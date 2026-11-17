Ο Παναγιώτης Ρέτσος βρέθηκε μπροστά στην κάμερα του Βetarades και μίλησε για το «ταξίδι» της Ελλάδας στο Nations League, τα όσα έρχονται, την Εθνική Ελπίδων και τον Χρήστο Μουζακίτη!

Αποστολή στον Βόλο: Τάσος Φαραός

Το «ταξίδι» της Εθνικής στο Nations League τελείωσε με «γλυκόπικρη» γεύση.

Μπορεί η Ελλάδα να μην πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά «κέρδισε» αρκετά πράγματα.

Εξασφάλισε τη θέση της στη League A και στη νέα «έκδοση» του θεσμού, αλλά και το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028.

Τι «κέρδισε» η Εθνική από την παρουσία της στο Nations League Μπορεί η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League να χάθηκε, αλλά η 3η θέση έχει πολλά οφέλη για την Εθνική.

Το «τέλος» ήρθε στον Βόλο με τη «γαλανόλευκη» να κερδίζει με 1-0 (16/11) τη Σερβία, με γκολ του Γιώργου Μασούρα και να φτάνει τους 11 βαθμούς.

Ένα από τα σημαντικά «γρανάζια» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτήν την πορεία ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού δήλωσε «παρών» σε όλες τις αναμετρήσεις, έχοντας μία πολύ θετική παρουσία.

Μετά το τέλος του «ταξιδιού» μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Betarades και τον Τάσο Φαραό στη LIVE εκπομπή, μετά το ματς της «επίσημης αγαπημένης» με τη Σερβία.

Σε μία σύντομη συζήτηση μαζί του που είχε από την «ανασκόπηση» των όσων έκανε η Ελλάδα, τα όσα έρχονται στη συνέχεια, μέχρι και τα συγχαρητήρια στον Χρήστο Μουζακίτη και την Εθνική Ελπίδων!

Δείτε τις δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου στη LIVE εκπομπή του Betarades στο 1:21:00, στο παρακάτω βίντεο: