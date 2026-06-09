Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την Ελλάδα. Ο Μιχάλης Βαλκάνης μιλάει στο Ole.gr, για το επερχόμενο Μουντιάλ, όσα έζησε στην Εθνική, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στα μέρη μας!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Δεύτερη συνέντευξη από το μεγάλο αφιέρωμα που ετοιμάζει το Ole.gr. Πηγαίνουμε σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι ο «εκλεκτός» για την Αυστραλία, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ελλάδα.

Ο Μιχάλης Βαλκάνης μπορεί να γεννήθηκε πολλά χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, αλλά η ποδοσφαιρική του καριέρα τον έχει φέρει αρκετές φορές στον τόπο καταγωγής των γονιών του.

Τόσο ως παίκτη, όσο και ως προπονητή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως για 2.5 χρόνια ήταν στον πάγκο της Εθνικής και στο πλευρό του Τζον Φαν’τ Σχιπ!

Γι’ αυτό και δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο ιδανικός άνθρωπος, ώστε να «εκπροσωπήσει» την Αυστραλία για το αφιέρωμα του Ole.gr! Σε μία συζήτηση που «ξεπέρασε» τις 4.000 λέξεις!

Από τα πρώτα βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου δίπλα στον Φέρεντς Πούσκας, τον Άγγελο Ποστέκογλου, έως και τον «συμπαίκτη Ιβάν Γιοβάνοβιτς», ενώ φυσικά δεν έλειψαν οι εμπειρίες του από την Εθνική.

Με τον Μιχάλη Βαλκάνη να αφήνει «ανοιχτή» την πόρτα της επιστροφής του στην Ελλάδα. Άλλωστε, γνωρίζει τα μέρη μας από έξω και ανακατωτά!

Credits: Eurokinissi

«Η τωρινή ομάδα της Αυστραλίας είναι από τις λιγότερο ισχυρές»

-Η Αυστραλία έχει μία σταθερή πορεία στο Μουντιάλ, αλλά της λείπει το επόμενο βήμα. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα;

«Η Αυστραλία έχει χτίσει μια αξιοσημείωτα σταθερή παρουσία στα Παγκόσμια Κύπελλα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η συστηματική πρόκριση στην τελική φάση αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό επίτευγμα, ενώ οι Socceroos έχουν αρκετές φορές ξεπεράσει τις προσδοκίες στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παρά τη γεωγραφική της απόσταση από τις παραδοσιακές δύναμεις του αθλήματος, όπως η Ευρώπη και η Νότια Αμερική, η Αυστραλία έχει αποκτήσει τη φήμη μιας σκληροτράχηλης και ιδιαίτερα ανταγωνιστικής ομάδας.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αυστραλιανού ποδοσφαίρου είναι η νοοτροπία του. Ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, οι Socceroos μπαίνουν σε κάθε αγώνα με πίστη στις δυνατότητές τους, αφοσίωση και διάθεση να ανταγωνιστούν τον οποιονδήποτε. Οι επιτυχίες τους σπάνια βασίστηκαν σε μεμονωμένους αστέρες. Αντίθετα, προήλθαν από μια ισχυρή συλλογική ταυτότητα, όπου η ομάδα βρίσκεται πάντα πάνω από το άτομο. Αυτό το πνεύμα αποτέλεσε τη βάση ορισμένων από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της Αυστραλίας σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι η τωρινή ομάδα είναι μία από τις λιγότερο ισχυρές που έχει παρουσιάσει η Αυστραλία σε τελική φάση Μουντιάλ σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές. Υπάρχει ποιότητα και αποφασιστικότητα, όμως, ίσως να λείπουν το βάθος και η εμπειρία που χαρακτήριζαν παλαιότερες ομάδες.

Κοιτάζοντας όμως πιο μακριά, το μέλλον είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Η μακροχρόνια επένδυση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αυστραλίας στην εκπαίδευση προπονητών και στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών αρχίζει πλέον να αποδίδει καρπούς. Πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, εφαρμόστηκε ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που έδωσε έμφαση στη δημιουργία παικτών και προπονητών μέσα από μια ενιαία ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ως αποτέλεσμα, αναδύεται μια νέα γενιά τεχνικά καταρτισμένων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εξελίσσονται τόσο στις ακαδημίες και τα επαγγελματικά περιβάλλοντα της Αυστραλίας όσο και στο εξωτερικό.

Γι’ αυτόν τον λόγο, παρότι οι προσδοκίες για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να παραμείνουν ρεαλιστικές, πιστεύω ότι οι Socceroos βρίσκονται σε πολύ καλή θέση ώστε να γίνουν ακόμη πιο δυνατοί τα επόμενα χρόνια. Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί, η παραγωγή ταλέντων βελτιώνεται συνεχώς και η ανταγωνιστική νοοτροπία της ομάδας παραμένει ισχυρή. Αν οι νεαροί ποδοσφαιριστές συνεχίσουν να εξελίσσονται, τότε το επόμενο μεγάλο βήμα για το αυστραλιανό ποδόσφαιρο ίσως να μην αργήσει».

-Τι «ξεχωρίζει» τη φετινή ομάδα της Αυστραλίας και ποιους παίκτες αξίζει να παρακολουθήσουμε;

«Αυτή η ομάδα της Αυστραλίας διαφέρει γιατί βασίζεται περισσότερο στη συλλογική οργάνωση, την εργατικότητα και την τακτική πειθαρχία παρά στην ατομική λάμψη. Μπορεί να μην διαθέτει την εμπειρία ή τα μεγάλα ονόματα που είχαν ορισμένες προηγούμενες γενιές των Socceroos, όμως πρόκειται για ένα σύνολο με φιλοδοξίες, ισχυρό ομαδικό πνεύμα και διάθεση να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε αντίπαλο.

Από τους παίκτες που ξεχωρίζω, ο Ματ Ράιαν παραμένει εξαιρετικά σημαντικός χάρη στην εμπειρία και την ηγετική του παρουσία, ιδιαίτερα σε μεγάλες διοργανώσεις. Στην άμυνα, ο Χάρι Σούταρ αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς, ενώ ο Τζάκσον Ίρβαϊν προσφέρει ενέργεια, ισορροπία και ηγετικές ικανότητες στη μεσαία γραμμή.

Στην επίθεση, ο Νέστορι Ιρανκούντα είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά νεαρά ταλέντα του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, ενώ ο Κουσίνι Γένγκι διαθέτει την ταχύτητα και τη σωματική δύναμη που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε κάθε άμυνα.

Αν και αυτή η ομάδα δεν έχει τη λάμψη ορισμένων προηγούμενων γενιών, διαθέτει έναν πολύ καλό συνδυασμό έμπειρων ηγετών και ανερχόμενων ταλέντων, κάτι που αποτελούσε πάντοτε χαρακτηριστικό γνώρισμα των Socceroos».

«Αν έπρεπε να διαλέξω ένα φαβορί, αυτό είναι η Ισπανία»

-Ποια πιστεύετε ότι είναι τα φαβορί της διοργάνωσης;

«Τα μεγάλα φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή. Και οι τέσσερις ομάδες διαθέτουν ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, αποδεδειγμένη ικανότητα στις μεγάλες διοργανώσεις και το βάθος που απαιτείται για να αντέξει μια ομάδα σε μια τόσο απαιτητική διοργάνωση.

Ακριβώς πίσω από αυτές βρίσκονται η Αγγλία και η Γερμανία, δύο χώρες με εξαιρετικά ρόστερ, οι οποίες έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να φτάσουν μέχρι το τέλος, εφόσον βρουν τον καλύτερό τους εαυτό την κατάλληλη στιγμή.

Αν έπρεπε να επιλέξω μία ομάδα σήμερα, θα έλεγα την Ισπανία. Αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα στον κόσμο. Ωστόσο, τα Παγκόσμια Κύπελλα σπάνια εξελίσσονται όπως τα περιμένουμε και η ιστορία έχει δείξει ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν η πίεση φτάνει στο αποκορύφωμά της».

«Η Εθνική που κέρδισε με 3-0 τη Σκωτία έδειξε την κατεύθυνση»

-Πώς βλέπετε τη σημερινή ομάδα της Εθνικής, θεωρείτε ότι χρειάζεται αλλαγές;

«Η Ελλάδα διαθέτει αναμφίβολα μια πολύ ταλαντούχα γενιά ποδοσφαιριστών και, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη απογοήτευση τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν η έλλειψη ποιότητας, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον νεανικό κορμό της ομάδας στις κρίσιμες στιγμές.

Για μένα, η ομάδα που νίκησε τη Σκωτία με 3-0 εκτός έδρας στο Nations League έδειξε ξεκάθαρα την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκείνη η ομάδα αγωνίστηκε με ενέργεια, θάρρος, δημιουργικότητα, κινητικότητα και επιθετική φιλοσοφία. Παίκτες όπως οι Παυλίδης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Τζόλης, Μουζακίτης, Ζαφείρης, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης έδωσαν ταχύτητα και δυναμισμό σε όλες τις γραμμές.

Στη συνέχεια, η Ελλάδα φάνηκε να επιστρέφει σε μια πιο παραδοσιακή λογική, στηριζόμενη περισσότερο στην εμπειρία. Η εμπειρία είναι ασφαλώς σημαντική, όμως το σύγχρονο ποδόσφαιρο επιβραβεύει ολοένα και περισσότερο τις ομάδες που αγωνίζονται με ταχύτητα, ένταση, κινητικότητα και δημιουργικότητα. Οι νεότεροι ποδοσφαιριστές προσέφεραν ακριβώς αυτά τα στοιχεία και έδειξαν ικανοί να ανεβάσουν την Εθνική σε ένα νέο επίπεδο.

Το ταλέντο υπάρχει ώστε η Ελλάδα να μπορεί να ανταγωνιστεί ισχυρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να συνεχίσει να εμπιστεύεται αυτή την εξαιρετική γενιά παικτών, να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο με θάρρος και αυτοπεποίθηση και να επιτρέψει σε αυτούς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν μαζί ως σύνολο.

Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η γενιά έχει τη δυνατότητα να κάνει τους Έλληνες υπερήφανους και να πετύχει κάτι ξεχωριστό σε μια μεγάλη διοργάνωση. Η ποιότητα, ο χαρακτήρας και οι προοπτικές υπάρχουν. Αν αυτό το σύνολο συνεχίσει να εξελίσσεται και του δοθεί η αυτοπεποίθηση να εκφραστεί στο γήπεδο, τότε το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου προδιαγράφεται ιδιαίτερα λαμπρό».

«Ο Τζον πήρε τολμηρές αποφάσεις. Όμως, ο χρόνος έδειξε ότι ήταν σωστές»

-Πώς πιστεύετε ότι βοηθήσατε τη σημερινή Εθνική, με την παρουσία σας με τον Τζον Φαν’τ Σχιπ;

«Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας στην Εθνική Ελλάδας, μαζί με τον Τζον Φαν’τ Σχιπ, βάλαμε ορισμένα σημαντικά θεμέλια για την ομάδα που βλέπουμε σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορούσε την κουλτούρα και τη νοοτροπία της Εθνικής.

Εκείνη την περίοδο υπήρχε ακόμη η αντίληψη ότι οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να επιλέγονται κυρίως με βάση την εμπειρία τους ή το μέγεθος του συλλόγου στον οποίο αγωνίζονταν. Εμείς αμφισβητήσαμε αυτήν τη λογική. Η δική μας φιλοσοφία ήταν ότι οι επιλογές έπρεπε να βασίζονται στην ποιότητα, τις προοπτικές, την αγωνιστική κατάσταση και τη διαθεσιμότητα κάθε παίκτη για τον τρόπο παιχνιδιού που θέλαμε να εφαρμόσουμε.

Παράλληλα, θέλαμε να απομακρύνουμε την Ελλάδα από την αντίληψη ότι μπορεί να πετύχει μόνο μέσω αμυντικού ποδοσφαίρου. Εισαγάγαμε μια πιο ενεργητική και επιθετική προσέγγιση, ενθαρρύνοντας τους παίκτες να έχουν θάρρος με την μπάλα στα πόδια, να πιέζουν πιο ψηλά και να αγωνίζονται με περισσότερη ελευθερία και αυτοπεποίθηση.

Ο Τζον πήρε αρκετές τολμηρές αποφάσεις που τότε προκάλεσαν κριτική. Εντάξαμε στην Εθνική ποδοσφαιριστές όπως οι Παυλίδης, Χατζηδιάκος, Τζόλης, Γιαννούλης και άλλοι, σε μια περίοδο που πολλοί αμφισβητούσαν αν ήταν έτοιμοι. Ο χρόνος όμως απέδειξε ότι αυτές οι αποφάσεις ήταν σωστές. Οι νεαροί αυτοί παίκτες πήραν ευκαιρίες, απέκτησαν πολύτιμες διεθνείς παραστάσεις και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε βασικά στελέχη της Εθνικής Ελλάδας.

Το πιο ικανοποιητικό είναι να βλέπεις πώς ωρίμασε αυτή η γενιά. Το ταλέντο υπήρχε πάντα, αλλά μέσα από την εμπιστοσύνη και την εμπειρία κατάφερε να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, συμβάλλοντας στην πρόοδο της ομάδας. Κοιτάζοντας σήμερα το ρόστερ, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπεις τόσους πολλούς από αυτούς τους παίκτες να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και να οδηγούν το ελληνικό ποδόσφαιρο μπροστά.

Πιστεύω επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε ενέπνευσε μια νέα γενιά Ελλήνων προπονητών. Δείξαμε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν δημιουργικό και επιθετικό ποδόσφαιρο και δεν είναι υποχρεωμένοι να βασίζονται αποκλειστικά στην άμυνα. Ενθαρρύνοντας μια πιο θετική προσέγγιση, με θάρρος στην κατοχή της μπάλας και διάθεση να παίρνεις πρωτοβουλίες, συμβάλαμε στο να αμφισβητηθούν παγιωμένες αντιλήψεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπω σήμερα όλο και περισσότερους προπονητές να υιοθετούν αυτή τη φιλοσοφία και να εμπιστεύονται τους Έλληνες ποδοσφαιριστές σε ένα πιο σύγχρονο και προοδευτικό μοντέλο παιχνιδιού».

Credits: Eurokinissi

-Πώς θυμάστε τη θητεία σας στην Εθνική και πώς διαχειριστήκατε την έντονη κριτική;

«Λάτρεψα την περίοδο που πέρασα στην Εθνική Ελλάδας. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ως Έλληνας της διασποράς από την Αυστραλία, ήταν μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια για μένα να έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Ελλάδα και να συμβάλω στην προσπάθεια της Εθνικής ομάδας.

