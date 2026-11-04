Βάλτερ Σεντένο, ο ποδοσφαιριστής που «πάγωσε» το Santiago Bernabéu, πριν από 24 χρόνια, για μία ιστορική ισοπαλία της ΑΕΚ. Ο Κοσταρικανός «φρεσκάρει» τη μνήμη του, μέσω του Ole.gr, για χάρη της νέας «μάχης» της «Ένωσης» με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

«Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου», μία φράση που είναι από τις πιο γνωστές στον ύμνο της ΑΕΚ.

Ποιος να το έλεγε που η μοίρα θα τα φέρει έτσι, που στην «επιστροφή» της «Ένωσης» στο Champions League θα έχουμε αυτή τη «διασταύρωση».

😤 Preparing for another 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘𝗔𝗡 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧! 💫🇪🇺 pic.twitter.com/SNfP5oOWLT — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 3, 2026

Ένα ζευγάρι που έχει τη δικιά του προϊστορία. Μπορεί σύντομη, αλλά έχει μείνει στο χρονοντούλαπο των αναμνήσεων.

Για να τη βρούμε αρκεί να γυρίσουμε 24 χρόνια πίσω και στα «αστέρια» της σεζόν 2002-03, όταν η ΑΕΚ θα πετύχαινε κάτι πολύ ασυνήθιστο.

Σε έναν όμιλο με της Γκενκ, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρόμα παράμεινε αήττητη, αλλά δεν πέρασε στην επόμενη φάση, έχοντας έξι ισοπαλίες!

Our coach Marko Nikolic and Filipe Relvas ahead of tomorrow’s Champions League match. 🎙️ pic.twitter.com/M9ykiWQalo — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 3, 2026

Και όχι μόνο αυτό, αφού κόντρα στη «βασίλισσα» είχαμε δύο μεγάλες «μάχες». Στην Αθήνα έφτασε να είναι μπροστά στο σκορ μέχρι και με 3-1, αλλά τα «αστέρια» των Ισπανών έκαναν το 3-3.

Στην ιβηρική χερσόνησο τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αφού η ΑΕΚ έχανε στο ημίχρονο με 2-0. Παρ’ όλα αυτά, μία αλλαγή του Ντούσαν Μπάγεβιτς έβαλε «φωτιά» στο ματς!

Ο Βάλτερ Σεντένο αρχικά με ασίστ για τον Κώστα Κατσουράνη και έπειτα με γκολ στο 86o λεπτό «πάγωσε» το Santiago Bernabéu, σε ένα ιστορικό ματς για την ομάδα του. Σχεδόν μία 20ετία αργότερα ο Κοσταρικανός «ανοίγει» το ντουλάπι των αναμνήσεων, μέσω του Ole.gr

Θυμάται τα ιστορικά ματς στο Champions League, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, τον Κώστα Κατσουράνη, αλλά και όσα έζησε στην Ελλάδα που θα τα «κρατάει» για όλη του τη ζωή.

«Δεν δίστασα ποτέ να πάω στην Ελλάδα»

-Μέχρι και σήμερα ασχολείστε με το ποδόσφαιρο φαίνεται πως είναι κάτι, που δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή σας…

«Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, προπονώ μια ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Κόστα Ρίκα που λέγεται Σαν Κάρλος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τέταρτη θέση. Και ναι, είμαι πάντα συνδεδεμένος με το ποδόσφαιρο για όλα όσα μου έδωσε».

-Το 2002 αφήσατε για πρώτη φορά την πατρίδα σας. Πώς προέκυψε η μεταγραφή σας στην ΑΕΚ;

«Η μεταγραφή μου προέκυψε όταν μετά το Μουντιάλ του 2002 με έψαξε ο εκπρόσωπός μου και μου έκανε πρόταση να πάω να παίξω στην Ευρώπη, σε αυτή την περίπτωση στην Ελλάδα. Εκεί έμαθα ότι η ΑΕΚ ενδιαφερόταν και ότι θα έπαιζε στο Champions League, οπότε δεν δίστασα ποτέ να πάω στην Ελλάδα και ήταν μια καλή απόφαση».

«Προπονητής που απαιτούσε πολλά ο Μπάγεβιτς»

-Προπονητής στην ΑΕΚ ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, πώς ήταν η συνεργασία σας;

«Όσον αφορά τον προπονητή, ήταν ένας προπονητής με μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν ένας προπονητής που απαιτούσε πολλά, τα κέρδισε όλα σε προπονητικό επίπεδο στην Ελλάδα, οπότε του τρέφω μεγάλο σεβασμό και μεγάλη εκτίμηση. Πάντα τους ανθρώπους που κερδίζουν πρέπει να τους εκτιμάμε».

-Υπήρξε κάποιος παίκτης που «ξεχωρίσατε» αμέσως στην ΑΕΚ;

«Νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί πολύ καλοί παίκτες, η ΑΕΚ είχε παίκτες με πολλή τεχνική: Νικολαΐδης, Τσιάρτας, Ίβιτς, ήταν ο Κατσουράνης, ήταν ο Ζαγοράκης, ήταν ο Ράιτ, ήταν ο Καψής. Υπήρχαν πολλοί πολύ καλοί παίκτες, οπότε είχα την τιμή να παίξω μαζί τους και η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις».

-Μεταξύ άλλων αναφερθήκατε στον Κατσουράνη, πώς ήταν η σχέση σας;

«Νομίζω ότι με τον Κατσουράνη κάναμε καλό δίδυμο. Τώρα που ήμουν εκεί στην Ελλάδα δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε, αλλά ναι, είχαμε μια μεγάλη φιλία στο ξεκίνημα, αυτός ξεκινούσε και εγώ επίσης, οπότε νομίζω ότι είχαμε πολύ καλή χημεία. Τον εκτιμώ, τον αγαπώ σαν αληθινό φίλο, αυτόν και τον Καψή επίσης».

«Επέστρεψα στην Κόστα Ρίκα, γιατί η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή στην ΑΕΚ»

-Μείνατε μόνο μία σεζόν στην ΑΕΚ. Αν γυρνούσατε τον χρόνο στην Ελλάδα θα το αλλάζατε;

«Εγώ παρέμεινα στην Ελλάδα μόνο έναν χρόνο. Είχα συμβόλαιο πέντε ετών, αλλά όταν σταμάτησε να είναι πρόεδρος ο Ψωμιάδης, μου είχαν μείνει να μου χρωστάνε πέντε μήνες μισθό, μου είχαν πάρει το διαμέρισμα, μου είχαν πάρει το όχημα μετακίνησης. Η ομάδα ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, έτσι επέλεξα να επιστρέψω στην Κόστα Ρίκα».

«Το ματς με τη Ρεάλ είναι το πιο σημαντικό της ζωής μου»

-Ήσασταν μέλος της ομάδας που είχε έξι ισοπαλίες στο Champions League, πώς βιώσατε αυτήν την εμπειρία;

«Είναι γεγονός ότι δεν κερδίσαμε τον τίτλο, αλλά τερματίσαμε αήττητοι στο Champions League. Νομίζω ότι αυτό είναι τιμή, γιατί ήμασταν σε έναν πολύ σκληρό όμιλο με τη Ρόμα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε είναι επίτευγμα όλης της ομάδας».

-Και πάμε στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Santiago Bernabéu…

«Νομίζω ότι ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι της ζωής μου. Δεν έπαιξα πολύ χρόνο, αλλά για μένα ήταν πολύς, το απόλαυσα στο έπακρο το να παίξω με τους σπουδαίους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη τη στιγμή. Πάντα θα είναι στη μνήμη μου εκείνη η στιγμή και είμαι χαρούμενος που η ΑΕΚ μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να παίξω εκείνο το παιχνίδι».

-Δεν ξεκινήσατε βασικός, αλλά μπήκατε ως αλλαγή…

«Νομίζω ότι ο ρόλος μου εκείνη τη στιγμή ήταν ως αλλαγή. Και μπήκα ως αλλαγή στο Santiago Bernabéu, χάναμε 2-0, οπότε είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά να παίξω αυτό το παιχνίδι και τη στιγμή που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο απλώς αφοσιώθηκα στο να παίξω και ευτυχώς όλα πήγαν καλά».

«Νιώθεις μία μεγάλη ενέργεια στο γήπεδο»

-Ξανά η ΑΕΚ αντιμέτωπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θεωρείται ότι η «Ένωση» μπορεί να πάρει ξανά ένα αποτέλεσμα;

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι δυνατή ομάδα. Ήμουν στο γήπεδο, υπάρχει μια πολύ, πολύ μεγάλη ενέργεια που νιώθεις σε αυτό το γήπεδο. Οπότε εύχομαι τις καλύτερες επιτυχίες στους παίκτες και στους φιλάθλους να τους υποστηρίζουν 100%. Νομίζω ότι μπορεί να βγει αυτό το παιχνίδι εκεί στην Ελλάδα».

-Επιστρέψατε πρόσφατα στην Ελλάδα, πώς νιώσατε;

«Νομίζω πολλά συναισθήματα. Λάτρεψα που επέστρεψα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πολύ ωραία μαζί με τη σύζυγό μου. Περάσαμε καλά. Στις επόμενες διακοπές θα πάω προς τα εκεί και με περισσότερο χρόνο, οπότε ελπίζω να σας δω ξανά σύντομα».