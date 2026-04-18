Ο Ροντρίγκ Μπουμπουά αφού δέχθηκε το… ντου αγάπης από τον Ματίας Λεσόρ τον οποίο αποθέωσε, σχολίασε για χάρη του Betarades.gr τον «μοναδικό» Εργκίν Αταμάν.

Ωδή στα τιμημένα γηρατειά που εξακολουθούν να αντιστέκονται σθεναρά στον «γέρο χρόνο» του μπάσκετ, παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο. Τρανό παράδειγμα ο Ροντρίγκ Μπουμπουά που έχει σβήσει ήδη 38 κεράκια στην ετήσια τούρτα γενεθλίων του και συνεχίζει.

Ένας από τους πιο υποτιμημένους παίκτες των τελευταίων ετών στη Euroleague, κομβικό «γρανάζι» στην εκτόξευση της φήμης και των κατορθωμάτων του Εργκίν Αταμάν. Ο Ροντρίγκ Μπουμπουά παραμένει ένα από τα υψηλότερα draft pick μη Αμερικανών ποίντ γκαρντ στην ιστορία αν και την τελευταία δεκαετία «βγάζει το ψωμί» του στην γηραιά ήπειρο και το υψηλότερο επίπεδο αυτής.

Οι δύο εντυπωσιακές και γεμάτες υποσχέσεις σεζόν του στην Μπασκόνια, τον έφεραν στις ακτές του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη και μία ομάδα που έμαθε να κερδίζει. Με εκείνον παρόντα.

Ο Ροντρίγκ Μπουμπουά είναι από τους… ρηγμένους της υστεροφημίας καθώς βρέθηκε υπό τη «σκιά» των Λάρκιν και Μίτσιτς στα prime τους. Και των κερδισμένων από την άλλη, καθώς έχει αναδειχθεί δις πρωταθλητής Ευρώπης. Ο μοναδικός «επιζών» μαζί με τον Λάρκιν – που έχασε σημαντικό μέρος της τρέχουσας σεζόν – από τον τελικό του 2022 στο Βελιγράδι όταν η Εφές έμοιαζε… ξεγραμμένη.

Λίγες ώρες πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της περιόδου 2025-26 και βρισκόμενος στον περιβάλλοντα χώρο των αποδυτηρίων του Telekom Center Athens, ο Μπουμπουά στάθηκε μπροστά στην κάμερα των Betarades.gr δίνοντας εξηγήσεις.

Για την «μέθοδο» Αταμάν όπως τη χαρακτήρισε, τον MVP του Βεζένκοφ, το «πρόβλημα» για κάθε αντίπαλη άμυνα Ματίας Λεσόρ και τους λόγους που έπεσαν… έξω τα καράβια της Εφές φέτος.