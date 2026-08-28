Η Εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε στη Λετονία κόντρα στην Ουκρανία και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στους Betarades μετά το τέλος του αγώνα.

Αποστολή στη Ρίγα: Σπύρος Κοντός

Πρεμιέρα για τους Floor Generals στο κανάλι του Youtube για τους Betarades, πρεμιέρα αλλά με το αριστερό για την Εθνική ομάδα στη Β΄ φάση των προκριματικών του Μουντουμπάσκετ 2027.

Η «γαλανόλευκη» δεν διαχειρίστηκε καλά τη συνθήκη της επιστροφής στη διεκδίκηση του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και επέτρεψε στην παρέα του Μίχαλιουκ να ξεφύγει στο φινάλε.

Η όποια προσπάθεια κατέβαλε στα τελευταία λεπτά δεν αποδείχθηκε αρκετή κι έτσι έπεσε στο 3-4 της κατάταξης και την τελευταία θέση της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου μετά τις συγχωνεύσεις.

Τρίτη και φαρμακερή για την Ουκρανία απέναντι στην Εθνική που «έμπλεξε» Η Ουκρανία πέτυχε απέναντι στην Εθνική ομάδα κάτι που δεν είχε κάνει ΠΟΤΕ ξανά στο παρελθόν.

Αυτός που «έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά» σε αυτές τις δύσκολες ώρες που τα λόγια δεν βγαίνουν εύκολα και παραχώρησε δηλώσεις στους απεσταλμένους των Media ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Στην ΕΡΤ δηλαδή αρχικά και στη συνέχεια στους Betarades και τον απεσταλμένο του καναλιού, Σπύρο Κοντό.

Ο διεθνής φόργουορντ που έδωσε μάχες στο παρκέ, δεν σήκωσε την παραμικρή κουβέντα αναφορικά με το σκέλος της προσπάθειας. Αναλυτικότερα οι λιγοστές δηλώσεις του…

«Δεν έχεις ποτέ συμβόλαιο με τη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι, δεν πήγε κάτι λάθος. Θέλαμε να δώσουμε μία ακόμα νίκη στον κόσμο μας αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε σήμερα.

Προσπαθήσαμε κανονικά και τα δώσαμε όλα. Απλά όπως είπα και στην ΕΡΤ, ήταν σαν να υπάρχει ένας τείχος. Επιστρέφαμε στον πόντο, ισοφαρίζαμε αλλά δεν μπορούσαμε να περάσουμε μπροστά. Αν δεις τη στατιστική, ήταν ολόιδια. Λες και είχαμε τα ίδια στατιστικά. Αλλά… Λεπτομέρειες στις λεπτομέρειες. Έβαλαν και δυο τρία δύσκολα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο…»