Ο Ρούμπεν Πέρεθ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Κηφισιάς, στο Ole! Η Ισπανία στο Μουντιάλ που έρχεται, όσα έζησε στον Παναθηναϊκό και το κεφάλαιο της Κηφισιάς.

Συνέντευξη στη σπουδάστρια του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Γεωργία Μαρμαρινού

Ρούμπεν Πέρεθ. Ένα όνομα που για το ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό συνδέθηκε άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό και τη μεσαία γραμμή του «τριφυλλιού», αποτελώντας για μια τετραετία σημείο αναφοράς και έναν από τους πιο έμπειρους και επιδραστικούς χαφ του.

Στα 37 του, πλέον, αγωνίζεται στην Κηφισιά και τοποθετείται για την πορεία της Ισπανίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, εξηγώντας γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, αναλύοντας τη φιλοσοφία ανάπτυξης των ισπανικών ακαδημιών και τη διαχρονική συνέπεια των «ρόχα» στις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Ισπανός χαφ, μιλώντας στο Ole.gr και τη Γεωργία Μαρμαρινού, ξεδιπλώνει μια καριέρα γεμάτη εμπειρίες, τίτλους και διαφορετικά ποδοσφαιρικά «περιβάλλοντα»: από τις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης, την πορεία του στη La Liga και την κατάκτηση του Europa League με τους «ροχιμπλάνκος», μέχρι την παρουσία του στην εθνική Ισπανίας και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, όπου από το 2021 έως το 2024 κατέγραψε 118 συμμετοχές, κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, χτίζοντας ισχυρό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Παράλληλα, μιλά για τη μετάβαση από την Ισπανία στην Ελλάδα, τις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου και τις αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του, ενώ σχολιάζει και τη σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού, αλλά και τη νέα σελίδα της καριέρας του στην Κηφισιά.

Credits: Eurokinissi

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στα φαβορί. Θα φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου;

«Πιστεύω ότι η Ισπανία μπορεί να φτάσει πολύ μακριά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Διαθέτει μια νεανική ομάδα, αλλά και έμπειρους ποδοσφαιριστές που μπορούν να τη βοηθήσουν να πετύχει τους στόχους της».

Τι διαφοροποιεί την πίεση και τις απαιτήσεις όταν αγωνίζεσαι με την Εθνική Ισπανίας σε σχέση με έναν μεγάλο σύλλογο;

«Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πιο όμορφο πράγμα για έναν ποδοσφαιριστή. Η πίεση είναι μεγάλη, όπως ακριβώς συμβαίνει και όταν αγωνίζεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο».

Ποιοι παράγοντες εξηγούν τη διαχρονική συνέπεια της Ισπανίας στις κορυφαίες διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ και το Euro;

«Οι ισπανικοί σύλλογοι αναπτύσσουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές μέσα από τις ακαδημίες τους, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη φιλοσοφία παιχνιδιού. Παράλληλα, τους δίνουν την ευκαιρία να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο».

Credits: Eurokinissi

Πόσο καθοριστική ήταν για σένα η εκπαίδευση στις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης και ποια στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας σε ακολουθούν μέχρι σήμερα;

«Το σημαντικότερο που έμαθα είναι να αντιμετωπίζεις τους παίκτες πρώτα ως ανθρώπους και μετά ως ποδοσφαιριστές. Έλαβα πολύ καλή εκπαίδευση, ενώ σε αγωνιστικό επίπεδο έμαθα πολλά στις ακαδημίες, όπου δίνεται μεγάλη έμφαση στον έλεγχο της μπάλας, στις μεταβιβάσεις και στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού».

Αν γυρίσεις πίσω στην καριέρα σου, ποιο θεωρείς το πιο καθοριστικό σημείο στην εξέλιξή σου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;

«Κατάγομαι από τη Σεβίλλη και χρειάστηκε να μετακομίσω στη Μαδρίτη, περίπου 450 χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά μου. Από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι θα έπρεπε να ζήσω μακριά από τους δικούς μου ανθρώπους για να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».

Πώς αποτιμάς σήμερα την παρουσία σου στον Παναθηναϊκό και ποια στιγμή ξεχωρίζεις περισσότερο από εκείνη την περίοδο;

«Η περίοδος που πέρασα στον Παναθηναϊκό ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της καριέρας μου. Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μία στιγμή, αυτή θα ήταν ο τελικός απέναντι στον ΠΑΟΚ».

Πώς αξιολογείς τη σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού;

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και έχει την υποχρέωση να διεκδικεί κάθε τίτλο. Είναι αλήθεια ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη περίοδό του, όμως πιστεύω ότι θα επιστρέψει στο επίπεδο που του αρμόζει και θα κατακτήσει ξανά τίτλους».

Credits: Eurokinissi

Σήμερα αγωνίζεσαι στην Κηφισιά. Πώς διαφέρει το αγωνιστικό περιβάλλον και ποιοι είναι οι στόχοι σου σε αυτή τη φάση της καριέρας σου;

«Προερχόμουν από τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό, επομένως οι στόχοι είναι διαφορετικοί. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός παραμένει ο ίδιος. Πετύχαμε τον στόχο που είχε θέσει ο σύλλογος και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο».

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές που έχεις εντοπίσει ανάμεσα στο ελληνικό και το ισπανικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο ρυθμού και τακτικής;

«Η μεγαλύτερη διαφορά που έχω παρατηρήσει είναι στο τακτικό κομμάτι. Πιστεύω ότι οι ομάδες στην Ισπανία είναι πιο οργανωμένες, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν αρκετές ομοιότητες».