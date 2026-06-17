Το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr πηγαίνει σε μία νεοσύστατη ομάδα. Το Ουζμπεκιστάν είναι για πρώτη φορά στη μεγάλη σκηνή και ο Τζαφάρ Ιρισμέτοφ μάς «βάζει» σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μέσα από μία συζήτηση που είχε -σχεδόν- τα πάντα από όσα έζησε στην καριέρα του!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Το μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr «ταξιδεύει» στο Ουζμπεκιστάν. Μία χώρα, που για πρώτη φορά στην ιστορία της, μπόρεσε να δηλώσει «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Γι’ αυτό και το «παζλ» από τη χώρα της Ασίας θα είναι ο Τζαφάρ Ιρισμέτοφ. Πολλοί μπορεί να μην τον θυμούνται από το πέρασμά του στην Ελλάδα, μιας και έμεινε στα μέρη μας για ελάχιστους μήνες.

Credits: Intime

Τον Γενάρη του 1998 ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν επιθετικό με έφεση στο σκοράρισμα. Στο «πρόσωπό» του ήλπιζε να βρει τον Τζαφάρ Ιρισμέτοφ, έναν παίκτη που τα προηγούμενα χρόνια σκόραρε κατά ριπάς στη χώρα του.

Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να βρει τα… πατήματά του. Είχε μονάχα μία ολιγόλεπτη συμμετοχή, πριν αποχωρήσει και επιστρέψει στην πατρίδα του. Ένας παίκτης που έχει «ζήσει» από πρώτο χέρι το πρωτάθλημα της χώρας του, αφού σε 133 συμμετοχές μετράει 62 τέρματα, ενώ ήταν διεθνής 36 φορές έχοντας 15 γκολ!

Στη συνέντευξή του στο Ole.gr μίλησε για όλους και για όλα, αλλά δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει με τα όσα «περιμένει» από το Ουζμπεκιστάν, αλλά και τον Φάμπιο Καναβάρο, που είναι προπονητής της ομάδας.

Credits: Intime

«Δεν μπορώ να πω ότι ο Καναβάρο έχει αλλάξει πράγματα»

«Νομίζω ότι ο κόσμος δεν μας περιμένει, πρέπει εμείς να αποδείξουμε την αξία μας στον κόσμο. Προς το παρόν, είμαστε απλώς μία από τις ομάδες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου στο Ουζμπεκιστάν έχει ανέβει. Ο Πρόεδρος της χώρας μας κάνει πολλά για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Ειδικότερα, δίνει μεγάλη έμφαση στο παιδικό ποδόσφαιρο. Δαπανώνται πολλά χρήματα για τις ποδοσφαιρικές υποδομές. Έχουμε πολλά ταλέντα στο Ουζμπεκιστάν. Σίγουρα έχετε δει τον Κουσάνοφ. Ελπίζω να αναδείξουμε ακόμα πολλά ονόματα στον κόσμο. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω. Δεν νομίζω ότι ο Καναβάρο έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Θα μπορούμε να το πούμε αυτό μόνο μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Προς το παρόν, μου είναι δύσκολο να πω κάτι τέτοιο…»

«Στον Παναθηναϊκό δεν μου έδωσαν την ευκαιρία, να αποδείξω την αξία μου»

Προφανώς, από τη συζήτηση μαζί του δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι αναμνήσεις του από την Ελλάδα. Μπορεί να έμεινε για λίγο, αλλά ο Τζαφάρ Ιρισμέτοφ μοιάζει να έχει βρει και το «γιατί», αφού τόνισε ότι τον τοποθετούσαν ως εξτρέμ, σε μία θέση πουο ίδιος δεν αισθανόταν «άνετα».

«Ο Παναθηναϊκός ήταν για μένα ο πρώτος μεγάλος σύλλογος. Με δέχτηκαν πολύ θερμά. Μου άρεσε πολύ στην ομάδα. Κρίμα που δεν κατάφερα να εδραιωθώ στην ομάδα. Απλώς με χρησιμοποιούσαν ως δεξιό μέσο. Εγώ όμως αρνιόμουν κατηγορηματικά να παίξω σε αυτή τη θέση. Στην ουσία δεν μου έδωσαν την ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου στον Παναθηναϊκό. Με έβαζαν να παίζω στη θέση του Γεωργιάδη, ο οποίος επρόκειτο να φύγει για την Αγγλία…»

«Ξαφνιάστηκα, όταν είδα το όνομά μου, πριν το ματς με την Μπάγερν Μονάχου»

Έπειτα από το γρήγορο πέρασμά του είχε την τύχη να παίξει και στο Champions League, με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας. Και μάλιστα στο ντεμπούτο του βρέθηκε να παίζει στο Allianz Arena, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, σε μία μοναδική στιγμή για τον ίδιο όπως θυμάται.

«Ναι, θυμάμαι τον αγώνα με τη Μπάγερν. Θυμάμαι πολύ καλά τη στιγμή που έκανα το σουτ πάνω από τον Όλιβερ Καν. Γενικά, ξαφνιάστηκα όταν, πριν τον αγώνα, είδα το όνομά μου στην αρχική ενδεκάδα για τον αγώνα με τη Μπάγερν Μονάχου».

«Θέλω να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου ως προπονητής»

Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά ο Τζαφάρ Ιρισμέτοφ στο «κλείσιμο» της συνέντευξής του μίλησε για τη νέα του καριέρα. Άλλωστε, έχει εργαστεί ως προπονητής και ως τεχνικός διευθυντής, σε ένα νέο βήμα που του αρέσει αρκετά.

«Ναι, ξεκίνησα την καριέρα μου ως προπονητής. Στη συνέχεια, εργάστηκα στην Παχτακόρ για πέντε χρόνια ως αθλητικός διευθυντής. Τώρα εργάζομαι σε αυτόν τον τομέα. Θέλω πολύ να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου ως προπονητής».

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