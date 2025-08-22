Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ένας από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στην έναρξη της σεζόν, μίλησε στους Betarades για τη δυναμική του επιστροφή, την ανατροπή με τη Σαμσουνσπόρ, αλλά και τη σχέση του με τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν αποτελεί, το δίχως άλλο, ένα από τα πρόσωπα του Παναθηναϊκού, στην έναρξη της φετινής σεζόν.

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του τις δύσκολες ημέρες του παρελθόντος. Ήδη από την προετοιμασία του «τριφυλλιού», άλλωστε, έδειξε πως πατά πολύ καλύτερα στα πόδια του.

Στα ματς των προκριματικών είναι διαρκώς ένας από τους πρωταγωνιστές και έτσι, δεν αποτελεί εντύπωση η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Ρουί Βιτόρια.

Μάλιστα, στο ματς κόντρα στη Σαμσουνσπόρ (21/08, 2-1), στα Play Offs του Europa League, ο Πάλμερ-Μπράουν «σφράγισε» τις εξαιρετικές του εμφανίσεις, πετυχαίνοντας, έστω και με λίγη δόση τύχης, το γκολ που έφερε την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό.

Αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ο Αμερικανός μίλησε στην κάμερα των Betarades και στάθηκε στην επιστροφή του, μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ματς με την τουρκική ομάδα, αλλά και στη σχέση του με τον Ρουί Βιτόρια.

Σπουδαίο ματς, μάλιστα πέτυχες και γκολ. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις μετά το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ;

«Είναι πολύ καλό που κερδίσαμε 2-1. Χτυπήσαμε με δύο στατικές φάσεις, το πρώτο γκολ ήταν απίστευτο από τον Κυριακόπουλο. Το δεύτερο ήταν λίγο τυχερό για εμένα.

Νομίζω πως δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ από κόρνερ, αλλά στο φινάλε πήραμε τη νίκη και συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι».

Προέρχεσαι από κάποιες πραγματικά δύσκολες σεζόν, όμως φέτος έχεις κάνει πολύ δυναμική επιστροφή. Πώς αισθάνεσαι για το φετινό σου ξεκίνημα;

«Είναι πολύ όμορφα. Είμαι χαρούμενος που είμαι υγιής, τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του αθλητισμού, αλλά είμαι χαρούμενος που επέστρεψα.

Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω, οπότε αυτό δεν με εκπλήσσει. Ξέρω πως πολλοί πίστευαν ότι έχω τελειώσει, αλλά δεν είμαι έτσι εγώ, δεν τα παρατάω ποτέ».

Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Ρουί Βιτόρια;

«Πολύ καλή, νομίζω όλοι έχουν καλές σχέσεις μαζί του. Είναι ένας εξαιρετικός τύπος και προπονητής που βασίζεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω πως έχει καταφέρει να πάρει το καλύτερο από όλους εμάς».

Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, εν όψει της ρεβάνς στην Τουρκία;

«Ίσως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Νομίζω πως οι παίκτες της Σαμσουνσπόρ έκαναν καλή δουλειά αμυντικά, καθώς έμενα κυρίως πίσω από την μπάλα, ώστε να μας αποτρέψουν από το να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, ή ακόμα και να φτάσουμε και σε άλλες ευκαιρίες.

Αλλά έχω την αίσθηση πως όσο περνούσε η ώρα, γινόμασταν ακόμα καλύτεροι μέσα στο παιχνίδι και μπήκαν και οι οπαδοί ακόμα περισσότερο, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα, κάτι που μας βοήθησε για να φτάσουμε στην ανατροπή».