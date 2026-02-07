Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στους Betarades για τη σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το πόσο τον θαυμάζει.

Ο Ολυμπιακός έκανε… πάρτι απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πειραιώτες ήταν ασταμάτητοι, έφτασαν τους 90 πόντους ήδη από την τρίτη περίοδο και τελικά, έβαλαν «φρένο» λίγο πάνω από τους 100 (06/02, 109-77).

Κάπως έτσι, έφτασαν το ρεκόρ τους στο 17-9 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ιταλική ομάδα ήταν, δίχως αμφιβολία, ο Τόμας Γουόκαπ.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ήταν ο πρώτος σε ασίστ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετρώντας συνολικά 8, ενώ ακόμα πρόσθεσε στη στατιστική του 5 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Τι Βρεγμένοι, τι Μούσκεμα» από τους Betarades, ο 33χρονος γκαρντ μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με τον προπονητή του, τον οποίο και αποθέωσε.

«Ο Μπαρτζώκας είναι πρότυπο για εμένα. Τον θαυμάζω. Είναι ευχαρίστησή μου να μαθαίνω από αυτόν σαν άνθρωπο και σαν προπονητή μπάσκετ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γουόκαπ.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Δείτε τις δηλώσεις του Γουόκαπ στο 19:27 της εκπομπής: