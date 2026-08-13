Ο ατζέντης του Κέβιν Μιραλάς, Δημήτρης Τζανετάτος, αποκαλύπτει στο Ole.gr πως ο άλλοτε «ερυθρόλευκος» είχε στα χέρια του πρόταση για να αναλάβει πόστο σε μεγάλη ελληνική ομάδα. Όμως, όπως τόνισε, ο Βέλγος θα επέστρεφε στην Ελλάδα με «κλειστά» μάτια, μόνο αν δεχόταν τηλεφώνημα από τον Ολυμπιακό, την ομάδα που έχει στην καρδιά του.

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τη στιγμή που ο Κέβιν Μιραλάς αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να μείνει για μεγάλο διάστημα μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν Σεπτέμβριος του 2023 όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, όμως ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει το ποδόσφαιρο στο «αίμα» του.

Τον Νοέμβριο του 2024 πήγε ως γυμναστής στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο πλευρό του Σεμπαστιάν Ποκονιόλι, ενώ ο Μιραλάς συνέχισε την προπονητική του καριέρα στο πλευρό του ίδιου τεχνικού, ακολουθώντας τον και στη Μονακό, ως άμεσος βοηθός του αυτή τη φορά, την αμέσως επόμενη χρονιά.

Το Ole.gr εντόπισε τον ατζέντη του Βέλγου, Δημήτρη Τζανετάτο, ο οποίος μάλιστα έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του!

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως ο 38χρονος πρώην επιθετικός είχε πρόταση από μεγάλο ελληνικό σύλλογο, για να αναλάβει ρόλο στην ομάδα! Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Τζανετάτος στο Ole.gr, για εκείνον στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός. «Μπορώ να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε ένα πράγμα: αν τον καλέσει ο Ολυμπιακός, ξέρω ήδη ποια θα είναι η απόφασή του. Ακόμη κι αν ένας άλλος σύλλογος στην Ελλάδα του προσέφερε πέντε φορές περισσότερα χρήματα, ο Κέβιν θα επέλεγε τον Ολυμπιακό.

Είναι η ομάδα της καρδιάς του και η Ελλάδα είναι μια χώρα με την οποία είναι βαθιά δεμένος. Αν επιστρέψει ποτέ στην Ελλάδα ως προπονητής ή αναλάβει ρόλο σε τεχνικό επιτελείο σε κάποιον σύλλογο, ξέρω ότι αυτό θα είναι στον Ολυμπιακό. Για τον Κέβιν, υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν πολύ το οικονομικό κομμάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ελληνικής καταγωγής ατζέντης, που έχει το γραφείο «TZ Global Advisory» τόνισε ο Μιραλάς είχε την ευκαιρία να παραμείνει στη Μονακό, μετά την απομάκρυνση του Ποκονιόλι στο φινάλε της σεζόν, αλλά ο ίδιος επέλεξε να αποχωρήσει.

– Είστε Έλληνας από την πλευρά του πατέρα σας, σωστά; Αλλά και φυσικά ο ατζέντης του πολύ γνωστού στα μέρη μας Κέβιν Μιραλάς…

«Αρχικά, σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Πράγματι, είμαι Έλληνας από την πλευρά του πατέρα μου και έχω τη βάση μου στην Ελβετία, όπου διατηρώ το γραφείο μου. Είμαι επίσης ο ατζέντης του Κέβιν Μιραλάς, ενός παίκτη που είναι πολύ γνωστός και αγαπητός στους Έλληνες φιλάθλους».

– Ποια είναι η τωρινή κατάσταση του Κέβιν Μιραλάς;

«Πάει αρκετά καλά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην αγορά. Ο Κέβιν προσελκύει αυτή τη στιγμή μεγάλο ενδιαφέρον και έχει αρκετές ευκαιρίες στη διάθεσή του. Υπάρχουν πολλές προτάσεις από συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, ενώ ακόμα και μία εθνική ομάδα του έχει κάνει πρόταση».

– Έχει λάβει ο Κέβιν Μιραλάς προτάσεις από την Ελλάδα;

«Ναι, ο Κέβιν έχει λάβει πρόταση από μεγάλο ελληνικό σύλλογο. Αλλά μπορώ να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε ένα πράγμα: αν τον καλέσει ο Ολυμπιακός, ξέρω ήδη ποια θα είναι η απόφασή του. Ακόμη κι αν ένας άλλος σύλλογος στην Ελλάδα του προσέφερε πέντε φορές περισσότερα χρήματα, ο Κέβιν θα επέλεγε τον Ολυμπιακό.

Είναι η ομάδα της καρδιάς του και η Ελλάδα είναι μια χώρα με την οποία είναι βαθιά δεμένος. Αν επιστρέψει ποτέ στην Ελλάδα ως προπονητής ή αναλάβει ρόλο σε τεχνικό επιτελείο σε κάποιον σύλλογο, ξέρω ότι αυτό θα είναι στον Ολυμπιακό. Για τον Κέβιν, υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν πολύ το οικονομικό κομμάτι».

– Ο Κέβιν Μιραλάς είναι ακόμα νέος στην προπονητική του καριέρα. Τι έχει καταφέρει μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια;

«Έχει ήδη αποδείξει πάρα πολλά. Όταν ο Κέβιν έφτασε στην Ουνιόν, ήταν μετά από αίτημα του πρώτου προπονητή, Σεμπαστιάν Ποκονιόλι. Εκείνη τη στιγμή, η Ουνιόν ήταν 14η στη βαθμολογία. Στο τέλος, βγήκαν πρωταθλητές. Αυτή η εμπειρία έδειξε από τότε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο Κέβιν μέσα σε μια ομάδα.

Στη συνέχεια, στη Μονακό, παρά τους τραυματισμούς και τα πολλά εσωτερικά ζητήματα, ο Κέβιν συνέχισε να δουλεύει και βοήθησε στην ανάπτυξη των παικτών στην επίθεση. Έκανε εξαιρετική δουλειά με παίκτες όπως ο Φολαρίν Μπαλογκάν, βοηθώντας τον να μετατραπεί σε πραγματικό “εκτελεστή” μπροστά από την εστία.

Μετά την απομάκρυνση του πρώτου προπονητή, ο Κέβιν είχε την ευκαιρία να παραμείνει στη Μονακό, αλλά επέλεξε να αποχωρήσει. Ήταν δική του απόφαση και ένιωσε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για το επόμενο στάδιο της καριέρας του».

– Παρακολουθούν αυτή τη στιγμή το προφίλ του αρκετοί σύλλογοι;

«Ναι, απολύτως. Σήμερα, ο Κέβιν έχει δείξει μέσα σε μόλις δύο χρόνια ότι διαθέτει πραγματικές αρετές ως προπονητής. Παράλληλα, συνεχίζει τη διαδικασία για την απόκτηση των προπονητικών διπλωμάτων Pro A και UEFA. Το γεγονός ότι δεν κατέχει ακόμη αυτά τα προσόντα δεν τον εμπόδισε να αποδείξει την αξία του στην Ουνιόν και να κάνει πολύ καλή δουλειά στη Μονακό.

Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, υπάρχουν στο τραπέζι αρκετές προτάσεις από όλη την Ευρώπη, καθώς και μια πρόταση από εθνική ομάδα. Θα πάρουμε τον χρόνο μας για να εξετάσουμε προσεκτικά όλες τις πιθανότητες.»

– Αν ο Ολυμπιακός καλέσει τον Κέβιν Μιραλάς, τι πιστεύετε ότι θα κάνει εκείνος;

«Νομίζω ότι απλά θα μου πει: “Φτιάξε τις βαλίτσες μου και στείλε με κατευθείαν στην Αθήνα!” (σ.σ. γέλια). Ο Κέβιν είναι ερωτευμένος με την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Για την ακρίβεια, πιστεύω ότι γι’ αυτό επέλεξε και Έλληνα μάνατζερ! (σ.σ. γέλια).

Πιο σοβαρά τώρα, ξέρω ότι αυτός ο σύλλογος σημαίνει πάρα πολλά για εκείνον. Αν καλέσει ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός του προτείνει ένα πρότζεκτ, δεν νομίζω ότι ο Κέβιν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να το σκεφτεί. Κάποιες αποφάσεις δεν παίρνονται μόνο με το μυαλό ή με βάση τον μισθό, αλλά με την καρδιά. Και για τον Κέβιν, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα μια επιλογή καρδιάς».