Μπορεί η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League να χάθηκε, αλλά η 3η θέση έχει πολλά οφέλη για την Εθνική.

Η Εθνική έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, κέρδισε τη Σερβία (16/11, 1-0) στην 6η αγωνιστική του Nations League, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Η «γαλανόλευκη» έφτασε τους 11 βαθμούς, όσους η Ολλανδία και η Γερμανία.

Ωστόσο, τα πάντα κρίθηκαν στη διαφορά τερμάτων, όπου η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν αρκετά… πίσω.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αυτή η πορεία της Εθνικής είχε πάρα πολλά οφέλη εν όψει της συνέχειας.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την τελευταία προπόνηση πριν από την αυριανή αναμέτρηση με την Σερβία 🇬🇷🇷🇸 pic.twitter.com/NtR805uQpt — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 15, 2026

Τα οφέλη της Εθνικής απ’ το Nations League

Αρχικά, η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα προκριματικά του EURO.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα αποφύγει τουλάχιστον ένα «μεγαθήριο» στον δρόμο της για την τελική φάση.

Από εκεί και πέρα, η βαθμολογική συγκομιδή της Εθνικής τής επέτρεψε να είναι και στην επόμενη League A του Nations League!

Κι όμως, αφού οι πρώτες δύο από κάθε όμιλο, αλλά και οι δύο τρίτες καλύτερες της διοργάνωσης.

Σε αυτήν την κατηγορία είναι και η Ελλάδα που «απέφυγε» τη διαδικασία των Play Outs, που εκτός από κούραση θα έφερνε και μία ψυχολογική «καταπόνηση» σε όλους τους παίκτες.

Σε μία καταπληκτική πορεία για τη «γαλανόλευκη», που μπορεί να μην έφερε την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ωστόσο, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «κέρδισε» πράγματα, με τα μεγάλα αποτελέσματά της, ακόμα και αν υπήρξαν «σκαμπανεβάσματα».