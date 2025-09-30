Ο Ζίγκα Λάτσι μιλά στο Ole.gr, με αφορμή την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League! H δύσκολη απόφαση να «αποχαιρετήσει» τον επαγγελματικό αθλητισμό, τα «πεπραγμένα» του Άλμπερτ Ριέρα στην Τσέλιε και ο ποδοσφαιριστής, που τον βοήθησε περισσότερο στην ΑΕΚ!

Συνέντευξη στον Διονύση Καλαϊζή

Μόνο στο άκουσμα της είδησης πως ένας 22χρονος ποδοσφαιριστής αποφασίζει να βάλει «τέλος» στην επαγγελματική του καριέρα, αμέσως σου «γεννιούνται» πολλά ερωτηματικά. Δεν άντεξε την πίεση; Τον «χτύπησε» η «κατάρα» των τραυματισμών; Έχασε κάθε ενδιαφέρον για το άθλημα;

Όλα αυτά, γυρνούν γύρω από το κεφάλι σου και μόνο ένας μπορεί να στα απαντήσει: ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.

Ο Ζίγκα Λάτσι πριν από λίγο καιρό πήρε μία απόφαση που «σόκαρε» τους πάντες, καθώς είπε «αντίο» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μετά από συνεχόμενους τραυματισμούς.

Λίγο καιρό αργότερα δίνει τις δικές του «απαντήσεις» στο Ole.gr, μέσα από μία απολαυστική συνέντευξη.

Άλλωστε, είναι ο μοναδικός Σλοβένος που είχε περάσει από την ΑΕΚ. Επομένως, δεν υπάρχει ιδανικότερος άνθρωπος, για να μας βάλει στο κλίμα της αναμέτρησης της «Ένωσης» με την Τσέλιε (02/10, 22:00), για τη League Phase του Conference League.

Γιατί αποφάσισε να «κρεμάσει» -έστω και προσωρινά- τα παπούτσια του; Ποιος παίκτης τον βοήθησε περισσότερο στην ΑΕΚ; Τι «λένε» στη Σλοβενία για τον Ριέρα και τη δουλειά του στην Τσέλιε;

Όλα αυτά και άλλα πολλά, ο Ζίγκα Λάτσι τα αναλύει στο Ole.gr!

-Ήρθες στην ΑΕΚ σε μία πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν δύσκολο να αφήσεις την πατρίδα σου;

«Ναι, δεν ήταν εύκολο, αλλά ήμουν έτοιμος να κάνω τα πάντα για να πετύχω στο ποδόσφαιρο».

-Πήρες αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο σου διάστημα στην ΑΕΚ, αλλά μετά πήγες στη Β’ ομάδα. Τι άλλαξε; Ήταν οι τραυματισμοί ή κάτι άλλο;

«Ναι, όλα ξεκίνησαν υπέροχα, ήμουν πολύ χαρούμενος με την πρόοδό μου τον πρώτο χρόνο, αλλά μετά με τους τραυματισμούς δεν πήγαν όλα όπως τα σχεδίαζα. Οπότε οι τραυματισμοί είναι ίσως η αιτία, αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, δεν επέστρεψα στο επίπεδο που ήμουν στην πρώτη ομάδα. Ίσως επειδή δεν μπορούσα να είμαι υγιής για δυο συνεχόμενους μήνες και όταν δεν παίζεις τακτικά παιχνίδια είναι δύσκολο να ανακτήσεις τη φόρμα σου».

-Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής, που σε βοήθησε περισσότερο στην Ελλάδα;

«Πάντα έκανα παρέα με τους παίκτες από τα Βαλκάνια, που με βοήθησαν στην αρχή σε όλα, ειδικά ο Ανέλ Σαμπανάτζοβιτς. Στο γήπεδο ήμουν περισσότερο με τους Τσιγκρίνσκι, Βράνιες, Σβάρνα και άλλους κεντρικούς αμυντικούς. Αλλά από αυτούς τους παίκτες, ο Τσιγκρίνσκι με δίδαξε τα περισσότερα».

-Ποια ήταν η στιγμή, που σε έκανε να πεις ότι θα σταματήσεις και πόσο δύσκολη είναι η μετάβαση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο;

«Ήταν στο μυαλό μου μετά από όλους τους τραυματισμούς που είχα ήδη στην Ελλάδα. Αλλά, λόγω της αγάπης μου για το άθλημα δεν ήθελα να το κάνω. Αλλά φέτος έφτασε στο σημείο που έπρεπε να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και την ομάδα μου ότι ήταν η καλύτερη απόφαση να σταματήσω για λίγο».

-Είπες ότι η απόφασή σου είναι προσωρινή υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψεις στο μέλλον;

«Δεν σκέφτομαι έτσι, μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο τώρα και αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχω στο μυαλό μου. Τι θα φέρει το μέλλον δεν ξέρω και ίσως μια μέρα παίξω ξανά επαγγελματικά».

-Η Τσέλιε τα τελευταία χρόνια είναι μία πολύ δυνατή ομάδα. Γιατί πιστεύεις ότι «μεγάλωσε» και ποια είναι τα «ατού» της;

«Η Τσέλιε είναι η καλύτερη ομάδα στη Σλοβενία αυτήν τη στιγμή, με εξαιρετικό προπονητή και πολλή ποιότητα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ομάδα από όλες τις απόψεις, ειδικά με την μπάλα στα πόδια της».

-Τι λένε στη Σλοβενία σχετικά με τη δουλειά του Άλμπερτ Ριέρα;

«Όλοι ξέρουν ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στο πρωτάθλημα, το έδειξε ήδη στην Ολίμπια, αλλά τώρα στην Τσέλιε τα πάει ακόμα καλύτερα».

Πράγματι, μετά από 10 αγωνιστικές στο πρωτάθλημά της, η Τσέλιε έχει μέσο όρο 3.3 γκολ ανά αγώνα! Παράλληλα με τις 33 φορές που έχει σκοράρει, έχει δεχθεί μόλις εννέα γκολ και κάπως έτσι, έχει εννέα νίκες και μόλις μία ισοπαλία.

-Έχεις δει την ΑΕΚ στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς»; Τι πιστεύεις έχει αλλάξει από τον καιρό που ήσουν εσύ;

«Παρακολουθώ πάντα τις καλύτερες στιγμές, αλλά δυστυχώς δεν έχω τηλεοπτική μετάδοση στη χώρα μου, οπότε είναι δύσκολο. Αλλά θα πάω στο Τσέλιε για να παρακολουθήσω ζωντανά τον αγώνα».

-Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ μπορεί να πετύχει κάτι «μεγάλο» στο Conference League;

«Ναι, κατά τη γνώμη μου, η ΑΕΚ πρέπει να παλέψει για να το κερδίσει. Πρέπει να ξέρουμε ότι αν το κέρδισε ο Ολυμπιακός, γιατί να μην το κάνει και η ΑΕΚ;»