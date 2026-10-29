Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, μετά το Μαρκό – Ολυμπιακός (28/10, 0-2) μίλησε στο Ole.gr, για όλη την αγάπη που δέχτηκε, την «ερυθρόλευκη καρδιά» του, αλλά και τον… αδερφό του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

Δηλώσεις στον Διονύση Καλαϊζή

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, κερδίζοντας και τη Μαρκό (28/10, 0-2). Σε ένα ματς που είχε ιδιαίτερη σημασία, για έναν παίκτη από τους γηπεδούχους.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αποφάσισε το καλοκαίρι να επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά το πέρασμά του από τους Πειραιώτες.

Η μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε να αντιμετωπίσει την ομάδα, όπου μαζί της έγινε γνωστός στα μέρη μας.

Από την αρχή της αναμέτρησης, σε κάθε του επαφή ακουγόταν από τις κερκίδες το όνομά του.

Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, που συνάντησε γνωστά πρόσωπα και ευχαρίστησε ουκ ολίγες φορές, όσους τον αποθέωναν.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Μαροκινός επιθετικός βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Ole.gr.

Στη σύντομη συζήτηση μαζί του «άνοιξε» την καρδιά του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει «ερυθρόλευκο χρώμα»!

Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι συζητήσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού, τους παλιούς του συμπαίκτες, αλλά και τον… αδερφό του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αγιούμπ Ελ Κααμπί:

-Γιουσέφ, ένα ματς που είχατε ευκαιρίες, αλλά ξέρατε ότι θα είναι δύσκολο, είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα σας;

«Ναι, ναι, ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε δύο-τρεις ευκαιρίες για να σκοράρετε.

Αλλά χαίρομαι πολύ που έπαιξα εναντίον του Ολυμπιακού και που είδα και μερικούς πρώην συμπαίκτες μου. Και για μένα, η σημερινή ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Θέλω επίσης να πω ένα ευχαριστώ στους φιλάθλους.

Και νομίζω ότι για εμάς ήταν χαρά που παίξαμε εναντίον του Ολυμπιακού και μπορέσαμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι, καθώς τώρα έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια».

«Δεν ξεχνώ, δεν με ξεχνούν»

-Ένα ιδιαίτερο συναίσθημα, καθώς είδες παλιούς σου συμπαίκτες…

«Ναι, ναι, φυσικά, αυτό το συναίσθημα είναι ξεχωριστό. Δεν ξεχνώ, δεν με ξεχνούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και χαίρομαι που τους βλέπω, που βλέπω επίσης κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, που ακούω το όνομά μου.

Νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά για μένα. Και το να επιστρέψω στην Ελλάδα, επίσης, ήταν χαρά».

«Αγιούμπ, ο αδερφός μου, είμαι δίπλα του»

-Όμως, ένας φίλος σου δεν ήταν εδώ, μιλάω για τον Αγιούμπ…

«Ναι, ναι, ο Αγιούμπ, ο αδερφός μου. Ναι, κάθε φορά μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο. Και τον είδα τώρα, είναι πολύ καλύτερα. Και τώρα ξεκινάει θεραπεία. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο και να επιστρέψει δυνατός. Είμαι δίπλα του.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί κάποιοι παίκτες τραυματίζονται. Πρέπει να βοηθήσεις, να είσαι δίπλα τους».

«Η καρδιά μου έχει το ερυθρόλευκο χρώμα»

-Όλο το γήπεδο φώναζε συνεχώς το όνομά σου, πώς είναι να δέχεσαι τόση αγάπη;

«Αυτό το συναίσθημα είναι ξεχωριστό. Μετά από τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, αυτό είναι μια οικογένεια. Και όλοι ξέρουν ότι η καρδιά μου έχει το ερυθρόλευκο χρώμα».

-Τελευταία ερώτηση, έχετε κάνει μία εξαιρετική σεζόν, είναι η άνοδος ο μεγάλος σας στόχος;

«Ναι, ναι, είμαι χαρούμενος, γιατί δείχνουμε από την αρχή της σεζόν ότι είμαστε πολύ καλοί. Είμαστε πρώτοι. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος. Και εύχομαι να ανεβούμε στη Stoiximan Super League».