Ο προπονητής του Σαντίνο Αντίνο έως το καλοκαίρι και άλλοτε «μπομπέρ» της Ξάνθης, Εστέμπαν Σολάρι, σκιαγραφεί στο Ole.gr, το προφίλ του Αργεντίνου εξτρέμ που απέκτησε ο Παναθηναϊκός!

Συνέντευξη στον Φάνη Τσοκανά

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του, ο Σαντίνο Αντίνο «ντύθηκε» στα πράσινα και ο γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, Εστέμπαν Σολάρι, αποκαλύπτει όσα δεν ξέρουμε για τον Αργεντίνο εξτρέμ!

Ο άλλοτε «μπομπέρ» της Ξάνθης, ένας από τους λίγους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, ενώ έπαιζε σε ομάδα της επαρχίας, συνεργάστηκε με τον Σαντίνο Αντίνο στη Γοδόι Κρουζ προ έξι μηνών.

Οι «δρόμοι» τους χώρισαν τον Αύγουστο του 2025, μιας και ο Εστέμπαν Σολάρι αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Πατσούκα. Οι εντυπώσεις που αποκόμισε, ωστόσο, από τους έξι μήνες που συνεργάστηκε με τον Σαντίνο Αντίνο, ήταν εξαιρετικές.

«Ο Παναθηναϊκός πήρε έναν εξτρέμ τολμηρό, ικανότατο στο ‘ένας εναντίον ενός’, που ξέρει να τελειώνει αποτελεσματικά τις φάσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων στο Ole.gr, σκιαγραφόντας το αγωνιστικό προφίλ του Σαντίνο Αντίνο που απέκτησε ο Παναθηναϊκός.

Όσον αφορά στον χαρακτήρα του; Στέκεται στην απλότητά του, το πάθος του για το ποδόσφαιρο, αλλά και τη στενή σχέση με την οικογένειά του.

Τι ξεχωρίζει τον Σαντίνο Αντίνο και τι χρειάζεται βελτίωση

«Το βασικό πλεονέκτημα του Σαντίνο είναι το τολμηρό, άφοβο στιλ παιχνιδιού του. Παίζει με αυτοπεποίθηση και ελευθερία, δείχνει προσωπικότητα ζητώντας την μπάλα στο επιθετικό τρίτο και είναι πρόθυμος να πάρει ρίσκα. Είναι δυνατός στο ‘ένας εναντίον ενός’ και τελειώνει αποτελεσματικά τις φάσεις και με τα δύο πόδια, κάτι που τον κάνει έναν ξεχωριστό εξτρέμ.

Πάντα ψάχνει να παίξει μπροστά, αλλά μπορεί να βελτιώσει το πότε πρέπει να επιτεθεί έχοντας το πρόσωπο προς το τέρμα και πότε να παίξει με μία επαφή με την πλάτη στο τέρμα, ειδικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αν βελτιώσει τους συνδυασμούς του στο επιθετικό τρίτο από αριστερά προς δεξιά, θα προσθέσει μία ακόμα δυνατή διάσταση στο παιχνίδι του».

Ο χαρακτήρας του και όσα ζητά το ελληνικό ποδόσφαιρο

«Είναι ένα απλό παιδί, με οικογενειακές αξίες, από μια πολύ δεμένη οικογένεια, με μεγάλο πάθος για το ποδόσφαιρο. Είναι χαρούμενος, θετικός μέσα στην ομάδα και πρόθυμος να μάθει.

Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει εξελιχθεί πολύ και διαθέτει παίκτες υψηλής ποιότητας, ειδικά ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Για εκείνον θα είναι μια μεγάλη πρόκληση να έρθει, να προσαρμοστεί και να κερδίσει τη θέση του, ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί σε έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απαιτεί πολύ υψηλό επίπεδο κάθε Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το κλειδί είναι να υπάρχει υπομονή και να του δοθεί ο χρόνος ώστε να καταλάβει γρήγορα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και ειδικά το ελληνικό.

Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια πίεση και πάθος πίσω του. Γι’ αυτό, πάνω απ’ όλα, σκέφτομαι πάντα τους παίκτες και από συναισθηματική πλευρά και πιστεύω ότι χρειάζεται συναισθηματική υποστήριξη ώστε να αποδώσει στο καλύτερό του επίπεδο. Με τη στήριξη του προπονητικού επιτελείου και του συλλόγου, είμαι σίγουρος ότι θα προσαρμοστεί και θα προσφέρει το επίπεδο απόδοσης που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού».

Τι θα του έλεγα για την Ελλάδα

«Αν τον είχα μαζί μου προσωπικά, θα του έλεγα ότι πηγαίνει σε ένα υπέροχο μέρος και ότι πρέπει να το απολαύσει. Είχα την ευκαιρία να ζήσω στην Κύπρο για πέντε χρόνια, να παίξω εκεί για πέντε χρόνια και επίσης να περάσω ενάμιση χρόνο στην Ελλάδα, και αυτά ήταν μερικά από τα πιο όμορφα χρόνια της καριέρας μου.

Όχι μόνο επειδή οι χώρες είναι όμορφες, αλλά κυρίως λόγω των ανθρώπων: πόσο καλοί είστε, πώς χαίρεστε τη ζωή, τον πολιτισμό που έχετε, το πώς κάνετε εμάς τους Αργεντίνους να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας και το πάθος με το οποίο ζείτε το ποδόσφαιρο. Οπότε, χωρίς καμία αμφιβολία, έχει έρθει σε ένα υπέροχο μέρος και πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να χτίσει μια σπουδαία καριέρα. Έχει όλο το ταλέντο και τις δυνατότητες για να το πετύχει, σίγουρα».