Το Ole.gr συνεχίζει με τις καθημερινές του συνεντεύξεις, αλλά θα κάνει ένα «διάλειμμα». Κι αυτό, γιατί ήρθε η ώρα, για έναν άνθρωπο που ζει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Γκράχαμ Άρνολντ ή αλλιώς τον προπονητή του Ιράκ, να μας μιλάει για τις εμπειρίες του!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Το νέο format του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδωσε την ευκαιρία σε αρκετές ομάδες να είναι στη διοργάνωση και να κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα. Μία εξ αυτών ήταν και το Ιράκ!

Μία χώρα, που είχε να «ζήσει» κάτι ανάλογο από το μακρινό 1986! Ωστόσο, μέσα από έναν… δύσβατο δρόμο που είχε πολλές δυσκολίες μπόρεσε να πετύχει τη μεγάλη πρόκριση.

Μπορεί το αφιέρωμα του Ole.gr να «μιλάει» για ποδοσφαιριστές ή άτομα που έχουν περάσει από την Ελλάδα, αλλά εδώ θα γίνει μία «εξαίρεση».

Κι αυτό, γιατί στις «οθόνες» θα υπάρχει μία απολαυστική συζήτηση, με τον προπονητή της ομάδας από την Ασία! Τον μοναδικό τεχνικό, που είναι στο μεγάλο αφιέρωμα, αλλά και που είναι και στη μεγάλη διοργάνωση.

Ο Γκράχαμ Άρνολντ έχει ξαναζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού ήταν προπονητής της Αυστραλίας, από το 2018 έως και το 2024.

Παρ’ όλα αυτά, από τον Μάιο του 2025 αποφάσισε να αναλάβει το Ιράκ και να προσπαθήσει να το «οδηγήσει» στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής! Και τα κατάφερε! Γι’ αυτό και «κερδίζει» επάξια τη θέση του στο μεγάλο αφιέρωμα.

Σε μία συζήτηση που «μιλάει» για όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε για την εμφάνιση του Ιράκ στη διοργάνωση, αλλά και το «πώς» το βίωσε ο ίδιος.

«Το περίμενα ότι θα προκριθούμε»

-Όταν αναλάβατε το Ιράκ το περιμένατε ότι θα πάρετε την πρόκριση; Ποια στοιχεία προσπαθήσατε να βελτιώσετε;

«Ναι, περίμενα ότι θα προκριθούμε, γιατί η ομάδα είχε ήδη βελτιωθεί σημαντικά πριν αναλάβω, παρότι είχε φέρει ισοπαλία με το Κουβέιτ και είχε χάσει από την Παλαιστίνη. Έχοντας δουλέψει ως προπονητής στην Ασία για 20 χρόνια, πάντα γνώριζα ότι το Ιράκ διαθέτει ποιοτικούς παίκτες. Το μεγάλο μου ερώτημα ήταν γιατί δεν είχε πετύχει περισσότερα μέχρι τώρα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφειλόταν στα social media και στην έλλειψη πειθαρχίας. Δούλεψα πάνω σε αυτά ώστε να λειτουργούν υπέρ μας και όχι εναντίον μας».

-Έχετε ζήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά με την Αυστραλία. Πώς το ζήσατε, ποια πρόκριση ήταν πιο «ξεχωριστή» για εσάς;

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να προκρίνεις τη δική σου χώρα σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και να την εκπροσωπείς σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλεις ποτέ να απογοητεύσεις το άθλημα, τους φιλάθλους ή τους παίκτες σου. Παρ’ όλα αυτά, το να προκρίνω το Ιράκ μετά από 40 χρόνια ήταν τεράστια τιμή για μένα. Το να γνωρίζω ότι καταφέραμε να δώσουμε χαρά και υπερηφάνεια σε 46 εκατομμύρια Ιρακινούς είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό».

«Στο ποδόσφαιρο και στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν»

-Το έργο σας συνεχίζεται στη μεγάλη διοργάνωση. Πιστεύετε ότι μπορείτε να προκριθείτε στην επόμενη φάση;

«Βρισκόμαστε πιθανότατα στον πιο δύσκολο όμιλο, απέναντι σε τρεις κορυφαίες ομάδες όπως η Νορβηγία, η Γαλλία και η Σενεγάλη. Η πρόκριση από τη φάση των ομίλων θα είναι πολύ δύσκολη, αλλά στο ποδόσφαιρο — όπως και στη ζωή — όλα μπορούν να συμβούν. Αν παραμείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος, πιστεύεις στον εαυτό σου και δουλεύεις συλλογικά, τότε η επιτυχία, ακόμα και τα θαύματα, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Είναι 11 εναντίον 11 και σε αυτό το επίπεδο η πνευματική δύναμη συχνά είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο. Ο δικός μου ρόλος είναι να κρατώ τους παίκτες χαλαρούς, με αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές τους, ώστε να κάνουν περήφανους τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους και όλους τους Ιρακινούς».

«Πώς η πρόκριση του Ιράκ, μπορεί να ‘φτιάξει’ το μέλλον του»

-Θεωρείτε ότι αυτή η πρόκριση, είναι ένα βήμα, ώστε να «φτιαχτεί» κάτι καλό στο μέλλον;

«Ναι, πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η επιτυχία μπορεί να αλλάξει τη νοοτροπία της χώρας. Μπορεί να εμπνεύσει τη νέα γενιά παιδιών να ονειρευτεί ότι μπορεί να γίνει κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα εγχώρια πρωταθλήματα και τις εθνικές ομάδες για το μέλλον».

Credits: SPP Sport Press Photo.