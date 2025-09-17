Ο Σίνισα Γκόγκιτς μιλά στο Ole.gr, με αφορμή την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League! Η πορεία του 1998/99, το θαύμα της Πάφου και όσα άλλαξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Ποιος ξεχνάει τον «παππού» του Ολυμπιακού; Ο Σίνισα Γκόγκιτς αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα, για να επαληθεύσει την κλισέ φράση πως «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός».

Ο Σερβοκύπριος επιθετικός έπιασε Λιμάνι… αργά, στα 33 χρόνια του, αλλά έγραψε τη δική του, ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων». Ήταν εκεί στο πρώτο πρωτάθλημα μετά από 10 χρόνια, το 1997, όπως και στη μεγάλη πορεία του 1998/99, στο Champions League.

Τότε, που ένα «άσχημο» παιχνίδι του ανέμου, στέρησε από τον Ολυμπιακό τη συμμετοχή στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε ο Γκόγκιτς, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ole.gr, η δικαίωση για εκείνο το ματς, ήρθε μερικά χρόνια αργότερα. Η κατάκτηση του Conference League έδωσε πίσω σε όλους τους παίκτες και τους φιλάθλους των Πειραιωτών, αυτά που δικαιούνταν.

Ο «παππούς» του Ολυμπιακού αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους της εξέδρας. Στα χρόνια του στον Πειραιά, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα (1997, 1998, 1999, 2000), ενώ ήταν αναπόσπαστο μέλος της ομάδας, που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αποτελεί τον ιδανικό άνθρωπο, για να αναλύσει το προφίλ της Πάφου, όμως η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League, είναι απλώς η αφορμή για τη συζήτηση.

Ο Σίνισα Γκόγκιτς μιλά στο Ole.gr για όσα έζησε στον Ολυμπιακό, ξεχωρίζει κάτι που τόλμησε ο Μεντιλίμπαρ και έκανε τη διαφορά, ενώ όπως αποκάλυψε, δεν θα ξεχάσει ποτέ το… ιδιαίτερο σύνθημα που φώναζαν οι φίλαθλοι των Πειραιωτών, για χάρη του!

«Επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις η Πάφος, φαβορί ο Ολυμπιακός»

– Αρχικά, υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για ενδεχόμενη επιστροφή στον χώρο του ποδοσφαίρου;

«Πέρασα πολύ χρόνο στη Σερβία τον τελευταίο χρόνο, είχα μερικές δουλειές, αλλά φυσικά θέλω να επιστρέψω ως προπονητής».

– Παρακολουθείς ακόμα παιχνίδια του Ολυμπιακού; Πού πιστεύεις ότι θα φτάσει στο φετινό Champions League;

«Αν και βρισκόμουν εκτός Ελλάδας, παρακολουθούσα πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Κέρδισαν πανάξια το νταμπλ πέρυσι και μετά την κατάκτηση του Conference League, όλοι περιμένουμε να προκριθούν στον επόμενο γύρο και μετά να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στο Champions League».

– Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, επιστρέφει στο Champions League και αντιμετωπίζει την Πάφο. Γνωρίζεις καλά την Κύπρο, επομένως τι πιστεύεις πως πρέπει να προσέξει η ελληνική ομάδα;

«Παρακολούθησα την Πάφο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα και έχω πειστεί ότι είναι μια πραγματικά καλή, συμπαγής ομάδα που είναι πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Έχουν ποιοτικούς παίκτες που είναι πολύ επικίνδυνοι σε κάθε κατάσταση. Αλλά για μένα, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί».

– Η Πάφος βγήκε σχεδόν από το… πουθενά στην επιφάνεια. Πήρε πρωτάθλημα, μπήκε στο Champions League. Γιατί θεωρείς ότι πέτυχε, ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας;

«Το μυστικό της επιτυχίας τους είναι ότι το 2017 ο σύλλογος πέρασε στον έλεγχο της Total Sports Investments, που συνδέεται με τον Βρετανό επιχειρηματία Ρόμαν Ντουμπόφ, και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επαγγελματισμού σε όλη την πρώτη ομάδα και την ακαδημία. Κάθε χρόνο σημείωναν πρόοδο, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στην οργάνωση του συλλόγου».

– Πώς αντιμετώπισαν στη Σερβία τον αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα από την Πάφο; Φαντάζομαι, σίγουρα, δεν ήταν κάτι που περίμενε πολύς κόσμος…

«Έχεις απόλυτο δίκιο. Όλοι περίμεναν να προκριθεί ο Ερυθρός Αστέρας στη φάση των ομίλων. Και ακριβώς όπως στην Ελλάδα, όλοι επέκριναν τόσο τους παίκτες όσο και το προπονητικό επιτελείο. Αυτό έγινε και από πολλούς πρώην παίκτες και προπονητές, γιατί ήταν πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη».

«Αν παίζαμε εκείνη την εποχή στο σημερινό Καραϊσκάκη, θα κερδίζαμε τη Γιουβέντους»

– Ήρθες στον Ολυμπιακό σε μεγάλη, σχετικά, ηλικία για έναν ποδοσφαιριστή. Στην αρχή γνώρισες μεγάλη αμφισβήτηση, όμως μετά ο κόσμος σε λάτρεψε. Πώς ξεπέρασες αυτές τις αρχικές δυσκολίες;

«Βλέπεις, αυτό έχει αλλάξει με τον καιρό. Εγώ έφτασα στην ηλικία των 33, και σήμερα οι παίκτες πηγαίνουν στις ομάδες μέχρι τα 35-36… και κανείς δεν μιλάει για την ηλικία τους.

Είχα πρόβλημα με τα γκολ μόνο τους πρώτους έξι μήνες, επειδή σκόραρα μόνο τρία, αλλά είχα 11 ασίστ και κέρδισα τον τίτλο με την ομάδα μετά από 10 χρόνια. Και όποτε είχα ένα πρόβλημα, το ξεπερνούσα, επειδή πίστευα στον εαυτό μου και στην ποιότητά μου».

– Ήσουν παρών στο πρώτο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια. Ήσουν, ουσιαστικά, μέρος εκείνης της ομάδας, που ξεκίνησε την «ερυθρόλευκη» αυτοκρατορία. Πώς θυμάσαι τις αντιδράσεις του κόσμου, μετά από εκείνη την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος;

«Ήταν πραγματικά υπέροχο. Γιορτάσαμε τον πρώτο τίτλο στο παλιό Καραϊσκάκη. Οι οπαδοί κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο και μπορείτε να καταλάβετε μόνοι σας τι συνέβη.

Όλοι ήταν χαρούμενοι για την κατάκτηση του τίτλου μετά από τόσα χρόνια και μπορώ να πω για τον εαυτό μου ότι συνέχισα μια προσωπική… παράδοση. Αυτό που έκανα με τον ΑΠΟΕΛ, με την κατάκτηση τίτλου μετά από 6 χρόνια, αλλά και την Ανόρθωση, μετά από 33 χρόνια, το κατάφερα και με τον Ολυμπιακό, μετά από 10 χρόνια».

– Ας μπούμε και στις ιστορίες του Champions League. Έζησες μεγάλες βραδιές με τον Ολυμπιακό και όπως έχεις πει, η μεγαλύτερη ήταν εκείνη με τη Γιουβέντους. Εκείνη τη σεζόν, πού πιστεύατε ότι μπορείτε να φτάσετε; Παίζατε με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση, σε όλη τη διάρκεια…

«Η σεζόν 1998/99 ήταν η καλύτερη του Ολυμπιακού, αλλά και η δική μου προσωπικά, επειδή αναδείχθηκα καλύτερος ξένος παίκτης. Είχαμε μια πραγματικά καλή ομάδα, με πολλούς ταλαντούχους παίκτες και είχαμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, τόσο στις προπονήσεις, όσο και στους αγώνες.

Παίζαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση απέναντι σε κάθε αντίπαλο και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να τους κερδίσουμε όλους και οι υπέροχοι οπαδοί μας είναι σίγουρα υπεύθυνοι για αυτή την αυτοπεποίθηση, επειδή ήμασταν 12 σε κάθε παιχνίδι και μας έδιναν… αέρα στα πανιά μας!

Πιθανότατα θυμάστε ότι κάθε αγώνας στο Champions League ήταν sold out και τα εισιτήρια ήταν περιζήτητα. Πραγματικά πιστεύω ότι αν παίζαμε εκείνη την εποχή στο σημερινό Καραϊσκάκη, θα κερδίζαμε τη Γιουβέντους και θα παίζαμε στα ημιτελικά».

«Ο Μεντιλίμπαρ τόλμησε κάτι που δεν έκανε κανείς πριν»

– Ο Ολυμπιακός στάθηκε πολλές φορές άτυχος σε ευρωπαϊκές βραδιές του. Ήταν η κατάκτηση του Conference League μία μεγάλη δικαίωση για όλες εκείνες τις φορές που «άγγιξε» κάτι μεγάλο;

«Η κατάκτηση του Conference League είναι μια μεγάλη δικαίωση για τον αγώνα με τη Γιουβέντους, για τους παίκτες και τους οπαδούς. Χάρηκα τόσο πολύ, αλλά παράλληλα και λυπήθηκα, καθώς δεν μπόρεσα να είμαι στο γήπεδο».

– Ποιο στοιχείο θεωρείς ότι κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ;

«Η μεγάλη διαφορά στον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι ότι εκείνον τον Φεβρουάριο που ανέλαβε το 2024, έδωσε αμέσως ξανά ανάσα στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ήταν ο τρίτος προπονητής εκείνης της σεζόν και όμως, κατάφερε να κερδίσει το Conference League.

Πάνω απ’ όλα, έφερε ηρεμία στο παιχνίδι της ομάδας και φυσικά, υψηλό πρέσινγκ με πολύ τρέξιμο και απαιτήσεις για κάθε παίκτη και για όλες τις γραμμές της ομάδας. Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετική μετάβαση μετά την ανάκτηση της μπάλας και σκοράρει πολλά γκολ.

Και αυτό που άφησα για το τέλος είναι ότι ήταν ο μόνος προπονητής που παρουσίασε νέους παίκτες από την ακαδημία, και όχι μόνο σε 3-4 παιχνίδια. Έγιναν βασικοί ποδοσφαιριστές του ρόστερ!

Και υπήρχαν πολλοί ταλαντούχοι παίκτες πριν, αλλά κανένας από τους προπονητές δεν έκανε αυτό που τόλμησε εκείνος. Να δείξει ότι εδώ στην Ελλάδα, οι νέοι ποδοσφαιριστές δεν είναι μόνο ταλαντούχοι, αλλά βασικοί παίκτες».

– Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως δίνει μεγάλο βάρος στις ακαδημίες του. Κάτι που έχει αποτέλεσμα, καθώς έχουν αναδειχθεί παίκτες όπως ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης, ο Κωστούλας. Πόσο σημαντικό πιστεύεις ότι είναι τόσο για τον σύλλογο;

«Έχω εργαστεί και εγώ στην ακαδημία του Ολυμπιακού και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, ότι υπήρχαν πολλοί καλοί και αρκετά ταλαντούχοι παίκτες. Όμως, κανένας προπονητής δεν έχει έκανε προηγουμένως, αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έχει ποντάρει πολλά στην ακαδημία του και είναι φυσιολογικό ότι όλες οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, τις περισσότερες φορές, κάποια στιγμή, θα αποδώσουν καρπούς».

– Ποια είναι η καλύτερή σου ανάμνηση από την περίοδο που αγωνίστηκες στον Ολυμπιακό;

«Πραγματικά έχω πολλές καλές αναμνήσεις, αλλά δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω όλη την αγάπη που μου έδωσαν οι οπαδοί, αλλά και το τραγούδι που μου τραγουδούσαν!»