως βασικός απέναντι στην Μπέτις.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε στους εκπροσώπους των MME κατά τη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Μπέτις στην Τούμπα, για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Φυσικά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και το σενάριο να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά», κέντρισε το ενδιαφέρον με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να απαντά.

«Για να είμαι ειλικρινής ο Κωνσταντέλιας δεν εχει πιθανότητες για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσει να είναι στον πάγκο. Ο Μεϊτέ έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί. Ο Ζίβκοβιτς είναι πολύ καλά.

Ο Ντεσπόντοφ έκανε κανονική προπόνηση μετά από καιρό και είναι κι αυτός εντάξει. Ο Λόβρεν ανεβάζει ρυθμούς κι έχει αποκτήσει ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ο μόνος που είναι εκτός και θα μείνει πιθανότητα για λίγο ακόμη καιρό εκτός, είναι ο Ιβανούσετς».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου πριν το ΠΑΟΚ-Μπέτις:

Για τους παίκτες που έχουν θέματα:

«Για να είμαι ειλικρινής ο Κωνσταντέλιας δεν εχει πιθανότητες για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσει να είναι στον πάγκο. Ο Μεϊτέ έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί. Ο Ζίβκοβιτς είναι πολύ καλά. Ο Ντεσπόντοφ έκανε κανονική προπόνηση μετά από καιρό και είναι κι αυτός εντάξει. Ο Λόβρεν ανεβαζει ρυθμούς κι έχει αποκτήσει ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ο μόνος που είναι εκτός και θα μείνει πιθανότητα για λίγο ακόμη καιρό εκτός, είναι ο Ιβανούσετς».

Για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα:

«Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση κι ενθουσιασμό και δουλεύει καλά. Έχοντας περάσει την περίοδο με τα προβλήματα, έχουμε περισσότερες επιλογές πλέον κι αυτό είναι καλό. Είναι φυσιολογκό να μην μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί όλες τις προπονήσεις, βάσει του προγράμματος, αλλά έχουμε ενθουσιασμό και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα».

Για την Μπέτις:

«Όταν παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια δεν έχει νόημα να λες ότι μία ομάδα έχει απουσίες. Κι εμείς είχαμε μία περίοδο με παίκτες εκτός, αλλά καταφέραμε να την προσπεράσουμε. Είναι κάτι που πρέπει να το προσπερνάς. Η Μπέτις αγωνίζεται κάθε τρεις μέρες. Είναι μία ομάδα με ποιότητα και το γεγονός ότι μπορεί να λείπουν 3-4 παίκτες, από μόνο του δε λέει κάτι. Παίζει ανταγωνιστικά παιχνίδια κάθε 3-4 μέρες και είναι μία ποιοτική ομάδα».

Για το στοιχείο που τον αφήνει ικανοποιημένο:

«Είμαι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μέσα σε ένα δύσκολο πρόγραμμα, είμαστε μέσα σε 3 διοργανώσεις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο κάθε τρεις ημέρες να παίζεις παιχνίδια σε διαφορετική διοργάνωση. Στο Κύπελλο είχαμε το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Στο πρωτάθλημα τρεις ομάδες παλεύουμε στον… βαθμό και στην Ευρώπη, έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.

Παράλληλα υπάρχει και αυτή η άβολη κατάσταση με τους τραυματισμούς και τις ιώσεις, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η προσέγγιση που έχουμε, με την έννοια ότι αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι όπως πρέπει κι έτσι έχουμε καταφέρει να είμαστε μέσα σε τρεις στόχους. Και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η προσπάθεια και το τι έδωσαν οι παίκτες ήταν παραπάνω από το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Κερδίσαμε και την παρουσία νεαρών παικτών στην ομάδα που έδειξαν ότι μπορούν να δώσουν βοήθειες στην ομάδα. Στο τέλος, προσπερνώντας όλες τις δυσκολίες μένει ένα αίσθημα ικανοποίησης στην ομάδα για την προσπάθεια που γίνεται και αποφέρει βαθμούς».