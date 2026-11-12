Ποια ήταν η αντίδρασή του Χάντερ Χέιλ στην κάμερα του Betarades.gr στην υπόθεση του Basketgate αλλά και το μήνυμά του στους φίλους της ΑΕΚ;

Στην αγαπημένη του Αθήνα βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ξανά ο Χάντερ Χέιλ στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Βαρέζε με το Περιστέρι για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League. Αναμέτρηση που στιγματίστηκε από τον σοκαριστικό στην αρχή τραυματισμό του Νέιτ Ρένφρο και «έμεινε» στις όποιες μνήμες, από το πολύ πειστικό πρόσωπο που παρουσίασε για 30′ η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Η άτυχη στιγμή με την πτώτη του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και του Περιστερίου στο παρκέ 2μιση λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, έκοψε τον ρυθμό της ελληνικής ομάδας και συσπείρωσε την ιταλική. Σε βαθμό που ο Χάντερ Χέιλ έγινε παράγοντας του αγώνα και έβαλε ξανά την άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπη στη διεκδίκηση του ματς.

Ο Χάντερ Χέιλ πήρε το… όπλο του, ευστόχησε σε έξι τρίποντα από τα έντεκα που επιχείρησε συνολικά και μετέτρεψε τον περίπατο της ομάδας των δυτικών προαστίων σε ντέρμπι. Αν και αυτό δεν ήταν αρκετό για να κλωνίσει το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη το απόλυτο του Περιστερίου.

Κάποια λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης και ενώ περίμενε για να επιβιβαστεί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο λεοφωρείο, ο άλλοτε αθλητής του Προμηθέα και της Ένωσης που εκτοξεύτηκε στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο και τη συνείδηση του φίλαθλου κοινού της σπυριάρας στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του από τα ελληνικά γήπεδα, μίλησε στους Betarades και το Gazzetta από κοινού για τα όσα ζει στον ιταλικό Βορρά, τις δυνατότητες της Βαρέζε και την ΑΕΚ. Από την οποία έχει διατηρήσει γνωριμίες, φιλίες και μία πολύ καλή εικόνα, δηλώνοντας ευγνώμων.

Μεταξύ άλλων απάντησε και σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες στο ελληνικό μπάσκετ και το επισκίασε, δίχως να αναφερθεί σε μεμονωμένο γεγονός. Παρόλα αυτά δεν έκρυψε την πικρία του για ό,τι συνέβη.

«Η αντίδρασή μου δεν ήταν και τόσο έντονη. Νομίζω ότι έκανα ένα σχόλιο σε μια ανάρτηση, αλλά δεν θα έλεγα ότι σοκαρίστηκα ή κάτι τέτοιο. Ήταν μάλλον κάτι σαν ένα αίσθημα θλίψης. Το να βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει, απλώς και μόνο επειδή το μπάσκετ είναι πραγματικά ξεχωριστό για εμένα και το να βλέπω τον κόσμο να εμπλέκεται σε σκάνδαλα γύρω από το μπάσκετ, σε περιπτώσεις απάτης ή ό,τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, νομίζω ότι είναι απλώς λυπητερό.

Είναι απλώς απογοητευτικό για το άθλημα του μπάσκετ. Είναι ασέβεια προς το άθλημα του μπάσκετ και, ξέρεις, απλά δεν μου άρεσε, αλλά ελπίζω να το λύσουν, να βρουν μια λύση και να φέρουν το ελληνικό μπάσκετ εκεί που πρέπει να είναι».

Όσον αφορά τις θύμισές του από την ΑΕΚ και το τυχόν μήνυμά του προς τους φίλους της «Ένωσης» με τα χρώματα της οποίας φόρτωνε τα αντίπαλα καλάθια και τον έχουν σε εκτίμηση, είπε ότι…

«Πέρασα πολύ ωραία στην ΑΕΚ. Όλοι ήταν υπέροχοι. Οι συμπαίκτες που είχα, το προπονητικό επιτελείο. Μου άρεσε στην ΑΕΚ. Κάναμε κάποια πράγματα ξεχωριστά εκεί και θα είμαι πάντα ευγνώμων στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι πάντα με αγαπούν κι αυτοί».