Η κριτική που δεχθήκαμε εκείνη την περίοδο αποτελεί μέρος του ποδοσφαίρου. Όλοι έχουν άποψη, ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα δεν έρχονται άμεσα. Αυτό είναι κάτι που κάθε προπονητής και κάθε μέλος ενός τεχνικού επιτελείου οφείλει να αποδεχθεί.

Πολύ συχνά, όταν εισάγεις νέες ιδέες ή παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, αρκετοί σε θεωρούν παράτολμο ή ακόμη και τρελό. Αργότερα όμως, όταν αυτές οι ιδέες αποδεικνύονται επιτυχημένες, οι ίδιοι άνθρωποι σε αποκαλούν ιδιοφυΐα. Αυτή είναι η φύση του ποδοσφαίρου.

Το σημαντικό είναι να έχεις τη δύναμη να παραμένεις πιστός στις πεποιθήσεις σου, να δουλεύεις καθημερινά σκληρά και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Αυτό ακριβώς κάναμε κι εμείς. Πιστέψαμε σε ένα διαφορετικό όραμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εμπιστευτήκαμε τους νέους ποδοσφαιριστές, προωθήσαμε ένα πιο επιθετικό και δημιουργικό στυλ παιχνιδιού και αμφισβητήσαμε ορισμένες βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις.

Κοιτάζοντας πίσω σήμερα, νιώθω πολύ περήφανος για όσα πετύχαμε. Γνωρίζουμε ότι συμβάλαμε στη δημιουργία σημαντικών βάσεων για τη σημερινή Εθνική ομάδα και, πιστεύω, για τις επόμενες γενιές Ελλήνων προπονητών. Βλέποντας πολλούς από εκείνους τους παίκτες να εξελίσσονται σε βασικά στελέχη της Εθνικής και το ελληνικό ποδόσφαιρο να συνεχίζει να προοδεύει, αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση. Για μένα, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά και όμορφα κομμάτια αυτής της εμπειρίας.

«Όταν αποφασίσαμε να εντάξουμε τον Τζόλη και τον Παυλίδη υπήρχαν αρκετές επιφυλάξεις»

-Υπήρχαν παίκτες που ξεχωρίσατε και βλέπετε ότι έχουν μία καλή πορεία αυτά τα χρόνια;

«Δύο παίκτες που μου έρχονται αμέσως στο μυαλό είναι ο Χρήστος Τζόλης και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Όταν εντοπίσαμε τον Τζόλη και αποφασίσαμε να τον εντάξουμε στην Εθνική ομάδα, αρκετοί εξέφρασαν επιφυλάξεις λόγω της ηλικίας του. Νομίζω ότι τότε ήταν μόλις 18 ετών και αγωνιζόταν ακόμη στον ΠΑΟΚ. Όμως, όταν τον παρακολουθήσαμε, είδαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Είχε ταχύτητα, αυτοπεποίθηση, θάρρος και εξαιρετική αίσθηση του γκολ. Ήταν ατρόμητος και πάντα ήθελε να κάνει τη διαφορά.

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ο ενθουσιασμός του. Κάθε φορά που σκόραρε, είτε στην προπόνηση είτε σε επίσημο αγώνα, είχε πάντα ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Φαινόταν ξεκάθαρα πόσο αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Αυτό το πάθος, σε συνδυασμό με το ταλέντο και την εργατικότητά του, τον έκανε να ξεχωρίζει. Βλέποντας σήμερα την πορεία του, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό να διαπιστώνω πόσο έχει εξελιχθεί και σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει.

Ο Παυλίδης ήταν ακόμη ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο πιστέψαμε πολύ. Όταν τον καλέσαμε στην Εθνική από τη Willem II της Ολλανδίας, αρκετοί αμφισβήτησαν την επιλογή μας. Πολλοί περίμεναν ίσως κάποιο πιο «ηχηρό» όνομα. Για εμάς όμως το ζητούμενο δεν ήταν η φήμη, αλλά η απόδοση και η καταλληλότητα του παίκτη για το ποδόσφαιρο που θέλαμε να χτίσουμε.

Αυτό που ξεχώριζε στον Παυλίδη ήταν η τεχνική του κατάρτιση, η ικανότητά του να συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του, η ευφυΐα στις κινήσεις του και η εργατικότητά του, ιδιαίτερα στην πίεση ψηλά και στη συνεισφορά του στο ομαδικό παιχνίδι. Διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούσαμε σε έναν σύγχρονο επιθετικό.

Συνηθίζω να λέω χαριτολογώντας ότι αν ο Παυλίδης είχε αξιοποιήσει τότε ορισμένες από τις ευκαιρίες που έχασε, ίσως να είχαμε πετύχει ακόμη περισσότερα εκείνη την περίοδο! Όμως αυτή είναι η πορεία κάθε νεαρού επιθετικού. Μαθαίνει, εξελίσσεται και αποκτά εμπειρίες. Εμείς πάντως πιστεύαμε πάντα ότι τα γκολ θα έρθουν.

Σήμερα η εξέλιξή του μιλά από μόνη της. Έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη, αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και φορά τη φανέλα της Μπενφίκα. Είναι υπέροχο να βλέπεις πόσο μακριά έχει φτάσει και αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η υπομονή και η εμπιστοσύνη στους νέους ποδοσφαιριστές συνήθως ανταμείβονται.

Ο Τζόλης και ο Παυλίδης αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα παικτών που πήραν μια ευκαιρία, κέρδισαν την εμπιστοσύνη και είχαν τον χρόνο να εξελιχθούν. Η πορεία τους επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι οι επιλογές στην Εθνική πρέπει πάντα να βασίζονται στην ποιότητα, τις προοπτικές και την καταλληλότητα για την ομάδα και όχι αποκλειστικά στη φήμη».

Credits: Eurokinissi

-Υπάρχουν άνθρωποι ή ποδοσφαιριστές που θέλετε να συνεργαστείτε ξανά από εκείνη την Εθνική;

«Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές και μέλη των τεχνικών επιτελείων εκείνης της περιόδου με τους οποίους θα συνεργαζόμουν ξανά με μεγάλη χαρά. Ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία της παρουσίας μας στην Ελλάδα ήταν οι σχέσεις που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Κάθε φορά που επιστρέφω στην Ελλάδα, είναι πάντα ευχάριστο να συναντώ πρώην παίκτες ή συνεργάτες. Ο σεβασμός που δείχνουν, οι συζητήσεις που έχουμε, τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων ή ακόμη και ένας καφές όταν βρεθούμε από κοντά, σημαίνουν πολλά για μένα. Αυτές οι σχέσεις είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά.

Πιστεύω ότι οι παίκτες αγκάλιασαν αυτό που προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε. Πίστεψαν στις ιδέες μας, δούλεψαν σκληρά και έδωσαν τα πάντα για να υλοποιηθεί το όραμά μας. Προσπαθούσαμε να εισαγάγουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και παιχνιδιού και, παρότι το εγχείρημα βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του στάδια, ήταν εμφανές ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν αγκαλιάσει τη διαδικασία.

Η πρόκληση στο διεθνές ποδόσφαιρο είναι ότι διαφέρει σημαντικά από το ποδόσφαιρο συλλόγων. Δεν έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις με τους παίκτες καθημερινά. Οι διεθνείς συγκεντρώσεις είναι περιορισμένες και, ως εκ τούτου, η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας, ενός νέου αγωνιστικού μοντέλου και μιας νέας νοοτροπίας απαιτεί χρόνο και υπομονή.

Κοιτάζοντας πίσω, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη απόδειξη πως κινούμασταν προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ο σεβασμός που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Τον διακρίνεις όταν οι παίκτες μιλούν για εκείνη την περίοδο στις συνεντεύξεις τους, όταν αναφέρονται στην εποχή του Φαν’τ Σχιπ ή όταν τους συναντάς χρόνια αργότερα. Η εκτίμησή τους μου δείχνει ότι απόλαυσαν την εμπειρία, πίστεψαν στο πρότζεκτ και κατάλαβαν τι προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος».

«Δεν μου κάνει εντύπωση που ο Γιοβάνοβιτς έγινε τόσο επιτυχημένος προπονητής»

-Τι θυμάστε από την κοινή σας πορεία με τον Γιοβάνοβιτς στον Ηρακλή και πώς αξιολογείται το έργο του;

«Ήμουν ακόμη πολύ νέος όταν ήρθα από την Αυστραλία στον Ηρακλή και βρέθηκα σε μια ομάδα με εξαιρετική ποιότητα. Στο ρόστερ υπήρχαν ποδοσφαιριστές όπως οι Γιοβάνοβιτς, Μπορμπόκης, Λαγωνίδης, Μυρτσέκης, Ανατολάκης, Στολτίδης, Κωφίδης, Χατζίδης, Γιώργος Κωστής, Μάριος Χριστοδούλου, Σταύρος Κωνσταντινίδης, Ξενίδης, Βενέτης, Ταυλαρίδης, Κυριαζόγλου και πολλοί ακόμη. Ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα γεμάτη έμπειρους επαγγελματίες και για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή αποτελούσε ιδανικό περιβάλλον για να μάθει και να εξελιχθεί.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν ήταν μόνο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και εξαιρετικός άνθρωπος. Για να είμαι ειλικρινής, τότε τον θαύμαζα. Ίσως να μην το θυμάται καν, αλλά κάποια στιγμή είχαμε μείνει και στο ίδιο δωμάτιο. Για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, τέτοιες εμπειρίες μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Αυτό που ξεχώριζε περισσότερο ήταν η ποδοσφαιρική του ευφυΐα. Τεχνικά ήταν εξαιρετικός, δημιουργικός και από εκείνους τους μέσους που μπορούσαν να ελέγξουν τον ρυθμό ενός αγώνα. Ήταν ένα αυθεντικό ’10άρι’ Διέθετε ηγετικές ικανότητες και έδειχνε πάντα να βλέπει το παιχνίδι δύο κινήσεις μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Κοιτάζοντας πίσω σήμερα, δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι εξελίχθηκε σε έναν τόσο επιτυχημένο προπονητή. Η προπονητική συχνά έρχεται φυσικά σε ανθρώπους με τόσο υψηλό ποδοσφαιρικό IQ και ηγετική προσωπικότητα.

Το ίδιο σημαντικό ήταν ότι επρόκειτο για έναν πραγματικό κύριο, εντός και εκτός γηπέδου. Συμπεριφερόταν με αξιοπρέπεια, σεβόταν τους πάντες και ηγούταν με το παράδειγμά του.

Πιστεύω ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα χρειαζόταν έναν προπονητή με επιθετικές ιδέες, ισχυρές αρχές και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατανοεί τη νοοτροπία, την κουλτούρα και την ιδιαίτερη ψυχολογία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή η σύνδεση είναι ανεκτίμητη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον Ιβάν τόσο ως άνθρωπο όσο και ως προπονητή και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του».

-Πόσο σημαντική ήταν η επιρροή του Φέρενς Πούσκας στην καριέρα σας;

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου είχα την τεράστια τύχη να συνεργαστώ με τον Φέρενς Πούσκας. Το να προπονεί στην Αυστραλία ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό.

Εκείνη την περίοδο ήμουν μόλις 17 ετών και αγωνιζόμουν στις ακαδημίες της South Melbourne Hellas. Έπαιζα με την ομάδα νέων, ενώ παράλληλα προπονούμουν με την πρώτη ομάδα. Η South Melbourne Hellas ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Αυστραλίας και ένας ιστορικός εκπρόσωπος της μεγάλης ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Σε μια πόλη με περισσότερους από 500.000 ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, το να φορά ένας νεαρός Ελληνοαυστραλός τη φανέλα της Hellas με το εθνόσημο αποτελούσε πραγματικά όνειρο ζωής.

Ο Πούσκας έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εξέλιξή μου. Πάνω απ’ όλα, μου έδωσε αυτοπεποίθηση και πίστη ότι μπορούσα να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, το να σε εμπιστεύεται ένας άνθρωπος τέτοιου βεληνεκούς σημαίνει τα πάντα.

Παράλληλα, μου έδωσε την πρώτη πραγματική επαφή με μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Το μήνυμά του ήταν απλό αλλά αξέχαστο: ‘Αν βάλουν ένα γκολ, εμείς θα βάλουμε δύο. Αν βάλουν δύο, εμείς θα βάλουμε τρία’. Ήταν μια φιλοσοφία βασισμένη στο επιθετικό ποδόσφαιρο, στο θέαμα, στο θάρρος και στην πεποίθηση ότι τα παιχνίδια κερδίζονται όταν παίρνεις την πρωτοβουλία αντί να αντιδράς απλώς σε όσα κάνει ο αντίπαλος.

Αυτή η νοοτροπία μου μεταδόθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία και με συνόδευσε σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε και τη δική μου προπονητική φιλοσοφία. Η πεποίθηση ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι δημιουργικό, θετικό και επιθετικό έχει τις ρίζες της σε εκείνα τα πρώτα μαθήματα από έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που γνώρισε ποτέ το άθλημα.

«Ήταν ξεκάθαρο πως ο Ποστέκογλου διέθετε όλα τα στοιχεία, για να αφήσει το ‘στίγμα’ του στο ποδόσφαιρο»

-Τι θυμάστε από τον Άγγελο Ποστέκογλου, πιστεύατε ότι θα γίνει τόσο επιτυχημένος προπονητής;

«Ο Άγγελος Ποστέκογλου κι εγώ υπήρξαμε συμπαίκτες στη South Melbourne Hellas, αν και βρισκόμασταν σε πολύ διαφορετικά στάδια της καριέρας μας. Εκείνος ήταν ο αρχηγός της ομάδας και ένας επιθετικογενής αριστερός μπακ, ενώ εγώ μόλις έκανα τα πρώτα μου βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, εκείνος πλησίαζε στο τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής λόγω τραυματισμών, την ίδια στιγμή που εγώ προσπαθούσα να καθιερωθώ στην πρώτη ομάδα.

Ακόμη και τότε, μπορούσες να διακρίνεις τα ηγετικά χαρακτηριστικά που αργότερα θα τον οδηγούσαν στην επιτυχία ως προπονητή. Ο Άγγελος απολάμβανε τον απόλυτο σεβασμό μέσα στον σύλλογο, ηγείτο με το παράδειγμά του και είχε ήδη συμβάλει καθοριστικά στις επιτυχίες ενός από τους σημαντικότερους συλλόγους της Αυστραλίας.

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει πολύς κόσμος είναι ότι με προπόνησε κιόλας πριν φύγω από την Αυστραλία για να ενταχθώ στον Ηρακλή. Ακόμη και στα πρώτα του βήματα ως προπονητής ήταν φανερό ότι διέθετε κάτι ξεχωριστό. Είχε ισχυρή προσωπικότητα, ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό όραμα και την ικανότητα να μεταδίδει αποτελεσματικά τις ιδέες του.

Κοιτάζοντας την πορεία του σήμερα, η επιτυχία του δεν αποτελεί έκπληξη. Η ηγετική φυσιογνωμία, η αυτοπεποίθηση και η φιλοδοξία που έδειχνε ως ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκαν φυσιολογικά και στην προπονητική. Πίστευε πάντοτε στο επιθετικό, πρωτοβουλιακό ποδόσφαιρο και είχε το θάρρος να παραμένει πιστός στις αρχές του.

Οι επιτυχίες που είχε ως αρχηγός και ηγέτης στη South Melbourne αποτέλεσαν τη βάση για όσα πέτυχε αργότερα στους πάγκους. Για όσους τον γνωρίζαμε από τότε, ήταν ξεκάθαρο ότι διέθετε όλα τα στοιχεία για να αφήσει το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο».

-Πώς προέκυψε η μεταγραφή σας στον Ηρακλή, υπήρξαν δυσκολίες προσαρμογής;

«Η μεταγραφή μου στον Ηρακλή ξεκίνησε όταν αρχικά πέρασα από δοκιμαστικά υπό τις οδηγίες του Τάις Λίμπερχτς. Οι εντυπώσεις ήταν θετικές και η αξιολόγηση που έλαβα ιδιαίτερα ενθαρρυντική, όμως εκείνη τη χρονική στιγμή δεν ήταν εύκολο να αποχωρήσω από τη South Melbourne Hellas. Ήμουν ακόμη ένας νεαρός ποδοσφαιριστής σε στάδιο εξέλιξης και έτσι η μετακίνηση δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα.

Την επόμενη χρονιά, έχοντας πλέον αποκτήσει μια γεμάτη σεζόν εμπειρίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ένας σκάουτερ του Ηρακλή που με παρακολουθούσε στη Μελβούρνη με είδε ξανά και εισηγήθηκε να αξιολογηθώ εκ νέου από τον σύλλογο. Αυτή τη φορά οι συνθήκες ήταν ιδανικές και η μεταγραφή ολοκληρώθηκε. Για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή από την Αυστραλία, επρόκειτο για μια τεράστια πρόκληση αλλά και μια σπουδαία ευκαιρία να αγωνιστεί σε έναν ισχυρό σύλλογο, σε μία από τις πιο παθιασμένες ποδοσφαιρικές χώρες της Ευρώπης.

Όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, προπονητής ήταν ο Άδωνις Αντωνιάδης και ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Μετά τον αποκλεισμό του Ηρακλή από το Κύπελλο UEFA, ο Αντωνιάδης αποχώρησε και τη θέση του ανέλαβε ο Αλκέτας Παναγούλιας.

Για μένα προσωπικά, αυτή η αλλαγή άλλαξε τα πάντα. Ο Παναγούλιας προτιμούσε να στηρίζεται περισσότερο σε έμπειρους ποδοσφαιριστές και, ως νεαρός ξένος που προσπαθούσε να καθιερωθεί, οι ευκαιρίες μου περιορίστηκαν σημαντικά. Τελικά αποφασίστηκε να παραχωρηθώ δανεικός στη Λάρισα.

Εκείνη την περίοδο ήμουν συντετριμμένος. Όταν είσαι νέος ποδοσφαιριστής, το μόνο που θέλεις είναι μια ευκαιρία να αποδείξεις την αξία σου στο υψηλότερο επίπεδο. Όμως το ποδόσφαιρο σου διδάσκει αντοχή και προσαρμοστικότητα. Σήμερα καταλαβαίνω ότι τέτοιες καταστάσεις αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και τις δικές του προτιμήσεις, ενώ πολλές φορές η χρονική συγκυρία παίζει καθοριστικό ρόλο στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή.

Παρότι τότε ήταν μια δύσκολη και απογοητευτική εμπειρία, με βοήθησε να ωριμάσω τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος και αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική μου πορεία».

-Ποια είναι η σχέση με την Ελλάδα και ποια πόλη «αγαπάτε» παραπάνω;

«Έζησα στην Ελλάδα περίπου οκτώ χρόνια κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, ενώ αργότερα η οικογένειά μου πέρασε άλλα επτά χρόνια στη χώρα όταν εργαζόμουν ως προπονητής στην Ευρώπη. Συνολικά, πρόκειται για μια χώρα στην οποία έχω περάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και όπου έχω δημιουργήσει φιλίες που κρατούν μέχρι σήμερα.

Παρότι απόλαυσα τη ζωή και την ποδοσφαιρική μου πορεία σε διάφορες πόλεις και συλλόγους, η πιο ισχυρή σύνδεση που ανέπτυξα ήταν με τη Λάρισα. Έζησα και αγωνίστηκα εκεί για τέσσερα χρόνια και ήταν το μέρος όπου ένιωσα πραγματικά ότι ανήκω.

Στη Λάρισα δημιούργησα έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την τοπική κοινωνία. Έκανα πολλούς φίλους, τόσο μέσα όσο και έξω από το ποδόσφαιρο, και απόλαυσα πραγματικά την καθημερινότητά μου εκεί. Είναι μια πόλη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή μου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

-Πώς είναι η επιστροφή σας στην προπονητική και την Αυστραλία;

«Η επιστροφή μου στην προπονητική στην Αυστραλία αποτελεί μια διαφορετική αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα συναρπαστική πρόκληση. Πρόκειται για μια διαφορετική χώρα, μια διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα και ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον σε σχέση με την Ευρώπη. Μία από τις βασικές διαφορές είναι η δομή του πρωταθλήματος, με μηχανισμούς όπως το salary cap, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό του ρόστερ, τις μεταγραφές και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ενός συλλόγου.

Η απόφαση της επιστροφής είχε και οικογενειακή διάσταση, όμως σε επαγγελματικό επίπεδο συνέπεσε με την ευκαιρία που παρουσιάστηκε στην Brisbane Roar, ώστε να συμβάλω στην αναδόμηση της ομάδας και του συλλόγου. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που με ενθουσιάζει, καθώς πάντα απολάμβανα τη διαδικασία δημιουργίας μιας ομάδας με ξεκάθαρη ταυτότητα και συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Η Brisbane είναι ένας σύλλογος με ιστορία και παράδοση, ωστόσο έχει περάσει περισσότερο από μία δεκαετία από την τελευταία περίοδο σταθερής επιτυχίας της. Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τον σύλλογο στο προσκήνιο και να αποκαταστήσουμε μια ισχυρή αγωνιστική κουλτούρα.

Την περασμένη σεζόν ξεκινήσαμε πολύ καλά, όμως δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Αυτή η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα τι χρειάζεται να αλλάξει και σε ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθούμε.

Η νέα σεζόν μας προσφέρει την ευκαιρία για μια νέα αρχή. Εργαζόμαστε πάνω στην αναδόμηση του ρόστερ, στην προσθήκη ποδοσφαιριστών που ταιριάζουν στο αγωνιστικό μοντέλο που θέλουμε να εφαρμόσουμε και στη δημιουργία μιας ομάδας που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε σταθερή βάση. Η προσοχή μας δεν είναι στραμμένη μόνο στα άμεσα αποτελέσματα, αλλά και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης ποδοσφαιρικής ταυτότητας που θα οδηγήσει σε επιτυχίες και, τελικά, σε τίτλους.

Η φιλοδοξία μας είναι, μέσα από τη συνεχή πρόοδο, να διεκδικήσουμε την επόμενη χρονιά μια θέση στο AFC Champions League. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τον σύλλογο και μια ισχυρή ένδειξη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Υπήρξαν προοπτικές συνεργασίας στην Ελλάδα, πριν πάω στην Αυστραλία»

-Θα βλέπατε την προοπτική μίας επιστροφής στην Ελλάδα;

«Πριν επιστρέψω στην Αυστραλία, υπήρξαν ορισμένες προοπτικές συνεργασίας στην Ελλάδα, ενώ υπήρξε επίσης ενδιαφέρον από την Κύπρο και την Τουρκία. Τελικά, εγώ και η οικογένειά μου θεωρήσαμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας και να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Αυστραλία.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθώ να διατηρώ έναν πολύ ισχυρό δεσμό με την Ευρώπη και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι το μέλλον μου περιορίζεται σε μία μόνο χώρα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα εργαστώ ξανά στην Ευρώπη και σίγουρα δεν θα απέκλεια ποτέ το ενδεχόμενο μιας επιστροφής στην Ελλάδα. Γνωρίζω καλά το πρωτάθλημα, κατανοώ την κουλτούρα και τρέφω βαθιά εκτίμηση για τη νοοτροπία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και το ιδιαίτερο περιβάλλον που περιβάλλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Ελλάδα έχει αποτελέσει ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου, τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως προπονητή. Πέρασα πολλά χρόνια εκεί, δημιούργησα φιλίες ζωής και πάντα ένιωθα μια ξεχωριστή σύνδεση με τη χώρα. Αν στο μέλλον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, είναι κάτι που θα εξέταζα πολύ σοβαρά.

Σε προσωπικό επίπεδο, μπορώ επίσης να φανταστώ τον εαυτό μου να περνά τα χρόνια της συνταξιοδότησής του στην Ελλάδα. Είτε σε κάποιο από τα πανέμορφα ελληνικά νησιά είτε σε μια περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ο τρόπος ζωής είναι εξαιρετικά ελκυστικός. Ο καιρός, η γαστρονομία, η κουλτούρα και η ποιότητα ζωής είναι στοιχεία που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Είναι μια χώρα όπου οι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά να απολαμβάνουν τη ζωή.

Προς το παρόν, βέβαια, η συνταξιοδότηση απέχει πολύ. Η προσοχή μου είναι στραμμένη στην προπονητική, στη δημιουργία επιτυχημένων ομάδων και στη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Υπάρχουν ακόμη πολλοί στόχοι που θέλω να πετύχω στο ποδόσφαιρο πριν αρχίσω να σκέφτομαι τις ήρεμες μέρες δίπλα στη θάλασσα».