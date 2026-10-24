Ο Μπράξτον Κι (ή Μπλακγουελ μέχρι τα 18 του) μίλησε στο Ole.gr για τον πιθανό MVP Γιαν Μοντέρο, τον… σκύλο Μπαντιό, τον φωνακλά Σάρας, το σύστημα του Μαρτίνεθ που στην αρχή μισούσε και τον λόγο που διάλεξε τη Φενέρμπαχτσε.

Ήταν ένας από τους παίκτες που ζήτησε ως πρώτη επιλογή ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πριν καν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Βαλένθια και της Φενέμπαχτσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Η ρούκι σεζόν του Μπράξτον Κι στην Ευρώπη, συγκέντρωσε τα βλέμματα κάθε διεκδικητή του τίτλου. Ανάμεσα σε αυτά και του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες είχαν κυκλώσει το όνομά του για αντι-Πίτερς αφού διέθετε κατά τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όλο αυτό το πακέτο του αθλητή που έψαχνε. Τελικώς κατέληξε – και γιατί το πρέσινγκ της Φενέρ για τον Κι ήταν ασφυκτικό – στον Εμπάι Εντζάι. Σε μια επιλογή που του έχει βγει για την ώρα απόλυτα.

Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στη Sunel Arena, οι Τούρκοι κατάφεραν στο φινάλε να αποδράσουν απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που κρατούσε την τύχη του αγώνα στα χέρια του μέχρι και το τελευταίο λεπτά, παρότι αγωνίστηκε δίχως τους Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ (61-64).

Το χεράκι του ιδίως στην αμυντική συνέπεια που έδειξε η Φενέμπαχτσε απέναντι σε έναν λαβωμένο Ολυμπιακό, έβαλε και ο Μπράξτον Κι. Ο οποίος μέχρι και πριν τον τελευταίο χρόνο στο λύκειο, λεγόταν Μπλάκγουελ.

Ο ίδιος πάντως δεν θέλησε να ρίξει… φως στην εν λόγω απόφασή του να αλλάξει το επίθετό του 11 και κάτι χρόνια πριν. Ο άσος της Φενέρμπαχτσε στη συνέντευξη που παραχώρησε εξήγησε τον λόγο που διάλεξε την ομάδα του Γιασικεβίτσιους παρότι είχαν εκδηλώσει κι άλλοι ενδιαφέρον για την περίπτωσή του ενώ ήθελε και η Βαλένθια να τον κρατήσει και το επιχείρησε όπως είχε αποκαλύψει ο GM των «πορτοκαλί» δυο εβδομάδες πίσω στο Ole.gr

Τι είπε για τον Σάρας και την προετοιμασία των αγώνων, όσα μεσαλάβησαν της ήττας με κάτω τα χέρια στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό, τον… σκύλο Μπαντιό και τον πιθανό MVP Μοντέρο; Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στις απέραντες δυνατότητες των ελληνικών ομάδων στην τρέχουσα Euroleague ενώ άγγιξε και το πολύκροτο ζήτημα των πόντκαστ των παικτών και κατά πόσων εκείνοι πρέπει να λένε την άποψή τους.

Αναλυτικότερα η συνέντευξή που παραχώρησε: