Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι ο μεγάλος MVP του BCL, με ακόμα έναν παίκτη της ΑΕΚ να φτάνει στην «κορυφή»!

Μπορεί οι τελευταίες ώρες για την ΑΕΚ να «στριφογυρίζουν» γύρω από τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ρίτας (09/05, 21:00).

Ωστόσο, η «Ένωση» είχε μεγάλη… εκπροσώπηση στα ατομικά βραβεία του BCL. Ο Ντούσαν Σάκοτα έκανε την αρχή, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του, τον τίτλο: του πολυτιμότερου προπονητή της σεζόν.

Το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο 32χρονος σούτινγκ γκαρντ «κέρδισε» τον ΡαϊKουάν Γκρέι και μπόρεσε να αναδειχθεί MVP του BCL για τη φετινή αγωνιστική χρονιά!

Ακόμα μία φορά που ένας παίκτης από την ΑΕΚ καταφέρνει να φτάσει στη συγκεκριμένη ατομική διάκριση.

Με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν από σήμερα (08/05) και μία «ιδιαίτερη πρωτιά». Πόσοι αθλητές της ΑΕΚ έχουν κερδίσει τον τίτλο του πολυτιμότερου της σεζόν; Συνολικά τρεις!

Frank Bartley is the #BasketballCL Season X 𝐌𝐕𝐏! 👑 pic.twitter.com/VQQuhlpUX9 — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 8, 2026

Ο ένας έχει αναφερθεί ήδη, αφού μπόρεσε να «αντιγράψει» δύο πρώην μπασκετμπολίστες της «Ένωσης».

Πρώτος από όλους ήταν ο Μάνι Χάρις τη σεζόν 2017-18. Ο Αμερικανός γκαρντ στην πρώτη του θητεία στην ΑΕΚ είχε «τρελάνει» τους πάντες, αφού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον τελικό του Κύπελλο Ελλάδας και το BCL «προσθέτοντας» στις… βαλίτσες του και τις δύο κούπες!

Δύο χρόνια αργότερα και πάλι ένας παίκτης από τους «κιτρινόμαυρους» κέρδισε το MVP.

Ποιος ήταν αυτός; Ο Κιθ Λάνγκφορντ! Μετά από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό αποφάσισε να «μετακομίσει», κάνοντας τρομερές εμφανίσεις στο BCL.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να έρθει το τρόπαιο στην ΑΕΚ, καθώς τη σεζόν 2019-20 πήγε στα «χέρια» της Μπούργος.

⭐⭐⭐⭐⭐ The five-star line-up that made this Season X-tra special: Your #BasketballCL 𝐀𝐥𝐥-𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐅𝐢𝐯𝐞! pic.twitter.com/NZetYUpvIF — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 8, 2026

Χάρη στον τίτλο του Φρανκ Μπάρτλεϊ η ελληνική ομάδα έγινε αυτή με τους περισσότερους παίκτες με MVP! Κι όμως, αφού υπήρχε «ισοπαλία» με την Τενερίφη, αφού ο Μαρσελίνιο Χουέρτας είχε κάνει το back-to-back τις περασμένες δύο σεζόν.

Όμως, πλέον η «Ένωση» μπόρεσε να… ξεφύγει, έχοντας αυτή τα περισσότερα συγκεκριμένα βραβεία.

Αναλυτικά, όλοι οι παίκτες με MVP στο BCL: