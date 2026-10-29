Γεμάτο αποκαλύψεις για την ελληνική και όχι μόνο διαιτησία, ήταν το επεισόδιο των Floor Generals με τον Σπύρο Γκόντα καλεσμένο.

Αποκαλυπτική ως προς το σκάνδαλο που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες το ελληνικό μπάσκετ και τις πτυχές της διαιτησίας, ήταν η εκπομπή των Floor Generals το βράδυ της 28ης του Οκτώβρη μετά το μεγάλο «διπλό» του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη επί της Μπεσίκτας.

Ο πρώην διεθνής διαιτητής και Νο2 εκπρόσωπος της ελληνικής διαιτησίας στην Ευρωλίγκα με 250 παιχνίδια στα πόδια του, πίσω από τον Χριστοδούλου, ήταν καλεσμένος στο στούντιο των Betarades και των Σωτήρη Βετάκη, Θάνου Τσίμπου και Μιχάλη Στεφάνου, απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα.

Από τους μισθούς των διαιτητών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης που έχουν αυξηθεί, μέχρι την ατάκα του κατοίκον περιορισμένου με απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ κυρίου Τάσου Πηλοϊδη, για το περιβόητο… δώρο του το 2018 που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αφορά την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη.

Μαρτυρία και κατάθεση που απέκρουσε ο ίδιος κατά την απολογία του πριν από μερικές ημέρες στον ανακριτή της Ευελπίδων ως ψευδής αφού «δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο στον Δράκο.».

Ο κύριος Γκόντας μάλιστα σημειώνει, κάτι που έρχεται προς επίρρωση του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, λεγόμενα του πρώην μέλους της ΚΕΔ που κάνουν λόγο για εντολή του πρώην προέδρου της ΕΟΚ και όχι προσωπικό «δώρο» του ίδιου σε έναν εκ των προφυλακιστέων για τον φερόμενο χρηματισμό του σε προηγούμενο ματς.

Πολλά και ενδιαφέροντα συζητήθηκαν, άφιλτρα και χωρίς… μακιγιάζ, στον αέρα της βραδινής εκπομπής των Floor Generals την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι του Youtube.