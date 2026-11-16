Ο Νταβίντ Φουστέρ επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Λίγους μήνες πιο πίσω είχε εξηγήσει στο Ole.gr το «γιατί»!

Ήταν κάτι που είχε φανεί και το προηγούμενο διάστημα, πλέον είναι επίσημο. Ο «στρατιώτης» του Ολυμπιακού, ένα παιδί που πόνεσε και μάτωσε τη φανέλα του «δαφνοστεφανομένου έφηβου» επιστρέφει στο Λιμάνι που αλαπήθηκε όσο ελάχιστον ξένοι.

Από άλλο πόστο αυτή τη φορά σε σχέση με εκείνο του αθλητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ρόλος του; Head of Player Development and Loan Oversight.

Ο Ισπανός βετεράνος ποδοσφαιριστής κατάφερε να μείνει στην καρδιά και το μυαλό των φίλων της ομάδας του Ολυμπιακού, χάρις σε αυτά που έκανε στα έξι χρόνια παρουσίας του.

Το «κοντέρ» σταμάτησε να «γράφει» στα 169 ματς, στα 45 γκολ, αλλά και τους εννέα τίτλους (έξι πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον Ηρακλή Αντύπα στην εκπομπή «Muchachos» ο Αντόνιο Κορδόν είχε προσπαθήσει να τον φέρει ξανά στους Πειραιώτες το 2023, στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα η «επανασύνδεση» που έμοιαζε να είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά, μετατράπηκε σε «γάμος».

«Κάποιοι σύλλογοι μένουν μαζί σου για πάντα»

Και αν πολλοί έχουν στο μυαλό τους τη σκέψη: «γιατί ο Νταβίντ Φουστέρ θέλει να επιστρέψει», έχει φροντίσει ο ίδιος να απαντήσει.

Στο μεγάλο αφιέρωμα του Ole.gr για το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ο «εκλεκτός» για την Ισπανία, σε μία συνέντευξη που «άνοιξε» την καρδιά του.

Και σε ερώτηση, για το αν ο Ολυμπιακός του έκανε πρόταση επιστροφής, ο πρώην αρχηγός του τα «εξήγησε» όλα με μία ατάκα.

«Ναι, γιατί όχι; Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Φυσικά, το ποδόσφαιρο αλλάζει και ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει το μέλλον, αλλά θα ήμουν πάντα ανοιχτός να ακούσω τον σύλλογο αν υπήρχε ένα πρότζεκτ ή ένας ρόλος όπου θα μπορούσα να βοηθήσω. Αλλά πέρα από οποιονδήποτε ρόλο, η σύνδεσή μου με τον Ολυμπιακό θα παραμένει πάντα ισχυρή, επειδή κάποιοι σύλλογοι μένουν μαζί σου για πάντα», ήταν τα λόγια του.

Μόνο μερικές λέξεις που «δείχνουν» ακριβώς, γιατί και ο ίδιος ήθελε τόσο πολύ την επιστροφή του.