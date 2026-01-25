Ο Γιώργος Πρίντεζης έζησε μία ιδιαίτερη ημέρα την Κυριακή (25/01), καθώς είδε την ομάδα από την οποία ξεκίνησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα να τον τιμά.

Ο παλαίμαχος φόργουορντ μεγάλωσε στον Άγιο Δημήτριο και είχε την πρώτη του επαφή με την «πορτοκαλί Θεά» στον Αστέρα Αγ. Δημήτριου.

Από εκεί βρέθηκε τελικά και στον Ολυμπιακό, με όλα τα υπόλοιπα να αποτελούν ιστορία για τον θρύλο των Πειραιωτών.

Παρουσία της ηγεσίας του Ολυμπιακού στην τελετή για την ονοματoδοσία του κλειστού Αγίου Δημητρίου σε «Γιώργος Πρίντεζης» (video)

Γιώργος Πρίντεζης Αδερφοί Αγγελόπουλοι

Το γήπεδο του κλειστού Αγίου Δημητρίου, από εδώ και πέρα θα έχει το όνομα «Γιώργος Πρίντεζης», με τον… Ολυμπιακό να δηλώνει «παρών» σε αυτήν την εκδήλωση.

Από το μεσημέρι της Κυριακής (25/01), λοιπόν, το κλειστό γήπεδο Αστέρα Αγ. Δημήτριου φέρει πια το όνομα «Γιώργος Πρίντεζης».

Όπως είναι λογικό, ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν έκρυψε τη συγκίνηση και τη χαρά που αισθάνεται για αυτό το τιμητικό γεγονός.

Μιλώντας στους Betarades και τη Χριστίνα Κοκκαλιάρη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που έδωσε το «παρών» και ο Ολυμπιακός, ο Γιώργος Πρίντεζης ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι ιδιαίτερο συναίσθημα να σε τιμά η ομάδα από την οποία ξεκίνησες.

Δείτε όσα είπε ο Πρίντεζης στους Betarades: