Το γήπεδο του κλειστού Αγίου Δημητρίου, από εδώ και πέρα θα έχει το όνομα «Γιώργος Πρίντεζης», με τον… Ολυμπιακό να δηλώνει «παρών» σε αυτήν την εκδήλωση.

Μπορεί ο Γιώργος Πρίντεζης να έχει καταγωγή από τη Σύρο, αλλά έχει μεγαλώσει στον Άγιο Δημήτριο.

Μάλιστα, στο Μπραχάμι ήρθε και η πρώτη του επαφή με το μπάσκετ, μιας και ξεκίνησε τα βήματά του στον Αστέρα Αγ. Δημητρίου.

Ομάδα, από την οποία πήρε και τη μεταγραφή του για τον Ολυμπιακό, ξεκινώντας τη «λαμπρή» του καριέρα.

Ο Γιώργος Πρίντεζης βγήκε στο δρόμο και έδωσε το στίγμα: «57 με 10 εκατομμύρια συγγενείς» Η χώρα βγήκε στους δρόμους και παρέστη στα – ανά τόπους – συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γιώργος Πρίντεζης.

Λίγα χρόνια, μετά την απόσυρσή του, ήρθε μία ιδιαίτερη τιμητική μέρα, καθώς το γήπεδο, που πρωτοξεκίνησε να έχει «όνειρα», πλέον έχει το όνομά του.

Κι όμως, την Κυριακή (25/01) ο Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε πως το κλειστό της περιοχής πλέον έχει το όνομα «Γιώργος Πρίντεζης».

Σε μία εκδήλωση, όπου φυσικά υπάρχει και παρουσία του… Ολυμπιακού. Οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, βρέθηκαν από κοντά και είδαν μαζί με πολύ κόσμο αυτήν την ξεχωριστή μέρα, για τον πρώην αθλητή των «ερυθρολεύκων».

Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον Νίκο Λεπενιώτη, που ήταν στο πλευρό του Γιώργου Πρίντεζη.

Δείτε στα παρακάτω βίντεο του Ole.gr, από την εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κλειστού Αγίου Δημητρίου σε «Γιώργος Πρίντεζης»: