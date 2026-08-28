Η Ουκρανία πέτυχε απέναντι στην Εθνική ομάδα κάτι που δεν είχε κάνει ΠΟΤΕ ξανά στο παρελθόν.

Ο πρώτος τελικός χάθηκε για την Εθνική ομάδα που είδε τους Ουκρανούς να την εκτελούν, κάνοντας παράλληλα τη ζωή των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δύσκολη με το physical παιχνίδι και τις παγίδες τους.

Η παρέα του Σβι Μίχαλιουκ (13π., 6 ριμπ., 4 ασ.) που είχε αρκετούς και άξιους συμπαραστάτες, τοποθέτησε την Εθνική ομάδα σε ακόμα πιο δύσκολη θέση ενόψει της παρουσίας της στα τελικά του Μουντομπάσκετ του 2027.

Σε ένα γήπεδο που ξυπνάει ευχάριστες αναμνήσεις στο ελληνικό μπάσκετ και μάλιστα από την πρόσφατη ιστορία του, η Εθνική ομάδα απείχε αρκετά από το σύνολο που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο τελευταίο χρονικά Ευρωμπάσκετ.

Στην τρίτη αναμέτρηση λοιπόν ανάμεσα στις Εθνικές ομάδες των δύο χωρών σε επίπεδο ανδρών, η Ουκρανία έκανε σεφτέ. Στο χειρότερο δυνατό σημείο για τη «γαλανόλευκη».

Οι πρότερες συναντήσεις για το Ευρωμπάσκετ του 2003 και του 2022, είχαν γαλανόλευκη απόχρωση (79-73 και 99-79), όμως αυτή τη φορά οι Ουκρανοί έδειξαν πως είχαν περισσότερες λύσεις και αποθέματα. Αλλά και το καθαρό μυαλό να χτυπήσουν στο PnR και με αμαρκάριστα σουτ μακρινής απόστασης, να «σκοτώσουν» την Εθνική που άργησε να πιέσει στο φινάλε.

Η Ουκρανία άνοιξε λοιπόν λογαριασμό στο μπρα ντε φερ με την Εθνική Ελλάδος (82-76) και παράλληλα έκανε το άλμα για να βρεθεί στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027, αφού ανέβηκε στο 5-2, πέντε στροφές πριν το φινάλε.

Αντίθετα η Εθνική Ελλάδος έμεινε στην τελευταία θέση με αρνητικό ρεκόρ (3-4).