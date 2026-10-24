Ο προπονητής της ντροπιαστικής αναμέτρησης στην Κύπρο για το σχολικό πρωτάθλημα, μοιράστηκε στους Betarades το στορυ του αγώνα παιδιών με το σημαντικό διακύβευμα που άνοιξε τον… Ασκό του Αιόλου.

Το κουβάρι στο ελληνικό μπάσκετ άρχισε να ξετυλίγεται με τις κατηγορίες και τις ποινικές διώξεις να διαδέχονται η μία την άλλη τις τελευταίες ώρες μετά τις μαρτυρίες και τις καταθέσεις δύο ανθρώπων κλειδιά.

Η δικαιοσύνη και πιο συγκεκριμένα Εισαγγελέας και ανακριτής, έχουν στοιχειοθετήσει την υπόθεση που έχει ταράξει το ελληνικό μπάσκετ με όσα γίνονταν πίσω από τις κουρτίνες.

Ανάμεσα στα 57 ματς για τα οποία ζήτησε να ενημερωθεί ο ανακριτής από την ΕΕΕΠ κατά πόσον είχαν συμπεριληφθεί σε στοιχηματικές πλατφόρμες της Ελλάδας και του εξωτερικού, είναι και ο ημιτελικός του σχολικού πρωταθλήματος τον περασμένο Μάρτη στην Κύπρο.

Στον οποίο έχει αναφερθεί εκτενώς στο υπόμνημά του και με αποδεικτικά στοιχεία ο μάρτυρας κατηγορίας εν ενεργεία διαιτητής. Ο λόγος για την αναμέτρηση των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννησης Πάτρας με το Ελληνικό Κολλέγιο της Θεσσαλονίκης, στους παίκτες του οποίου χρεώθηκαν 53 (!) βολές ούτως ώστε να συμβεί αυτό που είχε διεταχθεί.

Προπονητής σε εκείνη την σχολική ομάδα ήταν ο Θανάσης Θωμόπουλος, νυν προπονητής του Μίλωνα, ο οποίος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Τι βρεγμένοι, τι μούσκεμα», στο κανάλι Betarades.gr, το βράδυ της Παρασκευής. Μία ιστορική – ένεκα των συνθηκών και του Μπόγρη φυσικά – βραδιά.

Ο κόουτς Θωμόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι, με τα όσα έχουν ακουστεί και περιλαμβάνονται στη δικογραφία να σοκάρουν. Αν και όπως σημείωσε ο ίδιος, ήταν άλλο ένα ματς στο οποίο βρέθηκε στο ίδιο έργο θεατής.

«Για εμένα προσωπικά, ήταν ένα ακόμα ματς. Το είχα ξαναζήσει το έργο. Και όσα έχει αναφέρει ο συγκεκριμένος μάρτυρας που είναι γνωστό πλέον ποιος είναι, ο Φώτης Καλογερόπουλος. Και στο πρώτο ματς που αναφέρει, εγώ ήμουν και εκεί προπονητής. Ιωνικός Νέας Φιλαδελφείας – Ηλυσιακός και υπέστη ό,τι υπέστη.

Όσον αφορά εκείνο το επίμαχο ματς. Διακυβευόταν η πρώτη θέση, ήταν στόχος όλο των σχολικών ομάδων άρα και μόρια, συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου εκεί μπορείς να πάρεις άνευ σε σχολές, μοριοδότηση και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά και μία πολύ σημαντική διάκριση φυσικά να μπορέσεις να χτυπήσεις ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ήταν 53 βολές και το παιχνίδι έχει τα πάντα μέσα. Ξεκινάει το ματς με στοχοποιημένους τους καλύτερούς μας παίκτες. Βάζει καλάθι, τεχνική ποινή ενώ ήμασταν στην επίθεση.

Και τον ρωτάω…

-«Τι είπε;»

-«Έβρισε μου λέει.»

-«Ναι, τι είπε;»

-«Δεν άκουσα.»

-«Δεν άκουσες αλλά έβρισε κι εσύ του δίνεις τεχνική ποινή; Είναι ξαφνικά δεύτερο φάουλ που του χρεώνεις στο δίλεπτο.»

Και μου λέει ‘ξέρει αυτός, ξέρει αυτός.’ Είχε πολλά ευτράπελα το παιχνίδι, τα είπαν μόνοι τους και θα τα πούνε γιατί έχουν καλεστεί όλοι. Εμείς ζήσαμε ένα ακόμα παρατράγουδο.»

Και συνέχισε σχετικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ πως… «επειδή όλοι λένε μαύρη Τετάρτη για το ελληνικό μπάσκετ και λοιπά, αν εμένα με ρωτήσεις θα σου πω ότι δεν είναι Μαύρη Τετάρτη. Είναι κάτι που ενδεχομένως έπρεπε να γίνει. Αν το δούμε στο άμεσο μέλλον, πολύ πιθανό να μην έχουμε διαιτητές να παίξουμε παιχνίδια. Έχω αρκετούς στο μυαλό μου που θα καλεστούν. Όταν λέμε αρκετούς, είναι μεγάλος ο αριθμός και δεν μιλάμε για δέκα.

Όταν πήγαμε εκεί στην Κύπρο, χωρίς να ξέρω τι είχε γίνει με τους ίδιους διαιτητές πάλι στο σχολικό πρωτάθλημα στην Πάτρα, με πήρε χαρούμενος ο διευθυντής και μου λέει ‘Θανάση σου έχω ευχάριστα νέα’. Λέω ‘σ’ ακούω’. Μου κάνει ‘είναι Αθηναίοι οι διαιτητές’. Και του λέω εγώ ‘πες μου τα ονόματα και θα σου απαντήσω εγώ αν τα νέα είναι ευχάριστα ή όχι…’

Με το που μου είπε τα ονόματα, του είπα ότι τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Θα πάμε να το παλέψουμε και ότι γίνει. Θα πρέπει να κερδίσουμε και αυτούς. Προσπαθήσαμε, όσο μπορέσαμε το ματς ήταν ντέρμπι αλλά δεν αντέξαμε δυστυχώς.»