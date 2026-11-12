Ο ηγέτης του Περιστερίου Τάι Νίκολς, εξήγησε μετά την νίκη επί της Βαρέζε στην κάμερα του Betarades.gr γιατί έμεινε στα δυτικά προάστια παρά το ενδιαφέρον ομάδων του Eurocup.

Είναι ο ηγέτης αυτής της πολύ όμορφης κομπανίας που έχει φτιάξει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στο Περιστέρι. Εκείνος βάζει τη μαγιά, το αλέγκρο μαζί με τον Φιντς που έβγαλε… μάτια και με τη Βαρέζε.

Μακρύς, θυμίζει τον Μοντέρο στο σουλούπι. Αχάμπαρος, «παρών» στο Περιστέρι γιατί αυτό ήταν το καλύτερο για εκείνον. Το κατάλαβε από την περσινή του εμπειρία όπου ο Βασίλης Ξανθόπουλος έβγαλε τον καλύτερό του εαυτό. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από ομάδες του EuroCup που δεν έμειναν απλά στη βολιδοσκόπηση όπως εκείνος τόνισε σε Betarades και Gazzeta, μετά το φινάλε του 4/4 του Περιστερίου.

Σαν άλλος Φρανσίσκο στο ίδιο γήπεδο. Ένας άλλος Βασίλης αυτή τη φορά του δίνει τη μπαγκέτα και εκείνος το ανταποδίσει και με το παραπάνω. Είναι αγαπητός της κερκίδας, το έχει κερδίσει με το σπαθί του ο Τάι Νίκολς με τις υπέροχες μπλούζες, το ανάλαφρο εκ πρώτης όψεως στυλ που γίνεται… σκυλίσιο σε κάθε φάση, σε κάθε μπάλα.

Ο Νίκολς έβαλε 16 πόντους κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, ακολουθώντας τον Φιντς. Όσους είχε και ο Φρίντελ. Όλα αυτά σε 23′ για τον ηγέτη των Πριγκιπών της δυτικής όχθης, της μόνης αήττητης ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη.

«Από την πρώτη στιγμή χτίσαμε χημεία στην ομάδα η οποία «μεταφράζεται» στο παρκέ. Παίζουμε καλά στην άμυνα, στην επίθεση. Έχουμε ένα σπουδαίο προπονητικό επιτελείο. Πιστεύουμε ο ένας τον άλλον, εμπιστευτόμαστε τον διπλανό μας. Υπάρχει σεβασμός στα αποδυτήρια και όσο ο καθένας εκτελεί τον ρόλο του, τότε θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Ίσως ήταν έκπληξη για κάποιους το 4-0 αλλά όχι για εμάς. Έχω πλήρη αυτοπεποίθηση στην ομάδα μας και όσο συνεχίζουμε έτσι, θα κυνηγήσουμε τις πιθανότητές μας να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται», ανέφερε αρχικά ο 30χρονος από τη Μασαχουσέτη.

Ενώ προχώρησε και σε μερικές αποκαλύψεις που κάνουν ακόμα πιο σημαντική την παραμονή του… «Είχα διάφορες προτάσεις, μερικές από το EuroCup. Ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για εμένα να επιστρέψω και να παίξω με αυτόν τον προπονητή. Όσο συνεχίζω να κάνω ό,τι κάνω είμασι σίγουρος ότι αυτές οι προσφορές θα είναι εκεί.

Αλλά δεν κοίταξα όπως είπα τόσο πολύ τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Κάνω κι άλλα πράγματα, τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα για μένα. Έχει να κάνει περισσότερο με το που αισθάνομαι ότι ταιριάζω. Η άνεση και η εμπιστοσύνη που δείχνει σε εμένα το επιτελείο και όλοι στην ομάδα. Είχα σίγουρα μεγαλύτερες προσφορές όμως ένιωθα ότι εδώ είναι το σωστό μέρος για μένα.

Και συνέχισε τα κολακευτικά λόγια για τον κόουτς Ξανθόπουλο, τονίζοντας πως… «Όπως έχω πει και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, είναι ένας τρομερός προπονητής. Κάνει προσαρμογές καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδού κι έτσι μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις έναν καλό προπονητή. Κάποιον που είναι πρόθυμος να προσαρμοστεί, που ξέρει τι κάνουν καλά οι παίκτες του και τι κάνουν οι άλλες ομάδες επίσης. Για να μπορέσει η ομάδα να συνεχίσει να κερδίζει, είναι πολύ σπουδαίο για εμάς όλο αυτό.»