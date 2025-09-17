Πολλοί ποδοσφαιριστές, έχουν αλλάξει από όταν είχε ξαναπαίξει ο Ολυμπιακός στο Champions League. Ωστόσο, υπάρχει ένας «κοινός παρονομαστής» από την τελευταία «ερυθρόλευκη» αποστολή, αλλά έρχεται ως αντίπαλος!

Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το ταξίδι του στο Champions League, απέναντι στην Πάφο (17/09, 19:45).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα, που συμμετέχουν στη διοργάνωση, από όταν αυτή άλλαξε τελείως το format της.

Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες θα βάλουν «τέλος» στην… αναμονή τους για ένα παιχνίδι στα «αστέρια». Πότε ήταν η τελευταία φορά, που… κούνησαν σεντόνι; Θα πρέπει να ταξιδέψουμε στο 2020.

Αν και έχουν περάσει πέντε χρόνια, έχουν αλλάξει αρκετά από τότε. Για να το καταλάβουμε αρκεί να ρίξουμε μία ματιά στην τελευταία αποστολή του Ολυμπιακού. Κι αυτό, γιατί ο μοναδικός «κοινός παρονομαστής» από εκείνη, πλέον έρχεται ως αντίπαλος στο Γ. Καραϊσκάκης!

O τελευταίος «συνδετικός κρίκος» του… Ολυμπιακού

Το τελευταίο ματς της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους ομίλους του Champions League ήταν και πάλι στο «σπίτι» της. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020 είχε αντιμετωπίσει την Πόρτο, στην 6η αγωνιστική των ομίλων.

Οι Πορτογάλοι είχαν πάρει τη νίκη με 2-0. Ωστόσο, ήταν ένα αποτέλεσμα, που δεν… πόνεσε, καθώς ο Ολυμπιακός μπόρεσε να προκριθεί στους «32» του Europa League.

⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido



🔵⚪Olympiacos FC 0-2 FC Porto

⚽10' Otávio

⚽77' Matheus Uribe#FCPorto #OFCFCP #UCL pic.twitter.com/ql66583vuB — FC Porto (@FCPorto) December 9, 2020

Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, έχουν αλλάξει πολλοί ποδοσφαιριστές στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο. Ποιος θα δώσει ξανά «παρών»; Ο Πεπέ! Κι όμως, ο 28χρονος μέσος ήταν στην αποστολή του Ολυμπιακού!

Μπορεί πλέον να μην είναι στους Πειραιώτες, αλλά στην επιστροφή τους στο Champions League θα είναι ξανά εκεί. Αυτή τη φορά ως αντίπαλος!

Κι αυτό, γιατί η Πάφος, πριν από έναν χρόνο τον έκανε δικό της έναντι 600.000 ευρώ. Όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές, που ήταν στο ματς του Ολυμπιακού με τον Πόρτο θα έχουν… απουσία.

Οι «κοινοί παίκτες» θα μπορούσαν να είναι δύο. Παρ’ όλα αυτά, ο Κωνσταντής Τζολάκης θα δει τον αγώνα από τις εξέδρες, εξαιτίας της αποβολής του με την Μπόντο/Γκλιμτ. Επομένως, ο Πεπέ θα είναι ο μοναδικός «συνδετικός κρίκος» από την «ερυθρόλευκη» αποστολή.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το 2020 στην Πόρτο ήταν οι Μεχντί Ταρέμι και Μάρκο Γκρούγιτς, που πλέον παίζουν σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ αντίστοιχα.

Δείτε παρακάτω τις βασικές ενδεκάδες και τις αλλαγές από το Ολυμπιακός – Πόρτο: